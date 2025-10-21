NTN24
Selección Colombia

Plataforma especializada filtra imágenes de la chaqueta que los jugadores de la selección Colombia vestirían durante los himnos en el Mundial

octubre 21, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Selección Colombia en fecha FIFA de octubre - Foto AFP
Selección Colombia en fecha FIFA de octubre - Foto AFP
Footy Headlines compartió las imágenes de la prenda y la fecha en la que los aficionados colombianos podrían comprarla.

La plataforma especializada en noticias y filtraciones sobre vestimentas de fútbol, como uniformes y chaquetas, Footy Headlines, filtró este martes la que sería la chaqueta que los jugadores de la selección Colombia vestirán durante los himnos en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Podemos revelar en exclusiva la chaqueta del himno de la Copa Mundial de Colombia 2026, que formará parte de la colección de Adidas para la salida al campo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México", publicaron en su sitio web.

o

Footy Headlines mostró dos fotos en las que se pueden apreciar los detalles de la prenda que los dirigidos por el entrenador argentino Néstor Lorenzo usarán antes de cada juego en la que será su séptima participación en la máxima competencia futbolera a nivel global.

Las imágenes dejan ver que el tono que destacará en la 'anthem jacket' o chaqueta de los himnos, será el azul oscuro, acompañado por detalles en amarillo, un azul más claro y el rojo, que representan a la bandera colombiana, pero con un protagonismo en los tonos distinto al del uniforme principal del equipo.

La chaqueta, cabe resaltar, utiliza la nueva plantilla 2026 para himnos y entrenamientos del patrocinador alemán de Colombia, que incluye grandes paneles amarillos a la altura del pecho y tres líneas —icónicas de Adidas— rojas de gran tamaño.

o

En las mangas se aprecia una parte azul en un tono distinto al que más destaca en todo el diseño, que va desde la altura del codo hasta la parte final de donde terminan ambos brazos.

"La sudadera Adidas Colombia 2026 Football Anthem combina una base azul marino oscuro con los tres colores nacionales de Colombia: rojo, amarillo y azul, de una manera audaz e inconfundible", describe el portal en su divulgación.

Para demostrar su argumento de que que en el diseño se utilizó un 'template' o plantilla, Footy Headlines mostró la comparación entre la que sería la chaqueta de Colombia con la de Alemania, en la que se puede ver una gran similitud, solo que para el país europeo los colores que priman son el negro, el rojo, el blanco y el amarillo, en ese orden respectivo.

No suficiente con la filtración que asegura que esa será la prenda oficial con la que saldrán al campo los jugadores cafeteros, el sitio web se atrevió a afirmar cuál será la fecha en la que la prenda estará disponible para que los aficionados puedan comprarla.

o

"La chaqueta Adidas Colombia 2026 estará disponible para su compra a partir de noviembre de 2025", aseguró Footy Headlines, que en el pasado anticipó la que iba a ser la camiseta oficial que usará la selección Colombia y su filtración fue comprobada tras anunciarse el diseño oficial.

