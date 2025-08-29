Luis Díaz mantiene vivas las esperanzas de que la selección Colombia se va a clasificar al Mundial: “lo vamos a conseguir”

Faltan tan solo días para que se lleven a cabo las últimas fechas FIFA por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026.

La doble jornada es crucial, pues definirá cuales selección harán parte de las 48 que lucharán para ser coronadas como la mejor del mundo.

Son varias los conjuntos sudamericanos que tendrán que dar todo o nada para ganarse un cupo, de los siete que le corresponden a la Conmebol.

Entre las que tienen que buscar ganar ambos partidos, es la subcampeona de América, Colombia, que tiene que enfrentarse a unas necesitadas Bolivia y Venezuela.

Ante el incierto panorama de si la ‘Tricolor’ va a lograr ganarse un cupo en la próxima copa del mundo, uno de los referentes del conjunto colombiano afirmó que lo van a conseguir.

El extremo cafetero Luis Díaz mantiene viva la esperanza para Colombia y asegura que el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo va a lograr su meta que es llegar al Mundial de 2026.

En entrevista con el medio DSports, el jugador del Bayern Múnich aseveró que el partido contra Bolivia es “crucial”.

“Estamos a nada de poder clasificar al mundial, que obviamente para algunos es el primero y especial para mí. Entonces voy a tratar de dar el máximo como siempre lo hago”, añadió.

‘Lucho’ comentó que la etapa final de las clasificatorias hay que tratar de disfrutarlas porque “de eso se trata el fútbol”.

“Tratar de hacer siempre las cosas bien y tener ese apoyo de la gente en Colombia va a ser súper importante porque para nosotros juegan un papel súper fundamental”, puntualizó.

El futbolista, que encabeza la lista de goleadores de las eliminatorias con 7 goles, explicó que la hinchada colombiana es fundamental para ellos porque “sin ellos prácticamente no somos nada”.

“Cuando el estadio está en buena onda y en buena vibra se siente el calor, se sienta esa vibra que van a pasar cosas muy buenas ahí, en nuestro estadio”, sentenció.

Díaz precisó con firmeza, durante su conversación con DSports, que “yo sé que lo vamos a conseguir (la clasificación)”.

La selección Colombia se enfrentará el próxima 4 de septiembre a Bolivia, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Y el 9 de septiembre, cinco días después, se miden ante Venezuela en la última fecha por las Eliminatorias Sudamericanas.

Los colombianos necesitan los seis puntos para poder clasificarse para el mundial, ya que actualmente cuenta con 22 puntos y se ubican de sextos en la tabla de posiciones.