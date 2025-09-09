"Sabe a despedida y legado": el gesto de dos referentes de La Vinotinto que contra Colombia jugarían su último partido de Eliminatorias

Dos de los referentes de la selección venezolana de fútbol abandonaron este lunes con un particular gesto la cancha de fútbol del estadio Monumental de Maturín durante un reconocimiento de campo que realizó el equipo nacional previo a su último partido de las Eliminatorias Sudamericanas.

La Vinotinto, cabe resaltar, enfrentará este martes en condición de local a Colombia y se jugará la clasificación al repechaje mundialista que podría permitirle su primera participación de la historia en una Copa del Mundo.

VEA TAMBIÉN Así fue recibida La Vinotinto en Maturín para "el partido más importante de su historia" contra Colombia por Eliminatorias Sudamericanas o

El combinado venezolano acostumbra a realizar un recorrido por su habitual campo de juego antes de algún juego como locales que les permite reconocer el estado de la grama y llegar con más confianza al momento real del partido.

Durante esa práctica, hubo un par de futbolistas, considerados por muchos como los más importantes de la plantilla, que fueron los últimos en dejar la cancha y se retiraron hacia el vestuario, en una acción que los aficionados interpretaron como una posible despedida.

Y es que el partido contra Colombia puede ser el último de Eliminatorias Sudamericanas para ambos, quienes por su edad y por lo que uno de ellos ha manifestado, terminarían su carrera luego de jugar el Mundial, de llegar a clasificarse.

El gesto en cuestión fue realizado por Salomón Rondón y Tomas Rincón, dos de los líderes de la selección que, tras terminar con lo que parece ser un importante ritual previo a sus juegos, se acercaron a los encargados y se retiraron del campo.

"The Last Dance: con la emoción de lo que podría ser su último partido de Eliminatorias en casa, Salomón Rondón y Tomás Rincón fueron los últimos en dejar el reconocimiento de campo", escribió el medio digital F5 Vinotinto en la publicación que hizo en X, donde postearon el video.

"Con calma y gratitud, saludaron uno a uno a los presentes antes de abandonar el estadio, dejando un gesto que sabe a despedida y legado", añadieron.

Rondón, de 35 años, y Rincón, de 37, se han convertido en dos de los mayores exponentes del fútbol Vinotinto y en piezas fundamentales dentro de su selección, con la que están cerca de lograr un hito histórico.

Aunque Rondón no ha dejado claro su futuro con el equipo de su país, Rincón sí ha asegurado en algunas entrevistas que contra Colombia jugará su último partido por Eliminatorias Sudamericanas vistiendo la camiseta Vinotinto.

Actual delantero del Real Oviedo de LaLiga de España y con paso por otros clubes europeos como el Everton, el Málaga y el Newcastle, Rondón debutó con la absoluta en febrero de 2008 tras haber tenido un importante recorrido con la Sub-20.

Ese mismo año Rincón jugó su primer partido con La Vinotinto de mayores, un mes antes de que llegara Rondón al equipo, con quien ha compartido camerino desde entonces hasta la víspera de un encuentro crucial en la historia del deporte venezolano.

VEA TAMBIÉN Cuenta oficial del Mundial celebra convocatoria de Dayro Moreno a la selección Colombia y de Salomón Rondón a La Vinotinto o

Durante los últimos 17 años Rondón ha anotado un total de 47 goles en los 120 partidos que ha jugado con la selección venezolana, mientras que Rincón, en tanto, registra 143 partidos en los que, desde su posición, ha contribuido con 11 asistencias y una anotación.