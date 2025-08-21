NTN24
Jueves, 21 de agosto de 2025
Jueves, 21 de agosto de 2025
La Vinotinto

Jugador venezolano con pasado en Colombia expresó su deseo de regresar a La Vinotinto pero le llovieron críticas: "Un descarriado que desperdició su talento"

agosto 21, 2025
Por: Luis Cifuentes
Venezuela ante Bolivia por Eliminatorias - Foto: EFE
Venezuela ante Bolivia por Eliminatorias - Foto: EFE
A días de la última jornada doble de las Eliminatorias Sudamericanas, el atacante venezolano se sinceró sobre sus aspiraciones de cara al futuro.

La selección venezolana buscará en la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, que se disputará entre el 5 y 9 de septiembre, clasificar por primera vez a un Mundial de Fútbol en 2026.

La Vinotinto visitará, en Buenos Aires, a Argentina y recibirá, en Maturín, a Colombia. Actualmente, la selección venezolana se ubica en la séptima posición con 18 puntos y está accediendo al cupo de repechaje de la cita orbital a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año.

En las últimas horas, un atacante con pasado reciente en Colombia y de regreso al fútbol venezolano se sinceró sobre el deseo que tiene de volver a vestir los colores de La Vinotinto como lo hizo en el pasado.

o

Se trata del delantero Adalberto Peñaranda, quien estuvo en la última temporada jugando en Colombia con el Atlético Bucaramanga y regreso a Venezuela para vestir los colores del Deportivo Táchira.

En diálogo con el programa Modo FUTVE, Peñaranda, no ocultó su expectativa por regresar a La Vinotinto pese a que ha tenidos pocos minutos en los últimos años en los equipos en los que ha estado.

“¿A qué está apuntando Peñaranda para el mediano y largo plazo?”, fue la pregunta que le hicieron al delantero nacido en Mérida.

o

“Yo quiero volver a la selección y Táchira me dio la oportunidad de estar aquí y en lo personal voy a aprovechar al máximo nivel para volver a la selección”, dijo el delantero de 28 años. “Yo todavía tengo 28 años y todavía me queda fútbol por delante”, añadió.

A su vez, reveló la reflexión que tuvo en el último año para organizar sus prioridades de cara a su futuro en el fútbol.

“Llegó un punto en el que hablé conmigo mismo y dije ‘ya basta, vamos a hacer las cosas bien’”, contó.

Al final lo que yo más quiero es estar con la selección, mis compañeros y clasificarnos al Mundial. Voy a hacer las cosas bien”, subrayó.

Lejos de entusiasmar a los aficionados venezolanos, sus declaraciones generaron rechazo en redes sociales.

“Fue es un descarriado que desperdicio su talento y ahora de él solo queda el nombre. Ya basta de vender humo con ese tipo”; “No creo que para demostrar tu nivel debas irte a una liga con nivel amateur”; “No lo veo formando parte de la plantilla que asista a ese mundial. Quedan apenas dos partidos en menos de un mes y no creo que sea llamado”; “En 10 años no maduro en lo futbolístico ni en lo personal”; “No tiene que cambiar de liga, tiene que cambiar de mentalidad y creo que es demasiado tarde”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

Cabe resaltar que Peñaranda hizo parte de la generación de jugadores juveniles que fue subcampeón del Mundial Sub-20 de Corea del Sur en 2017. Además, hizo parte de la selección absoluta en la Copa América Centenario de 2016 en la que Venezuela llegó a cuartos de final.

Temas relacionados:

La Vinotinto

Selección de Venezuela

Fútbol

Mundial 2026

Eliminatorias Sudamericanas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La violación a las garantías fundamentales de Uribe son indiscutibles": Jaime Lombana, abogado del equipo de defensa del expresidente

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Jornada de terror en Colombia: derribo de helicóptero en Antioquia y explosión en Cali dejan varios muertos y heridos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Corte de Apelaciones permite a Trump finalizar protección temporal para 60.000 migrantes de tres países

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Por qué los bolivianos le dieron la espalda a candidatos de izquierda en las elecciones presidenciales?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos a las puertas de la coronación de esta lucha": Antonio Ledezma habla sobre recientes acciones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
USS Iowa Jima en su partida de Norfolk - Foto: US Navy
Despliegue militar

Estados Unidos suma un escuadrón anfibio a flota que ha desplegado en el Caribe y que llegaría al límite del mar de Venezuela

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Estamos a las puertas de la coronación de esta lucha": Antonio Ledezma habla sobre recientes acciones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela

Álvaro Uribe frente a sus seguidores en Sabaneta, Antioquia. (EFE)
Álvaro Uribe

Uribe hizo su primer pronunciamiento en plaza pública tras recuperar libertad con discurso en el que habló de la recompensa por Maduro

Laura Arenas, ciudadana colombiana
Deportaciones

El sueño americano de una madre hispana se truncó: un cáncer severo y el arresto de su esposo a manos de ICE la llevó a autodeportarse con su hijo

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Estados Unidos

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Luis Díaz - Foto AFP
Luis Díaz

Luis Díaz será nuevo jugador del Bayern Munich tras acuerdo con el Liverpool, según la prensa inglesa

David González - técnico de Millonarios - Foto EFE
Fútbol

Millonarios despidió al último técnico que dirigió a Falcao García: "La situación era insostenible"

Las emotivas palabras de Daniela Montoya, tras la final de la Copa América - Foto: EFE
Selección Colombia Femenina

Las emotivas palabras de Daniela Montoya, referente de la Selección Colombia, tras la final de la Copa América

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Frank Caprio, juez y político estadounidense - Fotos: Instagram / X
Luto

"Recuérdenme, por favor": Murió a sus 88 años Frank Caprio, juez famoso por sus videos virales mostrando humanidad en la justicia

Luis Díaz - Foto AFP
Luis Díaz

Luis Díaz será nuevo jugador del Bayern Munich tras acuerdo con el Liverpool, según la prensa inglesa

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (AFP)
Álvaro Uribe

EN VIVO: Fallo sin precedentes se conocerá este lunes en Colombia en juicio contra el expresidente Álvaro Uribe

David González - técnico de Millonarios - Foto EFE
Fútbol

Millonarios despidió al último técnico que dirigió a Falcao García: "La situación era insostenible"

Yván Gil y Nicolás Maduro (EFE)
Recompensa por Maduro

De “patética y ridícula” tildó el régimen venezolano la nueva recompensa ofrecida por EE. UU. para capturar a Maduro

Karim Khan, abogado británico, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional - Foto: EFE
CPI

¿Cambiará el rumbo de la investigación de la CPI sobre Venezuela?

Policía de Chile
El Tren de Aragua

Así fue como Chile logró identificar al "Papa" del Tren de Aragua

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano