Jugador venezolano con pasado en Colombia expresó su deseo de regresar a La Vinotinto pero le llovieron críticas: "Un descarriado que desperdició su talento"

La selección venezolana buscará en la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, que se disputará entre el 5 y 9 de septiembre, clasificar por primera vez a un Mundial de Fútbol en 2026.

La Vinotinto visitará, en Buenos Aires, a Argentina y recibirá, en Maturín, a Colombia. Actualmente, la selección venezolana se ubica en la séptima posición con 18 puntos y está accediendo al cupo de repechaje de la cita orbital a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año.

En las últimas horas, un atacante con pasado reciente en Colombia y de regreso al fútbol venezolano se sinceró sobre el deseo que tiene de volver a vestir los colores de La Vinotinto como lo hizo en el pasado.

Se trata del delantero Adalberto Peñaranda, quien estuvo en la última temporada jugando en Colombia con el Atlético Bucaramanga y regreso a Venezuela para vestir los colores del Deportivo Táchira.

En diálogo con el programa Modo FUTVE, Peñaranda, no ocultó su expectativa por regresar a La Vinotinto pese a que ha tenidos pocos minutos en los últimos años en los equipos en los que ha estado.

“¿A qué está apuntando Peñaranda para el mediano y largo plazo?”, fue la pregunta que le hicieron al delantero nacido en Mérida.

“Yo quiero volver a la selección y Táchira me dio la oportunidad de estar aquí y en lo personal voy a aprovechar al máximo nivel para volver a la selección”, dijo el delantero de 28 años. “Yo todavía tengo 28 años y todavía me queda fútbol por delante”, añadió.

A su vez, reveló la reflexión que tuvo en el último año para organizar sus prioridades de cara a su futuro en el fútbol.

“Llegó un punto en el que hablé conmigo mismo y dije ‘ya basta, vamos a hacer las cosas bien’”, contó.

“Al final lo que yo más quiero es estar con la selección, mis compañeros y clasificarnos al Mundial. Voy a hacer las cosas bien”, subrayó.

Lejos de entusiasmar a los aficionados venezolanos, sus declaraciones generaron rechazo en redes sociales.

“Fue es un descarriado que desperdicio su talento y ahora de él solo queda el nombre. Ya basta de vender humo con ese tipo”; “No creo que para demostrar tu nivel debas irte a una liga con nivel amateur”; “No lo veo formando parte de la plantilla que asista a ese mundial. Quedan apenas dos partidos en menos de un mes y no creo que sea llamado”; “En 10 años no maduro en lo futbolístico ni en lo personal”; “No tiene que cambiar de liga, tiene que cambiar de mentalidad y creo que es demasiado tarde”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

Cabe resaltar que Peñaranda hizo parte de la generación de jugadores juveniles que fue subcampeón del Mundial Sub-20 de Corea del Sur en 2017. Además, hizo parte de la selección absoluta en la Copa América Centenario de 2016 en la que Venezuela llegó a cuartos de final.