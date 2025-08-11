Duván Vergara le quitó la cabeza al árbitro que dirigió Racing vs. Boca en una publicación en sus redes sociales y las reacciones no se hicieron esperar

El futbolista colombiano Duván Vergara publicó en la noche del domingo varias fotos del partido en el que enfrentó con Racing a Boca Juniors por la Primera División de Argentina.

Una de las fotos, sin embargo, se robó la atención de los aficionados pues, aunque se ve la figura y el uniforme de Nicolás Ramírez, árbitro que dirigió el encuentro, su cabeza no se hace visible.

Y es que la imagen deja ver claramente que se trata de una edición en la que se le quitó intencionalmente al juez su rostro, pues el fondo que simula la tribuna se puede seguir apreciando.

En esa misma foto se puede observar, además de Ramírez y Vergara, a dos compañeros más del colombiano y a tres rivales de Boca, entre ellos Edinson Cavani, quienes no se vieron afectados por el polémico 'edit'.

Las reacciones no se hicieron esperar y 'Bellito' —apodo de Vergara— recibió en los comentarios del post el apoyo de algunos aficionados, mientras que otros varios cuestionaron la novedad de la fotografía que mostró un momento del encuentro en el que los jugadores discutían con el juez.

"Lo borró a Ramirez, qué crack", "Bellito nos hizo hincha de Racing", "Borró a Ramírez, qué fenómeno", "Todos queríamos sacarle la cabeza a Ramírez durante el partido", "Qué capo que sos colombiano", fueron las reacciones de algunos internautas, a manera de humor.

Asimismo, hubo quienes cuestionaron la decisión del jugador y se preguntaron dónde estaba la cabeza del árbitro, de quien Vergara decidió omitir su identidad y no hacer parte de su publicación.

El exjugador del América de Cali jugó su primer partido con Racing en la Bombonera, que para él representó un momento muy importante de su carrera, pues era algo que, según indicó en un entrevista postpartido, anhelaba profundamente.

"Fue algo especial para mí, era algo especial jugar en este estadio. La verdad se me erizó la piel", dijo Vergara cuando fue interrogado por el medio ESPN sobre el duelo.

Aunque Vergara tuvo un desempeño aceptable en los primeros minutos, no consiguió con su equipo una anotación mientras estuvo en cancha, pese a haber tenido una opción de marcar tras una serie de regates.

Al minuto 64 fue remplazado por Santiago Solari, quien poco más de 10 minutos después abrió el marcador para la visita tras lograr impactar a portería un balón proveniente de un centro desde el costado del campo.

Lo que parecía ser una victoria para los de Avellaneda en Buenos Aires, se convirtió en un empate cuando, ya sobre el final, a los 88', Leandro Paredes cobró una pelota quieta hacia el área y con un sobresaliente remate de cabeza, el delantero xeneize Milton Giménez dejó todo en tablas.

El empate, sin embargo, no fue un buen negocio para ninguno de los dos equipos, que en el papel esperaban sumar de a 3 para salir de la parte baja de la tabla de posiciones del grupo A.

Con apenas cuatro fechas disputadas Racing se encuentra en la doceava casilla con 4 unidades y Boca Juniors está de 14 con 3 puntos, una posición antes que el último (15), Aldosivi, con 2.

En Argentina, cabe resaltar, el formato de todos contra todos se maneja con dos grupos de 15 equipos que se enfrentan entre sí para definir a los primeros 8 en cada zona, con una fecha de clásicos interzonal pautada para la octava fecha y otra adicional interzonal que se define por sorteo, para un total de 16 partidos de la primera fase.

Una vez se jueguen todos los partidos de dicha primera ronda, los 8 de cada grupo se enfrentan en duelos cruzados desde octavos de final, luego cuartos, semifinal y finalmente en la instancia definitiva en la que se que define al campeón, que en la última edición fue el Club Atlético Platense, que obtuvo el primer título de su historia.