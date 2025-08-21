"El mejor nueve de la historia": jugador venezolano con minutos en La Vinotinto es elogiado en importante liga del continente

El fútbol venezolano ha tenido un crecimiento más que destacado en los últimos años gracias a una camada de jugadores que se han destacado con sus equipos a nivel internacional.

Es por eso que la selección Vinotinto sueña con clasificar al Mundial de 2026 de la mano del entrenador Fernando ‘Bocha’ Batista.

Actualmente, la selección venezolana se ubica en la séptima posición con 18 puntos y, a falta de dos jornadas para el final de las Eliminatorias Sudamericanas, está accediendo parcialmente al cupo de repechaje.

En los últimos días, un jugador venezolano con minutos en la selección fue elogiado como uno de los más grandes de la liga en la que milita desde hace nueve temporadas.

Se trata del delantero Josef Martínez, jugador de 32 años que actualmente juega en el San Jose Earthquakes de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Durante la transmisión del encuentro entre su equipo y San Diego por la liga norteamericana el pasado fin de semana, surgió la pregunta sobre si Martínez era el mejor nueve de la MLS.

“¿El mejor nueve de la historia en la Major League Soccer’”, preguntó el periodista en la transmisión del pasado domingo.

“Se puede decir que pudiera serlo, los números dicen que en 206 partidos tiene 127 goles. Está entre los tres o cuatro mejores”, respondió Giovanni Savarese, exfutbolista y entrenador venezolano.

Por su parte, exfutbolista estadounidense, Osvaldo Alonso, aseguró que “por números y títulos, son delanteros que están en otro nivel en la MLS”.

La capacidad goleadora del nacido en Valencia es tal que sus números así lo demuestran. El delantero completa 128 goles en 207 partidos, con el tanto que anotó el domingo pasado en la derrota de su equipo por 2 a 1.

Cabe resaltar que en las últimas convocatorias de La Vinotinto para las Eliminatorias Sudamericanas, Martínez ha sido uno de los jugadores llamados por Batista.

El delantero fue titular en la victoria de la selección venezolana en junio pasado ante Bolivia por 2 a 0 en condición de local.

VEA TAMBIÉN La moda y el fútbol italiano se unen: Giorgio Armani se encargará de vestir a la Juventus durante dos años o

Se espera que también sea llamado para la doble jornada que se disputará entre el 5 y 9 de septiembre, y en la que Venezuela visitará a Argentina, en Buenos Aires, y recibirá a Colombia, en Maturín.