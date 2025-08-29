NTN24
Viernes, 29 de agosto de 2025
Regresaría un viejo conocido al arco de Millonarios - Foto referencia: Canva
Liga BetPlay Dimayor

Competencia para Guillermo de Amores: regresaría un viejo conocido al arco de Millonarios

agosto 29, 2025
Por: Natalya Baquero González
El conjunto capitalino habría aprovechado el mercado de fichajes para sumar a sus filas un nuevo refuerzo.

Millonarios, que ha tenido un inicio de temporada para el olvido, anhela recuperarse del bache futbolístico que afronta de la mano de Hernán Torres, que hace una semana asumió la dirección técnica del equipo con la intención de revertir los malos resultados y recuperar el protagonismo en el fútbol profesional colombiano.

Pensando en ello, el conjunto capitalino habría aprovechado el mercado de fichajes para sumar a sus filas un nuevo refuerzo antes de que se cierre de manera oficial el mercado de pases en Colombia.

Todo indica que el conjunto capitalino llegó a un acuerdo con el guardameta tumaqueño de 29 años, Iván Mauricio Arboleda, un viejo conocido del club Albiazul, quien hará su regreso a los azules.

Así lo dio a conocer el periodista deportivo Felipe Sierra, quien por medio de sus redes sociales entregó detalles de la vinculación del arquero, quien retorna a los azules, luego de haber dejado sus filas a finales de la temporada anterior.

“Iván Mauricio Arboleda es nuevo jugador de Millonarios. El guardameta firma con el Embajador hasta diciembre de 2025 cediendo sus derechos deportivos”, señaló Sierra por medio de sus redes sociales.

o

Asimismo, indicó que dentro del acuerdo al que llegaron las directivas y el guardameta quedó establecida “una opción de compra y una posible extensión de su contrato”.

La reincorporación de Arboleda habría sido una solicitud del ahora entrenador de Millonarios, Hernán Torres, quien el pasado 28 de agosto en una entrevista con el Vbar Caracol dijo que la prioridad eran otras posiciones, pero que, si se daba la oportunidad de reforzar el arco, Arboleda sería la primera opción.

En su retorno al equipo capitalino, el nacido en Tumaco buscará ganarse la titularidad del equipo, en una posición en la que también se encuentran el bogotano Diego Novoa y el uruguayo Guillermo De Amores, quien llegó para reemplazar a Álvaro Montero, pero quien hasta la fecha no ha logrado cumplir las expectativas.

o

Sin duda alguna, será un gran desafío para Iván Mauricio, teniendo en cuenta el proceso futbolístico que tiene el equipo Albiazul.

¿Cómo le fue a Iván Arboleda en su primer paso por Millonarios?

Durante el periodo 2024-2025, el guardameta disputó un total de 9 partidos, en los cuales sumó un total de 650 minutos y en los cuales recibió 11 goles en contra, según Sofascore, el portal web de análisis y estadísticas deportivas.

