Diosdado Cabello se refirió al encuentro de La Vinotinto ante Colombia en busca del repechaje: "Les vamos a ganar como siempre"

La selección venezolana se jugará este martes su última carta para clasificar al Mundial de 2026 por medio del repechaje. ante Colombia en una jornada definitiva de las Eliminatorias Sudamericanas.

La Vinotinto necesita de un triunfo para quedarse con el repechaje, la última ventana para clasificar al Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En la previa del juego del encuentro crucial de La Vinotinto, el régimen venezolano por intermedio de Diosdado Cabello se refirió al encuentro que se disputará este martes en Maturín.

El segundo del régimen venezolano y quien funge como ministro del Interior y Justicia de Maduro se refirió al encuentro de su país ante la selección cafetera.

“Mañana juega la Vinotinto para pasar a repechaje”, dijo Cabello

Luego, se mostró confiado no solo en que Venezuela se va a clasificar al repechaje, sino también que va a tener cupo al Mundial de 2026.

“¿Con quién sería el repechaje? Ah, no sabemos todavía. Que nos pongan al que quieran, pues. Nosotros les vamos a ganar como siempre”, expresó.

La Vinotinto se ubica actualmente en la séptima posición con 18 puntos y se está quedando con la repesca. No obstante, tendrá que asegurar el repechaje este martes derrotando a Colombia.

Sin embargo, la selección venezolana, de no ganar, depende de que Bolivia no sume en El Alto ante Brasil a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

En caso de que Bolivia le gane a los brasileños y La Vinotinto pierda o empate ante Colombia, los venezolanos se quedarán sin la posibilidad de asistir al mundial de Norteamérica en 2026.