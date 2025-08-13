"No es la primera vez que falla penales importantes": reviven cobro que Cardona botó ante el ‘Dibu’ con la selección Colombia tras doble fallo en Copa Libertadores

El juego de octavos de final de la Copa Libertadores, entre el club colombiano Atlético Nacional y Sao Paulo de Brasil, dejó para el recuerdo dos penales desperdiciados por un mismo jugador.

El encuentro, que terminó empatado sin goles, estuvo marcado por un gran dominio del equipo colombiano al que no le faltaron opciones de gol para irse arriba en el marcador, no obstante, la definición falló incluso en los tiros desde el punto penal.

Tanto en el segundo tiempo como en el segundo, el centrocampista Edwin Cardona tuvo en sus pies la ventaja para Nacional luego de que a su equipo le sancionaran dos penales, sin embargo, el exjugador de la selección Colombia falló en la definición en las dos oportunidades.

A los 14 minutos, Cardona falló el primer tiro desde los doce pasos al apuntar por fuera del arco. En el segundo tiempo, a los 68 minutos, el volante volvió a fallar luego de que el portero Rafael Pires lograr contener su remate.

Los dos fallos hicieron revivir un partido de la selección Colombia en el que el portero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez se consagró como gran figura.

Usuarios en redes sociales revivieron en las últimas horas el penal que Cardona falló vistiendo los colores de la selección Colombia ante Argentina, en la Copa América de 2021.

Cabe recordar que para esa semifinal del torneo continental, el guardameta argentino se hizo famoso por sus dichos defendiendo los tres palos de la Albiceleste. El argentino le grito a los jugadores colombianos, entre ellos, Yerri Mina, con la conocida frase, “mirá que te como”, que se hizo viral posteriormente.

En esa misma definición de penales y cuando el resultado estaba 3 a 2 a favor de Argentina en la tanda, Cardona erró el suyo que era el último y significaba el fin de la serie. Es decir, tras fallar su tiro, Argentina consiguió su clasificación a la gran final de la Copa América que terminaría ganando ante Brasil en esa edición.

Para ese entonces, el ‘Dibu’ logró atajar al costado izquierdo de su arco, lo que derivó en la clasificación de la selección argentina a la gran final del torneo continental.

Los comentarios en redes sociales al recordar dicho encuentro por Copa América no se hicieron esperara.

“No es la primera vez que Cardona falla penales importantes”, “Precisamente hace unos días estuve viendo esa tanda de penales y lo mal que pateó”; “El mismo cobro y los 2 errados”; “Es pecho frío, siempre lo ha sido”, fueron algunas reacciones de los usuarios en redes sociales.