NTN24
Jueves, 21 de agosto de 2025
Jueves, 21 de agosto de 2025
La Vinotinto

"El mejor nueve de la historia": jugador venezolano con minutos en La Vinotinto es elogiado en importante liga del continente

agosto 21, 2025
Por: Luis Cifuentes
Venezuela ante Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 - Foto: EFE
Venezuela ante Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 - Foto: EFE
Un delantero de La Vinotinto se llevó todos los elogios gracias a su capacidad goleadora en importante liga del continente.

El fútbol venezolano ha tenido un crecimiento más que destacado en los últimos años gracias a una camada de jugadores que se han destacado con sus equipos a nivel internacional.

Es por eso que la selección Vinotinto sueña con clasificar al Mundial de 2026 de la mano del entrenador Fernando ‘Bocha’ Batista.

Actualmente, la selección venezolana se ubica en la séptima posición con 18 puntos y, a falta de dos jornadas para el final de las Eliminatorias Sudamericanas, está accediendo parcialmente al cupo de repechaje.

o

En los últimos días, un jugador venezolano con minutos en la selección fue elogiado como uno de los más grandes de la liga en la que milita desde hace nueve temporadas.

Se trata del delantero Josef Martínez, jugador de 32 años que actualmente juega en el San Jose Earthquakes de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Durante la transmisión del encuentro entre su equipo y San Diego por la liga norteamericana el pasado fin de semana, surgió la pregunta sobre si Martínez era el mejor nueve de la MLS.

¿El mejor nueve de la historia en la Major League Soccer’”, preguntó el periodista en la transmisión del pasado domingo.

“Se puede decir que pudiera serlo, los números dicen que en 206 partidos tiene 127 goles. Está entre los tres o cuatro mejores”, respondió Giovanni Savarese, exfutbolista y entrenador venezolano.

Por su parte, exfutbolista estadounidense, Osvaldo Alonso, aseguró que “por números y títulos, son delanteros que están en otro nivel en la MLS”.

La capacidad goleadora del nacido en Valencia es tal que sus números así lo demuestran. El delantero completa 128 goles en 207 partidos, con el tanto que anotó el domingo pasado en la derrota de su equipo por 2 a 1.

Cabe resaltar que en las últimas convocatorias de La Vinotinto para las Eliminatorias Sudamericanas, Martínez ha sido uno de los jugadores llamados por Batista.

El delantero fue titular en la victoria de la selección venezolana en junio pasado ante Bolivia por 2 a 0 en condición de local.

o

Se espera que también sea llamado para la doble jornada que se disputará entre el 5 y 9 de septiembre, y en la que Venezuela visitará a Argentina, en Buenos Aires, y recibirá a Colombia, en Maturín.

Temas relacionados:

La Vinotinto

Selección de Venezuela

Fútbol

Eliminatorias Sudamericanas

Josef Martínez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La violación a las garantías fundamentales de Uribe son indiscutibles": Jaime Lombana, abogado del equipo de defensa del expresidente

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estados Unidos está tratando sistemáticamente de deslegalizar a las personas que aún están protegidas": analista sobre fallo que permite a la administración Trump poner fin al TPS

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Corte de Apelaciones permite a Trump finalizar protección temporal para 60.000 migrantes de tres países

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Por qué los bolivianos le dieron la espalda a candidatos de izquierda en las elecciones presidenciales?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos a las puertas de la coronación de esta lucha": Antonio Ledezma habla sobre recientes acciones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
USS Iowa Jima en su partida de Norfolk - Foto: US Navy
Despliegue militar

Estados Unidos suma un escuadrón anfibio a flota que ha desplegado en el Caribe y que llegaría al límite del mar de Venezuela

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Estamos a las puertas de la coronación de esta lucha": Antonio Ledezma habla sobre recientes acciones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela

Álvaro Uribe frente a sus seguidores en Sabaneta, Antioquia. (EFE)
Álvaro Uribe

Uribe hizo su primer pronunciamiento en plaza pública tras recuperar libertad con discurso en el que habló de la recompensa por Maduro

Laura Arenas, ciudadana colombiana
Deportaciones

El sueño americano de una madre hispana se truncó: un cáncer severo y el arresto de su esposo a manos de ICE la llevó a autodeportarse con su hijo

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Estados Unidos

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Juan Fernando Quintero | Foto: EFE
Juan Fernando Quintero

El entrenador Marcelo Gallardo dio preocupante actualización sobre el estado físico de Juan Fernando Quintero

Max Verstappen | Foto: EFE
Max Verstappen

Max Verstappen apuntó contra la FIA por decisión que habría afectado su resultado en el GP de Bélgica: "Esto fue decepcionante"

Edificio Harry S. Truman, sede del Departamento de Estado de EE. UU. - Foto EFE/ Visa - Foto de referencia Canva
Visado

Estados Unidos revisa denegación de visas a jugadores venezolanos que debían disputar un importante torneo este año

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Juan Fernando Quintero | Foto: EFE
Juan Fernando Quintero

El entrenador Marcelo Gallardo dio preocupante actualización sobre el estado físico de Juan Fernando Quintero

Diosdado Cabello en la rueda de prensa sobre supuestos explosivos
Detenciones arbitrarias

Jueza fue a preguntar por su esposo, vinculado al galpón con explosivos desmantelado por Cabello, y quedó detenida por "paralizar la investigación del plan terrorista"

Karol G | Foto: EFE
Karol G

Karol G sorprendió a sus fans llegando por sorpresa a su discoteca en Medellín para dar un concierto improvisado

Max Verstappen | Foto: EFE
Max Verstappen

Max Verstappen apuntó contra la FIA por decisión que habría afectado su resultado en el GP de Bélgica: "Esto fue decepcionante"

Edificio Harry S. Truman, sede del Departamento de Estado de EE. UU. - Foto EFE/ Visa - Foto de referencia Canva
Visado

Estados Unidos revisa denegación de visas a jugadores venezolanos que debían disputar un importante torneo este año

Maluma - EFE
Maluma

"Primero la areta y ahora la gorra": volvieron a robar a Maluma en un concierto en México

Cárcel de Tocorón - Foto: EFE
Cárceles

Hacinamiento, personal sin preparación, bandas y falta de atención médica: Panorama devastador en las cárceles desde que Chávez creó el Ministerio de Servicios Penitenciarios

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano