Confirman fecha y lugar en el que la bielorrusa Aryna Sabalenka y el australiano Nick Kyrgios revivirán la mítica ‘Batalla de los Sexos’

Falta poco para que se dé uno de los eventos más esperados por los aficionados del tenis la ‘Batalla de los Sexos’ que disputará la bielorrusa Aryna Sabalenka y el australiano Nick Kyrgios.

El próximo 28 de diciembre Dubái acogerá un nuevo capítulo del torneo que no se juega desde hace 52 años.

Ahora, la número uno en el mundo y el número 13 en el ranking ATP se enfrentarán en un duelo que busca ser legendario para los aficionados del tenis.

En principio se había dicho que la ‘Batalla de los Sexos’ se jugaría en enero de 2026, pero este martes los organizadores del evento confirmaron que se disputará a finales del 2025.

La ‘Batalla de los Sexos’ tiene un gran significado e historia detrás al nacer como un partido que buscaba defender la lucha por la igualdad del tenis femenino.

Su primera edición se dio hace 52 años, exactamente en 1973, cuando la tenista Billie Jean King se enfrentó a Bobby Riggs en un encuentro que logró cautivar a más de 90 millones de espectadores.

30.000 mil personas en Estados Unidos y aproximadamente 90 millones de espectadores en todo el mundo sintonizaron el mítico partido que se dio el 20 de septiembre de 1973.

Este fue uno de los eventos deportivos más televisados en todo el mundo, en el que ningún otro partido no torneo había tenido tantos espectadores.

Billie Jean King derrotó a Bobby Riggs 6-4, 6-3 y 6-3 ante la atenta mirada de 30.000 personas en el Houston Astrodome.

Un evento en el que Riggs tuvo que comerse sus palabras, pues el partido fue patrocinado por él para demostrar lo superioridad de los hombres en el deporte.

Antes del partido, Riggs declaró convencido que "ninguna jugadora en activo podría jamás vencer a un retirado”.

Por ello, cuando fue retada a participar, Billie afirmó que: “Me tomo este partido muy en serio. Me encanta ganar. Acepto la responsabilidad y la presión. Más le vale a Bobby estar preparado”.

Y tras ganar, afirmó que se sintió muy presionada: “pensé que nos haría retroceder 50 años si no ganaba ese partido”.

“Arruinaría el circuito femenino de tenis y afectaría la autoestima de todas las mujeres. Vencer a un hombre de 55 años no me emocionaba. La emoción era exponer a mucha gente nueva al tenis”, añadió.

Ahora, 52 años después, el torne vuelve para mostrar el nivel actual tanto del tenis masculino como del tenis femenino.

Esta segunda parte será entre dos de los jugadores más polémicos y carismáticos del mundo del tenis.

"Cuando la número uno mundial te desafía, uno responde. Tengo un inmenso respeto por Aryna, es una fuerza de la naturaleza y una verdadera campeona", afirmó por su parte Kyrgios, hoy prácticamente retirado.

Sin embargo, no siempre ha declarado esto puesto que hace unas semanas afirmó que no necesita dar su 100% para derrotar a Sabalenka.

En el podcast del tenista Alexander Bublik, Kyrgios fue cuestionado sobre el enfrentamiento, a lo que respondió que estaba emocionado por el partido, pero que: “tiene una gran personalidad, ella es definitivamente un personaje”.

“Me hace gracia que ella, genuinamente, piensa que puede ganar”, añadió entre risas y luego cuando Bublik le dijo que lo derrotaría, respondió: “ella no me va a derrotar”.

“¿De verdad crees que puede ganarme? ¿De verdad crees que tengo que intentarlo al 100%? Lo intentaré, porque represento a los hombres”, puntualizó.