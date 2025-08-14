Deportistas cubanos que participan en los Juegos Panamericanos Juveniles de 2025 abandonaron su delegación y se cree que desertaron

Cuatro deportistas cubanos que participaban en los Juegos Panamericanos Juveniles de 2025 en Asunción abandonaron su delegación y se presume su deserción, informó este jueves el gobierno paraguayo.

"Cuatro atletas cubanos esta mañana informaron al jefe de su delegación que no volverían al hotel. La policía en estos casos hace lo que se llama una alerta para averiguar si hay alguna cuestión para preocuparse, pero aparentemente sería un caso de deserción", declaró a periodistas el ministro del Interior, Enrique Riera.

Estos deportistas, todos mayores de edad, fueron identificados como Félix Puente Batista, Robert Landy Fernández, Keiler Ávila Núñez y Suannet de la Caridad Nápoles, los tres primeros remeros y la última jugadora de balonmano.

Agregó que se espera que soliciten asilo a la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (Conare).

El funcionario había explicado antes que la jefatura de la delegación cubana denunció a la policía que los deportistas se separaron del grupo cuando realizaban turismo el miércoles y no regresaron a su hotel.

"Tenemos que aclarar que eso no significa ninguna desaparición, sino que se retiran de la delegación", agregó Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo, en declaraciones a la radio local 1080 AM.

Los Juegos Panamericanos Juveniles de 2025 se disputan en Asunción desde el 9 al 23 de agosto. Se encuentran inscriptos más de 4.000 deportistas de 40 países del continente.

La deserción de deportistas cubanos en eventos internacionales es frecuente. Según cifras oficiales de Cuba de 2023, ese año desertaron casi 190 deportistas de alto rendimiento, entre ellos el astro Andy Cruz, para muchos considerado el mejor boxeador del país.