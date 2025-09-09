NTN24
Martes, 09 de septiembre de 2025
Martes, 09 de septiembre de 2025
La Vinotinto

Diosdado Cabello se refirió al encuentro de La Vinotinto ante Colombia en busca del repechaje: "Les vamos a ganar como siempre"

septiembre 9, 2025
Por: Luis Cifuentes
Diosdado Cabello y partido de la selección COlombia ante Venezuela por Eliminatorias - Foto: EFE
Diosdado Cabello y partido de la selección COlombia ante Venezuela por Eliminatorias - Foto: EFE
La Vinotinto recibirá este martes a Colombia en la última jornada de las Eliminatorias en busca del repechaje.

La selección venezolana se jugará este martes su última carta para clasificar al Mundial de 2026 por medio del repechaje. ante Colombia en una jornada definitiva de las Eliminatorias Sudamericanas.

La Vinotinto necesita de un triunfo para quedarse con el repechaje, la última ventana para clasificar al Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En la previa del juego del encuentro crucial de La Vinotinto, el régimen venezolano por intermedio de Diosdado Cabello se refirió al encuentro que se disputará este martes en Maturín.

o

El segundo del régimen venezolano y quien funge como ministro del Interior y Justicia de Maduro se refirió al encuentro de su país ante la selección cafetera.

Mañana juega la Vinotinto para pasar a repechaje”, dijo Cabello

Luego, se mostró confiado no solo en que Venezuela se va a clasificar al repechaje, sino también que va a tener cupo al Mundial de 2026.

¿Con quién sería el repechaje? Ah, no sabemos todavía. Que nos pongan al que quieran, pues. Nosotros les vamos a ganar como siempre”, expresó.

La Vinotinto se ubica actualmente en la séptima posición con 18 puntos y se está quedando con la repesca. No obstante, tendrá que asegurar el repechaje este martes derrotando a Colombia.

o

Sin embargo, la selección venezolana, de no ganar, depende de que Bolivia no sume en El Alto ante Brasil a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

En caso de que Bolivia le gane a los brasileños y La Vinotinto pierda o empate ante Colombia, los venezolanos se quedarán sin la posibilidad de asistir al mundial de Norteamérica en 2026.

Temas relacionados:

La Vinotinto

Eliminatorias Sudamericanas

Selección de Venezuela

Selección Colombia

Régimen de Maduro

Diosdado Cabello

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las comunidades latinoamericanas aportan al crecimiento del país": Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, criticó posición de Trump frente a la migración

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Está mandando el mensaje de que van por ellos": Iván Simonovis sobre efecto en el régimen de Maduro del despliegue militar en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Alcaldes de Colombia visitan capital de Estados Unidos en medio de una eventual descertificación y las críticas de Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Expertos analizan consecuencias y significado de visita del secretario de Guerra de Estados Unidos a flota desplegada en El Caribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Manifestaciones a favor de Jair Bolsonaro en Brasil / FOTO: EFE
Jair Bolsonaro

Miles de seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Brasil para manifestarle su apoyo y exigir su amnistía

Foto de ataque israelí en Catar (AFP)
Israel - Hamás

¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?

Foto de la Guardia Nacional en California (AFP)
California

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Bombardeos de Israel en Catar contra objetivos de Hamás - Foto: AFP
Catar

Catar denuncia una "violación" a su soberanía tras bombardeo de Israel en su territorio contra objetivos de Hamás

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Intentando bajar la tensión, Maduro decreta la Navidad desde el 1 de octubre

Más de Deportes

Ver más
Argentina vs. Venezuela - Foto AFP
La Vinotinto

"Puede ser el último partido de Messi en Argentina, pero nos toca salir a ganar": referente de La Vinotinto a dos semanas de la jornada decisiva de Eliminatorias

Sorteo del Mundial Qatar 2022 - Foto: EFE
Mundial 2026

Confirman oficialmente la fecha y el lugar donde se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo | Foto EFE
Fútbol

Cristiano Ronaldo vs Messi: ¿Quién tiene la publicación con más “likes” en la historia de Instagram?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Christopher Landau - Foto EFE
Régimen de Maduro

EE.UU. prepara más acciones para presionar a Maduro, pero descarta intervenir: "Tienen que alzarse y reclamar su libertad"

María Cipriani y su esposo, el preso político venezolano, Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / EFE
Perkins Rocha

"Desde hace 365 días tenemos la vida en pausa": esposa de Perkins Rocha quien relata que su esposo habría sido movido "a una celda sin ventilación"

Argentina vs. Venezuela - Foto AFP
La Vinotinto

"Puede ser el último partido de Messi en Argentina, pero nos toca salir a ganar": referente de La Vinotinto a dos semanas de la jornada decisiva de Eliminatorias

Los países que aún conservan la mayor diversidad de lenguas indígenas | Foto Canva
Colombia - Venezuela

Colombia y Venezuela, entre los países con mayor riqueza de lenguas indígenas vivas en el mundo

Foto de referencia: AFP
Liberación de presos políticos

¿Está relacionada la excarcelación de 13 presos políticos con la presión de EE. UU. sobre el régimen de Venezuela?

El Ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares Bueno (AFP)
Narcotráfico

España considera que el narcotráfico no debe ser combatido con métodos militares

Santiago Peña, presidente de Paraguay (EFE)
Paraguay

¿Qué implicaciones tiene que Paraguay designe al Cartel de los Soles como organización terrorista?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal