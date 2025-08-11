NTN24
Lunes, 11 de agosto de 2025
Lunes, 11 de agosto de 2025
Futbolistas

Duván Vergara le quitó la cabeza al árbitro que dirigió Racing vs. Boca en una publicación en sus redes sociales y las reacciones no se hicieron esperar

agosto 11, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Duván Vergara en Racing vs Boca Juniors - Foto AFP
Duván Vergara en Racing vs Boca Juniors - Foto AFP
El colombiano recibió el apoyo de algunos aficionados y otros varios cuestionaron su edición en la imagen del encuentro por la Primera División de Argentina.

El futbolista colombiano Duván Vergara publicó en la noche del domingo varias fotos del partido en el que enfrentó con Racing a Boca Juniors por la Primera División de Argentina.

Una de las fotos, sin embargo, se robó la atención de los aficionados pues, aunque se ve la figura y el uniforme de Nicolás Ramírez, árbitro que dirigió el encuentro, su cabeza no se hace visible.

o

Y es que la imagen deja ver claramente que se trata de una edición en la que se le quitó intencionalmente al juez su rostro, pues el fondo que simula la tribuna se puede seguir apreciando.

En esa misma foto se puede observar, además de Ramírez y Vergara, a dos compañeros más del colombiano y a tres rivales de Boca, entre ellos Edinson Cavani, quienes no se vieron afectados por el polémico 'edit'.

Las reacciones no se hicieron esperar y 'Bellito' —apodo de Vergara— recibió en los comentarios del post el apoyo de algunos aficionados, mientras que otros varios cuestionaron la novedad de la fotografía que mostró un momento del encuentro en el que los jugadores discutían con el juez.

"Lo borró a Ramirez, qué crack", "Bellito nos hizo hincha de Racing", "Borró a Ramírez, qué fenómeno", "Todos queríamos sacarle la cabeza a Ramírez durante el partido", "Qué capo que sos colombiano", fueron las reacciones de algunos internautas, a manera de humor.

Asimismo, hubo quienes cuestionaron la decisión del jugador y se preguntaron dónde estaba la cabeza del árbitro, de quien Vergara decidió omitir su identidad y no hacer parte de su publicación.

El exjugador del América de Cali jugó su primer partido con Racing en la Bombonera, que para él representó un momento muy importante de su carrera, pues era algo que, según indicó en un entrevista postpartido, anhelaba profundamente.

"Fue algo especial para mí, era algo especial jugar en este estadio. La verdad se me erizó la piel", dijo Vergara cuando fue interrogado por el medio ESPN sobre el duelo.

Aunque Vergara tuvo un desempeño aceptable en los primeros minutos, no consiguió con su equipo una anotación mientras estuvo en cancha, pese a haber tenido una opción de marcar tras una serie de regates.

Al minuto 64 fue remplazado por Santiago Solari, quien poco más de 10 minutos después abrió el marcador para la visita tras lograr impactar a portería un balón proveniente de un centro desde el costado del campo.

Lo que parecía ser una victoria para los de Avellaneda en Buenos Aires, se convirtió en un empate cuando, ya sobre el final, a los 88', Leandro Paredes cobró una pelota quieta hacia el área y con un sobresaliente remate de cabeza, el delantero xeneize Milton Giménez dejó todo en tablas.

El empate, sin embargo, no fue un buen negocio para ninguno de los dos equipos, que en el papel esperaban sumar de a 3 para salir de la parte baja de la tabla de posiciones del grupo A.

Con apenas cuatro fechas disputadas Racing se encuentra en la doceava casilla con 4 unidades y Boca Juniors está de 14 con 3 puntos, una posición antes que el último (15), Aldosivi, con 2.

En Argentina, cabe resaltar, el formato de todos contra todos se maneja con dos grupos de 15 equipos que se enfrentan entre sí para definir a los primeros 8 en cada zona, con una fecha de clásicos interzonal pautada para la octava fecha y otra adicional interzonal que se define por sorteo, para un total de 16 partidos de la primera fase.

o

Una vez se jueguen todos los partidos de dicha primera ronda, los 8 de cada grupo se enfrentan en duelos cruzados desde octavos de final, luego cuartos, semifinal y finalmente en la instancia definitiva en la que se que define al campeón, que en la última edición fue el Club Atlético Platense, que obtuvo el primer título de su historia.

Temas relacionados:

Futbolistas

Fútbol argentino

Fútbol colombiano

Racing

Boca Juniors

Árbitros

Redes sociales

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Las dos opciones que tiene Israel son malas": analista en Medio Oriente sobre conflicto entre país hebreo y Hamás

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Su único pecado ha sido trabajar por una Colombia mejor": Daniel Palacios, exministro de Interior, sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Quién está detrás del magnicidio de Miguel Uribe y cuál es su impacto para la democracia?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Gustavo Petro y Miguel Uribe | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

“No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos”: Petro se pronunció sobre la muerte Miguel Uribe

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano (EFE)
Miguel Uribe Turbay

Murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras dos meses luchando por su vida

Más de Deportes

Ver más
Cristiano Ronaldo/ Supercampeones - Fotos AFP
Premio Puskás

El gol de Cristiano Ronaldo al mejor estilo de la serie Supercampeones con el que se convertiría en el primer jugador en ganar dos veces el Premio Puskás

Eugenio Suárez, beisbolista venezolano - Foto: EFE
Eugenio Suárez

Campeón del Mundo con Francia genera sorpresa al celebrar el regreso del venezolano Eugenio Suárez a los Mariners de la MLB: "Demasiado venezolanizado"

Jugador de Pakistán / FOTO: EFE
Fútbol

Estrella sudamericana de los años 90 que dejó huella en la Premier League dirigirá la selección Sub-23 de Pakistán

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Eclipse de Sol en España (Foto de referencia EFE)
Eclipse de Sol

¿Habrá un eclipse total de Sol el 2 de agosto? Estos son los países que gozarán del fenómeno

Britney Spears, cantante - Foto de EFE
Britney Spears

Britney Spears anunció que adoptó a una niña y se mudará de Estados Unidos: “Su nombre es Lennon London Spears”

Karol G | Foto: EFE
Karol G

Karol G sorprendió a sus fans llegando por sorpresa a su discoteca en Medellín para dar un concierto improvisado

Anas al-Sharif, periodista de Al Jazeera (AFP)
Al Jazeera

Cinco periodistas de Al Jazeera murieron tras ataque israelí en Gaza; el Ejército señaló a uno de liderar una “célula terrorista de Hamás”

Foto de referencia (EFE)
Turismo

"Necesitamos un Ministerio de Turismo en Colombia": Paula Cortés, presidente ejecutiva de Anato

La actriz Paola Rey - Canal RCN
Actriz

Paola Rey, ganadora de Masterchef Celebrity 2024, confirma el fin de su relación con Juan Carlos Vargas: "Fue de mutuo acuerdo"

Placa policial de oficial del Departamento del Sheriff del Condado de L.A. - Foto AFP
Los Ángeles

Luto en Los Ángeles por explosión en centro de entrenamiento policial que deja hasta el momento tres fallecidos: esto han dicho las autoridades

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano