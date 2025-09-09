NTN24
Martes, 09 de septiembre de 2025
La Vinotinto

Con gol de Salomón Rondón: esta fue la última vez que La Vinotinto derrotó a la selección Colombia

septiembre 9, 2025
Por: Luis Cifuentes
Colombia Ante Venezuela - Foto: EFE
La selección venezolana se medirá a los cafeteros en busca de ratificar su posición en el repechaje al Mundial de 2026.

La selección venezolana buscará este martes ratificar su cupo a la repesca para el Mundial de 2026 enfrentando a Colombia en Maturín.

La Vinotinto actualmente se ubica en la séptima posición de la tabla general de las Eliminatorias Sudamericanas con 18 puntos y está accediendo a la repesca del Mundial de 2026.

No obstante, el historial no es favorable para la selección venezolana en general ante los cafeteros. Incluso, la última vez que La Vinotinto venció a Colombia fue en la Copa América de Chile en 2015, en la fase de grupos.

El encuentro, que se disputó en Rancagua, terminó 1 a 0 a favor de los venezolanos con un gol de Salomón Rondón. No obstante, pese al triunfo, la selección venezolana quedó eliminada de la fase de grupos de esa Copa América, por lo que la victoria fue únicamente anecdótica.

Entretanto, en Eliminatorias, la última victoria tuvo lugar en 2013 cuando la selección venezolana derrotó por 1 a 0 a Colombia en Puerto Ordaz también con gol de Salomón Rondón.

Cabe recordar que el último enfrentamiento por Eliminatorias en territorio venezolano, Colombia venció a La Vinotinto por 1 a 0 con un tanto de James Rodríguez.

La Vinotinto está obligada a ganar para depender de sí misma de cara a quedarse con el repechaje.

De no ganar, dependerá de que Bolivia no sume en El Alto ante Brasil a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

En caso de que Bolivia le gane a los brasileños y La Vinotinto pierda o empate ante Colombia, los venezolanos se quedarán sin la posibilidad de asistir al mundial de Norteamérica en 2026.

