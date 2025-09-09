NTN24
Martes, 09 de septiembre de 2025
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo anotó en el triunfo de Portugal y se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos de unas eliminatorias mundialistas

septiembre 9, 2025
Por: Diana Pérez
Cristiano Ronaldo | Foto: EFE
Este tanto lo acerca cada vez más a su objetivo de acumular 1.000 goles en su historial.

Cada que el astro portugués Cristiano Ronaldo pisa un campo de juego se espera que logre o rompa un nuevo récord.

Esta vez, durante el reciente partido que enfrentó con la selección de Portugal, no fue distinto para el ‘Bicho’ quien agregó un nuevo récord en su largo historial.

Durante la victoria 3-2 de los ‘Lusos’ frente a Hungría por las Eliminatorias Europeas para el Mundial de 2026, CR7 fue fundamental para el triunfo de su equipo. Cuando el encuentro iba empatado 1-1, el artillero del Al Nassr hizo lo que mejor se le da: anotar desde el punto penal para poner en ventaja a su equipo.

En el minuto 56 del compromiso, el juez del encuentro pitó penal a favor de Portugal tras una mano que se dio luego de un tiro de esquina en el área húngara.

o

Ronaldo tomó el balón y demostró por qué los penales son uno desde sus fuertes cuando encajó el balón al fondo de la malla de Hungría.

Con este tanto, Cristiano se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos en la clasificación para una copa del mundo.

El ‘Bicho’ acumula un total de 39 goles en los 49 partidos que ha disputado en eliminatorias portando los colores de la selección de Portugal.

CR7 es seguido por el exfutbolista guatemalteco Carlos Ruiz Gutiérrez, quien cuenta también con 39 goles en 47 partidos en eliminatorias.

El tercer lugar es para el astro argentino Lionel Messi, quien tiene un total 36 goles en 72 partidos, seguido por el iraní Ali Daei quien acumula 35 tantos en 51 partidos.

Cerrando el top se encuentra el polaco Robert Lewandowski, que tiene en su haber 32 goles en 41 juegos portando los colores de su selección.

Sin embargo, este tanto que hizo Ronaldo este martes desde el punto penal no solo es importante por el nuevo récord que le dio, sino también porque lo acerca cada vez más a su objetivo de acumular 1.000 goles en su historial.

Cristiano ahora cuenta con 943 tantos, quedando cada vez más cerca de conseguir su objetivo de convertirse en el máximo goleador de toda la historia del fútbol con cien decenas de anotaciones.

