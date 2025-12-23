NTN24
Martes, 23 de diciembre de 2025
Definidos las fechas y horarios de la fase de preliminar de la Sudamericana - Fotos: AFP
Copa Sudamericana

Definidas las fechas y horarios en los que se enfrentarán los equipos de Venezuela y Colombia en la Copa Sudamericana

diciembre 23, 2025
Por: Natalya Baquero González
La Conmebol definió el calendario de lo que será el desarrollo de la fase preliminar de la competencia en la que equipos del mismo país se enfrentarán entre sí y solo 16 de ellos lograrán avanzar a la siguiente fase.

Este martes la Confederación Sudamericana de Fútbol (Comebol) dio a conocer el cronograma de los partidos de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026, una instancia en la que solo avanzarán 16 de las 32 escuadras participantes a la fase de grupos.

Esto teniendo en cuenta que los diferentes clubes se enfrentarán en un único partido con equipos de su mismo país.

La Conmebol definió las fechas y horarios en los que jugarán los equipos colombianos y venezolanos esta instancia de la competencia.

Por Colombia, Atlético Nacional y Millonarios serán los encargados de abrir esta fase del certamen. Este uno de los clásicos preferidos por los amantes del fútbol colombiano tendrá lugar el próximo 4 de marzo en el estadio Atanasio Girardot.

o

Por su parte, el América de Cali, que auspiciará de local en el Pascual Guerrero, se enfrentará ante el Atlético Bucaramanga el 5 del mismo mes.

De estos cuatro equipos colombianos, solo dos de ellos se llevarán el tiquete para ser parte de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Entre tanto, las escuadras venezolanas se enfrentarán entre sí de la siguiente manera: Academia Puerto Cabello jugará en condición de local ante Monagas el 3 de marzo en el Complejo Deportivo Socialista. Al día siguiente, el Caracas recibirá en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela al Metropolitanos.

Al igual que con los equipos de Colombia, pasará con los de Venezuela y demás naciones, donde de cuatro equipos participantes por país en la fase preliminar, solo quedarán con dos representantes en la fase de grupos.

Fechas y horarios en los que se enfrentarán los equipos colombianos y venezolanos en la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Colombia

  • Atlético Nacional vs. Millonarios
    Día: 4 de marzo
    Hora: 7.30 p.m. hora colombiana.
  • América de Cali vs. Atlético Bucaramanga
    Día: 5 de marzo
    Hora: 7:30 p.m. hora colombiana.

Venezuela

  • Academia Puerto Cabellos vs. Monagas
    Día: 3 de marzo
    Hora: 20:30 p.m. hora Venezuela.
  • Caracas vs. Metropolitanos
    Día: 4 de marzo
    Hora: 18:00 p.m. hora Venezuela.

