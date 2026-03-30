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Lunes, 30 de marzo de 2026
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Mundial 2026

Confirman que jugador sudamericano se perderá el Mundial tras grave lesión en amistoso ante selección europea: así quedó registrada

marzo 30, 2026
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
Partido entre Inglaterra y Uruguay - Foto: EFE
Partido entre Inglaterra y Uruguay - Foto: EFE
Su club informó que sufrió una grave lesión de ligamentos que tendrá que ser intervenida quirúrgicamente.

Un jugador sudamericano sufrió una grave lesión en los últimos días mientras disputaba un partido amistoso con su selección en la fecha FIFA previa al Mundial de 2026.

Se trata del lateral uruguayo Joaquín Piquerez, quien sufrió una lesión de ligamentos en el tobillo derecho y deberá pasar por cirugía, según informó este lunes su club, el Palmeiras de Brasil, por lo que puede perderse el Mundial.

El viernes pasado, Piquerez, de 27 años, tuvo que abandonar el campo en camilla en el empate 1-1 entre Inglaterra y Uruguay en Wembley, un amistoso de preparación rumbo a la Copa del Mundo.

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Exámenes realizados el domingo "confirmaron" la "ruptura de ligamentos" del marcador de punta zurdo, anunció el Palmeiras.

"En los próximos días, el atleta será sometido a un procedimiento quirúrgico", agregó el equipo de Sao Paulo.

El proceso de rehabilitación en las instalaciones del club tendrá "acompañamiento del equipo médico de la Asociación Uruguaya de Fútbol", precisó, aunque no se anunciaron lapsos para la recuperación.

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En el Mundial, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, la selección de Uruguay comparte grupo con España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

El equipo entrenado por el argentino Marcelo Bielsa jugará este martes un nuevo amistoso contra Argelia en Turín, Italia.

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