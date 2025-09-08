NTN24
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Brasil

Delantero histórico de Brasil que ganó dos veces la Bota de Oro dio duras revelaciones sobre sus adicciones: “Podría estar muerto”

septiembre 8, 2025
Por: Diana Pérez
Mario Jardel | Foto: EFE
Mario Jardel tuvo una notable carrera en Europa, en donde jugó en clubes como Porto, Galatasaray y el Sporting.

Uno de los históricos goleadores de Brasil con un pasado increíble por el fútbol europeo ha dado unas declaraciones en las que reveló el momento más oscuro de una fuerte depresión por la que pasó.

El delantero Mario Jardel, ganador de dos Botas de Oro, contó detalles íntimos de su vida y de cómo las adicciones y la depresión casi lo llevan al borde de la muerte.

El exfutbolista del Galatasaray reveló durante su entrevista con el medio O Globo que logró dejar atrás una etapa bastante oscura de su vida.

En esa etapa, el exdelantero afirmó que fue adicto a las drogas y que, tras sufrir una fuerte sobredosis en 2007, decidió ponerle frente a su problema.

Jardel comentó que evita los sitios o a las personas que lo pueden hacer recaer, pero que: “dondequiera que voy, hay una persona que ofrece cosas”.

“Hay que ser lo suficientemente fuerte como para decir que no. Nunca consumí drogas cuando jugaba, y ahora, con esta nueva vida, el cambio que he decidido hacer, es fundamental decir que no”, añadió.

El ganador de dos botines de oro confesó que ya no tiene ningún tipo de contacto con la cocaína, la droga a la que fue más adicto y que lo alejó del fútbol.

Jardel confesó que ahora es más consciente de todo y está contento de su estado actual. “Tomo mi medicación para dormir, tomo antidepresivos, no tanto como antes, pero tomo un poco”, puntualizó.

El exartillero del Porto, destacó que se da cuenta de que no tiene tiempo para “jugar” con cosas que no sirven.

Además de que se ha aferrado a su fe en Dios, algo que lo mantuvo “con vida a través de mi cambio”, porque “a pesar de todo lo malo que he hecho, podría estar muerto ya, pero soy un hombre bendecido”.

“Todos me aprecian y no lastimo a nadie. Solo lo hice por mí, pero hoy puedo alzar la mano al cielo con gran confianza y discernimiento de que estoy viviendo la vida que Dios quiere”, dijo.

En la entrevista, el exdeportista también explicó que su rutina cambió por completo lo que incluye asistir a la iglesia y realizar actividad física en casa.

También es administrador de una cafetería y otros negocios familiares en Fortaleza, municipio de Brasil en el que reside actualmente.

En el Porto marcó 168 goles en 175 partidos que disputó portando los colores del conjunto portugués, equipo con el que también ganó algunos títulos como dos Copas de Portugal y Campeón de Portugal en tres ocasiones seguidas.

En su estancia en el Porto ganó su primera Bota de oro en 1999 y luego cuando llegó al Sporting consiguió la segunda en 2002.

En 2002 también fue elegido como el mejor futbolista del año, así como también fue escogido como el máximo goleador liga de Portugal en dos ocasiones en las temporadas 1999/2000 y 2001/02.

También fue el máximo goleador de la Champions League del 2000 al anotar 10 goles en todo el torneo.

Con el Galatasaray se consagró campeón de la Supercopa de Europa en la temporada 2000/01.

Pero en su natal Brasil también consiguió algunos títulos. Con Gremio alzó la Copa Libertadores en 1994/95 y con la selección Brasil sub-20 se coronó campeón del mundo.

Además, Jardel logró ser campeón de Argentina con Newell’s Old Boys en 2004.

