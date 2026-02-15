Destacable compañero de Luis Díaz que no jugará el Mundial sufre rotura de fibras en una de sus piernas y enciende las alarmas

Un importante compañero del futbolista colombiano Luis Díaz en su equipo, el Bayern Múnich, sufrió una rotura de fibras en el gemelo de su pierna izquierda durante el último partido disputado el sábado, según informó el club alemán en un comunicado publicado el domingo.

Se trata del arquero y capitán de 'Los Bávaros', Manuel Neuer, quien permanecerá un tiempo de baja tras haber sufrido dicha lesión muscular en el encuentro en el que se enfrentaron al SV Werder Bremen y que ganaron 3 a 0 con dos anotaciones de Harry Kane al minuto 22 y al 25 y una de Leon Goretzka sobre los 70.

Neuer, de 39 años, fue sustituido durante el entretiempo de ese duelo en el que lograron un triunfo como visitantes que permitió a los de Múnich (57) recuperar la ventaja de seis puntos al frente del campeonato con respecto al Borussia Dortmund (51), segundo.

"Manuel Neuer sufrió una rotura de fibras en el gemelo izquierdo en el partido de Bundesliga de ayer como visitantes ante el SV Werder Bremen (0-3). Así lo confirmó un examen exhaustivo realizado por el departamento médico del FC Bayern", dijo la notificación, que no detalló el tiempo de recuperación.

Neuer, cabe resaltar, confirmó justamente esta semana que no estará presente con su selección, la de Alemania, en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Catar desde el próximo 11 de junio y hasta el 19 de julio.

El guardameta, campeón del Mundo con Alemania en el certamen global de Brasil en 2014, donde recibió el Guante de Oro al arquero más importante del torneo, respaldó a Oliver Baumann, portero del TSG 1899 Hoffenheim, y cerró definitivamente una era en el arco.

El Bayern, entretanto, recibirá el próximo fin de semana al Eintracht Frankfurt, séptimo en la tabla de posiciones, y se desplazará hasta Dortmund en la jornada siguiente, a finales de febrero.

El juvenil Jonas Urbig, de 22 años, es el principal candidato para reemplazar a Neuer en la plantilla de Vincent Kompany, quien recientemente elogió al colombiano Díaz al asegurar que es "un jugador muy difícil de enfrentar".

El club alemán está clasificado directamente para los octavos de final de la UEFA Champions League tras haber desempeñado un exitoso papel en la primera ronda, la fase liga del torneo.