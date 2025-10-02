Erling Haaland busca quitarle el récord que ostenta Lionel Messi en la Champions League

Recientemente, el futbolista Erling Haaland, quien juega como delantero en el Manchester City, fijó un nuevo récord en la Champions League y se acerca rápidamente a otro.

El deportista noruego se convirtió en el jugador que más rápidamente ha marcado 50 goles en la competencia gracias al gol que consiguió el mes pasado contra el Napoli. El atacante llegó al medio centenar de goles en su 49ª aparición y arrebató el récord de Ruud van Nistelrooy de 50 en 62 partidos.

Ahora bien, el jugador de solo 25 años se acerca rápidamente a otro y tiene en la mira arrebatárselo al argentino Lionel Messi, quien probablemente perdería el título frente a él.

Y es que el jugador del Inter Miami ostenta el título del jugador que más rápidamente sumó 60 goles en la principal competición de clubes de fútbol europeo, los cuales logró en 80 apariciones, según The Independent.

Pero el doblete alcanzado por Haaland durante el partido con el Mónaco, en el Stade Louis II, significa que está en 52 goles después de apenas 50 encuentros.

Aunque sus goles dieron la ventaja a su equipo en dos ocasiones, no pudo mostrar su frustración por un penalti que llevó al partido a un empate 2-2.

“No es suficiente (...) Tenemos que intentar ganar el próximo partido. Es lo único que podemos hacer”, dijo Haaland.

Estas últimas anotaciones de Haaland extendieron su impresionante racha goleadora al inicio de la temporada. Y es que lleva 11 goles en diez partidos para su club y su país.

Actualmente, el Manchester City se ubica en la octava casilla de la Liga de Campeones de la UEFA, con 4 puntos, en una lista que lidera el Bayern, seguido del Real Madrid y el PSG.