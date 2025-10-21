NTN24
Martes, 21 de octubre de 2025
Selección Colombia Femenina se prepara para el inicio de la Liga de Naciones - Foto: AFP
Con la ausencia de figuras importantes, la selección Colombia femenina se prepara para el inicio de la Liga de Naciones

octubre 21, 2025
Por: Natalya Baquero González
La Tricolor comenzará su camino rumbo al Mundial de Brasil 2027 este viernes 24 de octubre.

Para el inicio de la Liga de Naciones, la selección Colombia Femenina de Mayores presenta un par de bajas fundamentales dentro del esquema futbolístico del entrenador Ángelo Marsiglia.

Entre las principales ausentes dentro de la convocatoria realizada por el técnico de la Tricolor, se encuentra la delantera y capitana del equipo nacional, Catalina Usme. Su ausencia estaría ligada a una decisión personal, luego de lo vivido en la pasada Copa América, en la que las cafeteras perdieron la final tras caer en la tanda de penales ante su similar de Brasil.

Otra de las figuras de la selección Colombia que no fue tenida en cuenta en esta oportunidad fue la atacante del Chelsea, Mayra Ramírez, quien se encuentra recuperándose de una lesión que sufrió en el isquiotibial derecho, lo que la mantendrá fuera de las canchas, lo que resta del año.

La arquera Catalina Pérez tampoco fue tenida en cuenta dentro de las 23 elegidas por el entrenador Ángelo Marsiglia. Esto se debería a la falta de minutos dentro de su equipo, el Strasbourg de Francia.

A pesar de las bajas sensibles con las que cuenta la selección Colombia para el inicio de la Liga de Naciones, el equipo nacional tiene claro el objetivo y sabe que es fundamental comenzar con pie derecho el camino mundialista.

Las jugadoras convocadas por parte de Marsiglia ya se encuentran concentradas en Medellín, lugar donde la Tricolor disputará la primera fecha de las clasificatorias al Mundial.

Varias de las figuras del equipo, como Linda Caicedo, Daniela Montoya, Luisa Agudelo y Leicy Santos, ya hicieron arribo a la capital antioqueña, donde ya adelantan los entrenamientos de preparación de cara al juego ante Perú.

¿Cómo le ha ido a Colombia ante Perú?

En su historial, estas dos selecciones se han enfrentado en seis oportunidades, cuatro de ellas por Copa América y dos por amistosos.

Hasta la fecha, la ventaja ha sido para las cafeteras, que han ganado 5 de los 6 encuentros en los que se han enfrentado. La única victoria del combinado inca fue 2 a 1 el 10 de marzo de 1998.

¿Cuándo juega Colombia?

La Tricolor hará su debut en el estadio Atanasio Girardot el próximo viernes 24 de octubre, día en que recibirá a su similar de Perú.

El juego entre colombinas y peruanas será a partir de las 6:00 p.m., hora Colombia, encuentro que contará con la transmisión del Canal RCN.

