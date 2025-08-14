NTN24
Jueves, 14 de agosto de 2025
Deportistas cubanos que participan en los Juegos Panamericanos Juveniles de 2025 abandonaron su delegación y se cree que desertaron

agosto 14, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Deportista cubano / FOTO: EFE
Los juegos se están disputando en Paraguay y los deportistas habrían informado que no volverán al hotel en el que se está hospedando la delegación de Cuba.

Cuatro deportistas cubanos que participaban en los Juegos Panamericanos Juveniles de 2025 en Asunción abandonaron su delegación y se presume su deserción, informó este jueves el gobierno paraguayo.

"Cuatro atletas cubanos esta mañana informaron al jefe de su delegación que no volverían al hotel. La policía en estos casos hace lo que se llama una alerta para averiguar si hay alguna cuestión para preocuparse, pero aparentemente sería un caso de deserción", declaró a periodistas el ministro del Interior, Enrique Riera.

Estos deportistas, todos mayores de edad, fueron identificados como Félix Puente Batista, Robert Landy Fernández, Keiler Ávila Núñez y Suannet de la Caridad Nápoles, los tres primeros remeros y la última jugadora de balonmano.

Agregó que se espera que soliciten asilo a la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (Conare).

El funcionario había explicado antes que la jefatura de la delegación cubana denunció a la policía que los deportistas se separaron del grupo cuando realizaban turismo el miércoles y no regresaron a su hotel.

"Tenemos que aclarar que eso no significa ninguna desaparición, sino que se retiran de la delegación", agregó Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo, en declaraciones a la radio local 1080 AM.

Los Juegos Panamericanos Juveniles de 2025 se disputan en Asunción desde el 9 al 23 de agosto. Se encuentran inscriptos más de 4.000 deportistas de 40 países del continente.

La deserción de deportistas cubanos en eventos internacionales es frecuente. Según cifras oficiales de Cuba de 2023, ese año desertaron casi 190 deportistas de alto rendimiento, entre ellos el astro Andy Cruz, para muchos considerado el mejor boxeador del país.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

Marco Rubio confirmó a NTN24 que EE. UU. desplegó fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe para enfrentar a carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - EFE
Incautación

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Representante a la Cámara por el partido Cambio Radical en Colombia, Julio Cesar Triana | Foto: EFE
Atentado

“El atentado que sufrí será solo el inicio de estos grupos criminales amedrentando la democracia en Colombia”: Julio César Triana, congresista víctima de un ataque armado en Huila

Marco Rubio - EFE - AFP
Violencia

Marco Rubio lamentó el recrudecimiento de la violencia política en Colombia que acabó con la vida Miguel Uribe Turbay: "Habían progresado tanto"

La portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano. (EFE)
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Esa retórica es preocupante": portavoz del Departamento de Estado frente a insinuación del presidente Petro sobre no dejar entrar a Colombia al subsecretario Christopher Landau

