NTN24
Lunes, 11 de agosto de 2025
Lunes, 11 de agosto de 2025
Miguel Uribe Turbay

"Para Estados Unidos es muy grave el asesinato de Uribe Turbay": expertos analizan impacto de magnicidio en Colombia

agosto 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Los periodistas Gaby Perozo y Erik Encinas Ortega analizaron el magnicidio del senador y candidato a la Presidencia de Colombia, Miguel Uribe Turbay.

En el programa Club de Prensa Washington de NTN24, los periodistas Gaby Perozo y Erik Encinas Ortega hablaron de un par de noticias trascendentales en el plano internacional.

o

La primera nos ubica en Estados Unidos, donde el presidente de esa nación, Donald Trump, anunció que pondrá al Departamento de Policía de Washington D.C. bajo control federal y que ordenará el despliegue de la Guardia Nacional en la capital del país.

Según el mandatario, las medidas buscan combatir lo que describió como una ola de anarquía, en referencia a la criminalidad.

Sin embargo, las estadísticas señalan que la delincuencia violenta alcanzó su nivel más bajo en 30 años, en 2024.

Al respecto, la comunicadora social, Perozo, sostuvo: “Me sorprende que la capital del país más poderoso del mundo (EE.UU.) tenga índices de violencia más grandes que en América Latina”.

o

A su vez, Erik Encinas Ortega, consideró: “Hay una cierta dejadez de funciones. La Casa Blanca ha emitido unas cifras (de inseguridad), pero la Policía Metropolitana, otra”.

La segunda noticia nos sitúa en Colombia con el lamentable fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“Para Estados Unidos es muy grave el asesinato de Uribe Turbay, porque han invertido en la seguridad de Colombia. Las cifras (de inseguridad) han sido peores en los últimos años con Gustavo Petro... Parecía algo que había quedado en el pasado (magnicidios), la pregunta es si ¿este capitulo marca una nueva era de violencia para Colombia?”, manifestó Perozo.

“Es una noticia triste, lamentable, Uribe pudo haber sido uno de los vencedores en las elecciones presidenciales de 2026. Desgraciadamente ha sido asesinado”, adicionó Encinas.

o

Uribe Turbay perdió la vida este lunes en horas de la madrugada, tras dos meses luchando por su vida.

El político de 39 años de edad fue víctima de un atentado cuando participaba de un evento político en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá, capital de Colombia, el pasado 7 de junio.

Temas relacionados:

Miguel Uribe Turbay

Magnicidio

Análisis

Entrevistas NTN24

Entrevistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Las dos opciones que tiene Israel son malas": analista en Medio Oriente sobre conflicto entre país hebreo y Hamás

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Su único pecado ha sido trabajar por una Colombia mejor": Daniel Palacios, exministro de Interior, sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Quién está detrás del magnicidio de Miguel Uribe y cuál es su impacto para la democracia?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Gustavo Petro y Miguel Uribe | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos": Petro se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano (EFE)
Miguel Uribe Turbay

Murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras dos meses luchando por su vida

Más de Política

Ver más
Andrés Pastrana y Gustavo Petro / FOTO: EFE
Andrés Pastrana

“Las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar al servicio de nuestra patria, no al servicio de la narcodictadura de Maduro”: Andrés Pastrana a Petro

Donald Trump y Vladímir Putin - EFE
Encuentro entre Putin y Trump

¿Qué se espera del encuentro entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska?

Iván Duque y Álvaro Uribe - EFE
Condena

"Quienes creen que esto es una victoria, se van a equivocar": expresidente Iván Duque sobre fallo contra Álvaro Uribe Vélez

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Revelan que Cristiano Ronaldo se comunicó con jugador de la selección Colombia para convencerlo de llegar al Al-Nassr: “Lo llamó para ver si cambiaba de decisión”

Givanildo Vieira de Souza 'Hulk', futbolista brasileño - Foto: EFE
Bucaramanga

Mandó a callar a la hinchada y mostró provocador gesto: Hulk salió escoltado por la Policía tras penosa escena hacia fanáticos colombianos

Nicolás Maduro - EFE
Recompensa por Maduro

Estados Unidos califica a Maduro como uno de los mayores narcotraficantes del mundo al aumentar la recompensa por él a 50 millones de dólares

Agentes de ICE (AFP)
Migración

Autoridades de EE. UU. podrían deportar a migrantes a "un tercer país" en tiempo récord: algunos casos se definirán en solo seis horas

Salma Paralluelo | Foto: AFP
Fútbol femenino

Salma Paralluelo: dejó el atletismo por el fútbol, ganó tres mundiales pero erró el penalti que le costó a España en la Eurocopa Femenina 2025

Fieles de la Iglesia católica - Foto de referencia: EFE
Gaza

Párroco sudamericano resultó herido en bombardeo a la única iglesia católica de Gaza

Terremoto en Rusia - AFP - Captura de video
Terremoto

Video muestra el momento en el que médicos continúan una cirugía a un paciente durante el potente terremoto de magnitud 8,8 en Rusia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano