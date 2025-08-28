En la novena fecha, América y Once Caldas buscarán reivindicar su camino en la Liga BetPlay Clausura 2025

La novena jornada de la Liga BetPlay Clausura 2025 se disputará entre el viernes 29 de agosto y el lunes 1 de septiembre, oportunidad en la que Fortaleza, único equipo invicto hasta el momento, buscará seguir ampliando esta racha, pero sobre todo sumar de a tres y consolidarse dentro de los ocho.

Por su parte, Millonarios, que en la fecha anterior venció 3-1 al Junior de Barranquilla, visita a Águilas Doradas, encuentro que contará con la presencia de Hernán Torres, quien dirigirá su primer juego en liga.

Con el reto de revertir la crisis futbolística que vive el conjunto Embajador, el entrenador ibaguereño, asume un nuevo ciclo con los azules, buscará la segunda victoria en línea para el equipo de la capital, que quiere alejarse de la parte inferior de la tabla.

Entre tanto, otros como Junior y Santa Fe, que cayeron en la fecha anterior, en esta oportunidad quieren aprovecharan su localía para quedarse con el triunfo, el cual les permitiría a los “Tiburones” mantenerse líderes y a los “Cardenales” mantener un lugar dentro de los ocho.

Mientras que América y Once Caldas, con un inicio de temporada para el olvido, buscarán revertir los malos resultados, por lo menos para lograr quedarse con un cupo a los torneos internacionales.

Los encuentros destacados de la novena jornada del FPC

Deportivo Pereira recibe al Atlético Bucaramanga, encuentro que se disputará en la ciudad en el estadio Centenario de Quindío, debido a que al Hernán Ramírez Villegas le harán un par de modificaciones durante los próximos meses.

Será un juego en el que los Matecañas buscan mantenerse dentro de los ocho, mientras que los Leopardos, motivados por el triunfo en Copa BetPlay ante el América, saldrán a la cancha a sumar de a tres para ascender en la tabla.

Otro de los juegos destacados de la fecha, será el del Cali ante el Medellín, dos equipos con presentes diferentes. Mientras que el DIM es segundo con 16 unidades, los Azucareros son décimos primeros con 10 puntos.

Santa Fe, frente a Once Caldas, es otro de los partidos importantes de la fecha. Es un encuentro en el que los Cardenales buscarán sacudirse de su derrota ante Fortaleza la jornada anterior; en cuanto al Blanco, Blanco, colero del campeonato, buscará sus primeros tres puntos.

Así se jugará la fecha 9 de la Liga BetPlay Clausura 2025

Viernes, 29 de agosto

5:00 p.m. | Junior vs Llaneros

7:10 p.m. | Águilas Doradas vs Millonarios

Sábado, 30 de agosto

1:00 p.m. | Boyacá Chicó vs Unión Magdalena

6:20 p.m. | Pereira vs Bucaramanga

Con transmisión de Nuestra Tele Internacional desde las 7.20 p.m. ET.

7:30 p.m. | Deportivo Cali vs DIM

Juego que será transmitido por la pantalla de Nuestra Tele Internacional a partir de las 9:30 p.m. ET.



Domingo, 31 de agosto

1:00 p.m. | Nacional vs Envigado

Con transmisión de Nuestra Tele Internacional desde las 2:00 p.m. ET.



3:10 p.m. | Alianza FC vs América

5:20 p.m. | Deportes Tolima vs Fortaleza

6:20 p.m. | La Equidad vs Deportivo Pasto

Lunes, 1 de septiembre