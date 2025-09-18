NTN24
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Champions League

Con autogol Davinson Sánchez, golazo de Rashford y el debut del colombiano Luis Suárez: así cerró la primera jornada de la Champions League

septiembre 18, 2025
Por: Diana Pérez
Davinson Sánchez, Marcus Rashford y Luis Suárez | Foto: AFP
Con todos los partidos culminados de la primera jornada de la fase de liga del torneo, el Frankfurt se encuentra liderando la tabla de posiciones siendo seguido por el PSG y el Club Brujas.

Este jueves se llevó a cabo una jornada de la Champions League en la que el Barcelona, Manchester City, Frankfurt y el Sporting de Lisboa tuvieron un buen estreno.

La jornada empezó con los partidos que disputaron el Copenhague contra el Bayern Leverkusen y el Club Brujas ante el Mónaco.

El conjunto alemán empató con el equipo danés, mientras que el Mónaco cayó 4-1 en condición de visitante con el Brujas.

La tarde de Champions estuvo mucho más cargada, ya que se dieron cuatro juegos en simultaneo: Newcastle vs Barcelona, Manchester City vs Napoli, Frankfurt vs Galatasaray y Sporting de Lisboa vs Kairat.

Los Culés llegaron a Inglaterra para enfrentarse a las ‘Urracas’ en un partido bastante intenso que terminó con la victoria 2-1 para los visitantes.

El Barça se pudo imponer ante los locales gracias al doblete que marcó el inglés Marcus Rashford, uno de los goles le da la vuelta al mundo.

La razón es que es un golazo que hizo tras controlar el balón fuera del área y mandar el balón con un potente remate al fondo de la malla rival.

o

El exManchester United, Marcus Rashford fue elegido como el MVP del partido que terminó 2-1 tras el gol del descuento sobre la hora, en el 90’, por parte del jugador del Newcastle, Anthony Gordon.

A esa misma hora, el Manchester City de Guardiola jugaba contra el Napoli, que empezó ganando pero no pudo sostener el marcador.

Los visitantes no pudieron abrir el marcador del enceuntro, por lo que los ‘Citizens’ pusieron el primero de la noche en el minuto 56 con gol del artillero Erling Haaland y en el 65 sellaron el triunfo con un tanto de Jérémy Doku.

El partido tuvo sus complicaciones, como la expulsión del futbolista del conjunto italiano Giovanni Di Lorenzo en el minuto 21 del compromiso, condenando a su equipo a quedarse con 10 hombres en el campo.

El papelón del día lo hizo el Galatasaray en donde juega el colombiano Davinson Sánchez, que cayó 5-1 ante el Frankfurt.

El conjunto turco empezó ganando en el minuto 8 del partido, pero un error del defensa de la selección Colombia terminó en autogol y puso el del empate del Frankfurt.

El segundo llegó en el 45+2 de la mano de Can Uzun y antes de cerrar el primer tiempo, el futbolista del Galatasaray Wilfried Singo hizo un gol en propia puerta para darles el tercero a los locales.

La paliza no paró y en el 66’ el Frankfurt vio el cuarto de la noche gracias a Jonathan Burkardt y el quinto tanto, para sellar la victoria, se dio en el 75 gracias a Ansgar Knauff.

Otro colombiano que dio de que hablar en esta jornada de Champions fue el delantero Luis Suárez, quien lo intentó, pero los palos le negaron la posibilidad de anotar.

El Sporting de Lisboa ganó de manera arrolladora 4-1 ante el Kairat, en donde el cafetero fue titular durante 60 minutos.

Suárez lo intentó primero en el minuto 36 con un remate desde media distancia que se estrelló contra el palo derecho del arco rival.

En el 47’ tuvo nuevamente una oportunidad para ampliar la ventaja de su equipo, pero el travesaño impidió que su cabezazo terminara en el fondo de la malla contraria.

En el minuto 60 el colombiano salió para ser remplazado por el griego Fotis Ioannidis y tras 10 minutos el Sporting liquidó el partido.

El Sporting ocupa la cuarta posiciones, el Royale Union Saint-Gilloise está de quinto, el Bayern de Luis Díaz se ubica de sexto, el Arsenal de séptimo y el Inter de Milán de octavo.

Más abajo están el Manchester City, Qarabag, Liverpool, Barcelona, Real Madrid, Tottenham, Borussia Dortmund, Juventus y Bayer Leverkusen.

