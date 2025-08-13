NTN24
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Selección Colombia

"No es la primera vez que falla penales importantes": reviven cobro que Cardona botó ante el ‘Dibu’ con la selección Colombia tras doble fallo en Copa Libertadores

agosto 13, 2025
Por: Luis Cifuentes
Edwin Cardona, jugador de la selección Colombia, y 'Dibu' Martínez, arquero de la selección argentina en la Copa América 2021 - Foto: EFE
Edwin Cardona, jugador de la selección Colombia, y 'Dibu' Martínez, arquero de la selección argentina en la Copa América 2021 - Foto: EFE
El centrocampista de Atlético Nacional erró dos penales en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Sao Paulo.

El juego de octavos de final de la Copa Libertadores, entre el club colombiano Atlético Nacional y Sao Paulo de Brasil, dejó para el recuerdo dos penales desperdiciados por un mismo jugador.

El encuentro, que terminó empatado sin goles, estuvo marcado por un gran dominio del equipo colombiano al que no le faltaron opciones de gol para irse arriba en el marcador, no obstante, la definición falló incluso en los tiros desde el punto penal.

Tanto en el segundo tiempo como en el segundo, el centrocampista Edwin Cardona tuvo en sus pies la ventaja para Nacional luego de que a su equipo le sancionaran dos penales, sin embargo, el exjugador de la selección Colombia falló en la definición en las dos oportunidades.

o

A los 14 minutos, Cardona falló el primer tiro desde los doce pasos al apuntar por fuera del arco. En el segundo tiempo, a los 68 minutos, el volante volvió a fallar luego de que el portero Rafael Pires lograr contener su remate.

Los dos fallos hicieron revivir un partido de la selección Colombia en el que el portero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez se consagró como gran figura.

Usuarios en redes sociales revivieron en las últimas horas el penal que Cardona falló vistiendo los colores de la selección Colombia ante Argentina, en la Copa América de 2021.

Cabe recordar que para esa semifinal del torneo continental, el guardameta argentino se hizo famoso por sus dichos defendiendo los tres palos de la Albiceleste. El argentino le grito a los jugadores colombianos, entre ellos, Yerri Mina, con la conocida frase, “mirá que te como”, que se hizo viral posteriormente.

o

En esa misma definición de penales y cuando el resultado estaba 3 a 2 a favor de Argentina en la tanda, Cardona erró el suyo que era el último y significaba el fin de la serie. Es decir, tras fallar su tiro, Argentina consiguió su clasificación a la gran final de la Copa América que terminaría ganando ante Brasil en esa edición.

Para ese entonces, el ‘Dibu’ logró atajar al costado izquierdo de su arco, lo que derivó en la clasificación de la selección argentina a la gran final del torneo continental.

Los comentarios en redes sociales al recordar dicho encuentro por Copa América no se hicieron esperara.

“No es la primera vez que Cardona falla penales importantes”, “Precisamente hace unos días estuve viendo esa tanda de penales y lo mal que pateó”; “El mismo cobro y los 2 errados”; “Es pecho frío, siempre lo ha sido”, fueron algunas reacciones de los usuarios en redes sociales.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Copa Libertadores

Fútbol

Atlético Nacional

Dibu Martínez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estaban buscando impedir que alguien como Miguel Uribe gobernara": exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“No importa si no hay garantías, nos vamos a hacer moler por Colombia”: congresista Paola Holguín

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Es una postura ideológica, no representa la voz de los hondureños": diputada Johana Bermúdez sobre apoyo de Xiomara Castro a Maduro

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Serás mamá y papá, así como yo hace 34 años fui papá y mamá, como siempre lo afirmó Miguel": padre de Miguel Uribe a María Claudia Tarazona durante sentido mensaje de despedida al senador

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Recompensa por Maduro

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Homenaje a Miguel Uribe Turbay - EFE
La Noche

"Estaban buscando impedir que alguien como Miguel Uribe gobernara": exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Más de Deportes

Ver más
Salma Paralluelo | Foto: AFP
Fútbol femenino

Salma Paralluelo: dejó el atletismo por el fútbol, ganó tres mundiales pero erró el penalti que le costó a España en la Eurocopa Femenina 2025

Foto: AFP
MLB

Impactante momento en las Grandes Ligas: bateador fue golpeado en el rostro por una bola rápida y tuvo que salir del juego

Lamine Yamal | Foto: EFE
Lamine Yamal

Campeón del mundo criticó el comportamiento de Lamine Yamal fuera del campo de juego: “no puedo ni verlo”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Keanu Reeves - AFP
Keanu Reeves

Así terminaron en un país sudamericano unos relojes que fueron robados en Los Ángeles al actor Keanu Reeves

Gustavo Petro y Álvaro Uribe - EFE
Gustavo Petro

Cruce de mensajes entre Petro y Uribe luego de que el presidente sugiriera que el exmandatario se sometiera a la JEP

Envío aéreo de ayuda humanitaria a Gaza - Foto EFE
Médicos Sin Fronteras

¿Por qué no hay una justificación logística para la ayuda humanitaria enviada a Gaza por vía aérea? Esto dice Médicos Sin Fronteras

Sumergible Titan de Ocean Gate - Foto cortesía Ocean Gate
Submarino

Informe revela las causas de la tragedia de Titán, el sumergible que implosionó en el océano con cinco personas a bordo

Salma Paralluelo | Foto: AFP
Fútbol femenino

Salma Paralluelo: dejó el atletismo por el fútbol, ganó tres mundiales pero erró el penalti que le costó a España en la Eurocopa Femenina 2025

Manifestante en Venezuela - Foto EFE
Presos políticos

"Se ha convertido en un patrón masivo y sistemático": Rafael Uzcátegui sobre el aislamiento prolongado de los presos políticos a manos del régimen venezolano

Festival

Así quedó el escenario principal del festival de música electrónica Tomorrowland tras devastador incendio a pocos días de su comienzo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano