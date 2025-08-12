Leyenda del Bayern Múnich cuestionó el fichaje de Luis Díaz: “ya tiene 28 años, deben tener una gran confianza”

El atacante cafetero Luis Díaz, quien, tras cuatro temporadas de éxitos con el Liverpool, dejó las filas del conjunto inglés para enfrentar un nuevo reto en su carrera deportiva.

En su paso por la escuadra inglesa, el “guajiro” levantó un total de cinco títulos: dos Copas de la Liga, una FA Cup, una Community Shield y una Premier League. Su actuación con los “Reds” llevó a que el Bayern Múnich, uno de los equipos más importantes de Alemania, se fijara en él.

Después de tanto tiempo de seguirle los pasos, el equipo alemán logró hacerse a los servicios del atacante colombiano, quien hace unos días se unió a la plantilla de los “Bávaros”, conjunto con el que firmó por cuatro temporadas y con el cual ya adelanta trabajos de pretemporada de cara a lo que será el inicio de la Bundesliga.

Luis Díaz, quien ya sumó minutos con el Bayern, ha dejado buenas sensaciones; aunque el extremo no ha marcado gol, su presencia dentro del terreno le brindó un poco más de dinamismo al equipo de Vincent Kompany en los juegos ante Olympique de Lyon y Tottenham.

Sin duda alguna, el colombiano se ha convertido en la gran apuesta deportiva del Bayern Múnich, club que quiere retomar el protagonismo en la Bundesliga y en las competencias internacionales.

A pesar de eso, la vinculación del cafetero a la escuadra alemana ha causado diversas reacciones, tanto de los aficionados como de las leyendas del equipo; es el caso de Lothar Matthäus, quien ha mostrado su inconformidad con el fichaje del colombiano.

¿Qué dijo el exjugador Matthäus sobre Luis Díaz?

Para el exfutbolista alemán y quien fue campeón en múltiples ocasiones con los “Bávaros”, el valor que el conjunto alemán pagó por el jugador de selección Colombia no se justifica teniendo la edad que tiene, e incluso lo comparó con otro jugador menor que el cafetero.

“Díaz ya tiene 28 años, Nick Woltemade solo 23. Pero si pagan 75 millones de euros por un jugador cinco años mayor, deben tener una gran confianza en el colombiano”, expresó el exfutbolista a Sky Sport.

Lothar Matthäus también cuestionó por qué el conjunto alemán no hizo el mismo esfuerzo económico por Woltemade. “Yo pienso que, si se gastan 75 millones en un jugador, se puede gastar una cantidad similar en otro que es cinco años más joven y jugador de la selección alemana”.

Los retos de Luis Díaz con Bayern Múnich

El primer desafío que tendrá Lucho será la final de la Supercopa alemana, competencia en la que los Bávaros se enfrentarán con Stuttgart, en el Mercedes Benz Arena, que se jugará el próximo 16 de agosto desde las 13:30 p. m., hora Colombia.

Y seis días después, comenzará su camino en la Bundesliga, que el 22 de este mismo mes dará su inicio. El primer juego de Bayern Múnich será ante RB Leipzig.