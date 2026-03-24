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Mohamed Salah

Con emotivo video, Mohamed Salah anunció su salida del Liverpool: "Por todos ustedes nunca caminaré solo"

marzo 24, 2026
Por: Diana Pérez
Mohamed Salah | Foto: EFE
Mohamed Salah | Foto: EFE
El "rey egipcio" fue el apodo que tanto aficionados como narradores decidieron ponerle al futbolista que le ha dado una cantidad de títulos a los 'Reds'.

Nueve años de legado, triunfos, goles y asistencias llegan a su fin luego de que el futbolista Mohamed Salah anunciara su salida del Liverpool.

El excompañero del colombiano Luis Díaz sorprendió a los aficionados del conjunto inglés este martes al anunciar su salida del club al finalizar la temporada actual.

'Mo' publicó un emotivo video en sus redes sociales en el que, con mucho sentimiento, no solo recordó sus mejores días con los 'Reds', también marcó el final de un camino lleno de muchas alegrías y tristezas.

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El emotivo video, que dura 2:20 minutos, inicia mostrando algunos de sus mejores goles y celebraciones mientras uno de los narradores grita su nombre.

Tras esto, con una dulce melodía de fondo, aparece Salah y luego enfocan algunos de los galardones que ha adquirido en sus nueve años con los 'Reds'.

El "rey egipcio", como fue apodado desde su llegada al club, mira a la cámara y dice: "Hola a todos. Desafortunadamente, el día ha llegado. Esta es la primera parte de mi despedida. Dejaré el Liverpool al final de la temporada".

"Quiero empezar diciendo que nunca imaginé que este club, esta ciudad y estas personas se iban a convertir en parte de mi vida. Liverpool no es solo un club de fútbol, es pasión, es historia, es espíritu. No lo puedo explicar con palabras a cualquiera que no es parte de este club", continuó diciendo.

Salah se refirió a los logros y títulos que ha obtenido con el equipo diciendo: "Celebramos victorias. Ganamos los trofeos más importantes y luchamos juntos a través de los momentos más difíciles de nuestra vida (la muerte de Diogo Jota)".

"Quiero agradecer a cualquiera que hizo parte de este club durante mi tiempo aquí, especialmente a mis compañeros, pasados y actuales; y a los fans", agregó.

Mohamed explicó que fue importante para él el apoyo de los aficionados tanto en los mejores momentos de su carrera como en los más difíciles.

"Irse nunca es fácil, me dieron el mejor tiempo de mi vida. Siempre seré uno de ustedes y este club siempre será un hogar para mí y para mi familia. Gracias por todo, porque por todos ustedes nunca caminaré solo", finalizó.

La última frase de su discurso hace parte del mítico lema del club "Nunca caminarás solo (You'll Never Walk Alone)", el cual se popularizó en los años 60 por Gerry and the Pacemakers y la canción que simboliza unidad, esperanza y lealtad.

Ante su anuncio, varios de sus compañeros y excompañeros han reaccionado a la noticia destacando su disciplina y profesionalismo; a la vez que también lo califican como una de las leyendas más importantes que ha tenido Anfield en los últimos años.

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Mohamed Salah llegó al Liverpool en 2017, procedente del Chelsea, club en el que no le fue muy bien. Sin embargo, su talento se fue mostrando poco a poco en el conjunto dirigido, en ese entonces, por Jürgen Klopp.

Su consolidación fue tan fuerte que junto con Sadio Mané y Roberto Firmino formaron el tridente más temido de Inglaterra bajo la tutela del entrenador alemán, que dejó el club en 2024.

El "rey egipcio" fue el apodo que tanto aficionados como narradores decidieron ponerle al futbolista que le ha dado una cantidad de títulos a los 'Reds'.

Entre los muchos títulos que ha obtenido con el Liverpool destacan: dos Premier League, dos Copa de la Liga de Inglaterra, un Mundial de Clubes, una FA Cup, una Supercopa de Inglaterra, una Supercopa de Europa y una Champions League.

Salah también se convirtió en un referente en el fútbol inglés al ser el máximo goleador en cuatro ocasiones distintas (2018, 2019, 2022 y 2025) y ser nombrado como el mejor jugador en tres años diferentes (2018, 2022 y 2025).

Asimismo, cuenta con: cuatro Botas de Oro. Además, en las nueve temporadas, ha disputado 435 partidos en los que ha marcado 255 goles y 122 asistencias.

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