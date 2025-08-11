"Para Estados Unidos es muy grave el asesinato de Uribe Turbay": expertos analizan impacto de magnicidio en Colombia

En el programa Club de Prensa Washington de NTN24, los periodistas Gaby Perozo y Erik Encinas Ortega hablaron de un par de noticias trascendentales en el plano internacional.

La primera nos ubica en Estados Unidos, donde el presidente de esa nación, Donald Trump, anunció que pondrá al Departamento de Policía de Washington D.C. bajo control federal y que ordenará el despliegue de la Guardia Nacional en la capital del país.

Según el mandatario, las medidas buscan combatir lo que describió como una ola de anarquía, en referencia a la criminalidad.

Sin embargo, las estadísticas señalan que la delincuencia violenta alcanzó su nivel más bajo en 30 años, en 2024.

Al respecto, la comunicadora social, Perozo, sostuvo: “Me sorprende que la capital del país más poderoso del mundo (EE.UU.) tenga índices de violencia más grandes que en América Latina”.

A su vez, Erik Encinas Ortega, consideró: “Hay una cierta dejadez de funciones. La Casa Blanca ha emitido unas cifras (de inseguridad), pero la Policía Metropolitana, otra”.

La segunda noticia nos sitúa en Colombia con el lamentable fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“Para Estados Unidos es muy grave el asesinato de Uribe Turbay, porque han invertido en la seguridad de Colombia. Las cifras (de inseguridad) han sido peores en los últimos años con Gustavo Petro... Parecía algo que había quedado en el pasado (magnicidios), la pregunta es si ¿este capitulo marca una nueva era de violencia para Colombia?”, manifestó Perozo.

“Es una noticia triste, lamentable, Uribe pudo haber sido uno de los vencedores en las elecciones presidenciales de 2026. Desgraciadamente ha sido asesinado”, adicionó Encinas.

Uribe Turbay perdió la vida este lunes en horas de la madrugada, tras dos meses luchando por su vida.

El político de 39 años de edad fue víctima de un atentado cuando participaba de un evento político en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá, capital de Colombia, el pasado 7 de junio.