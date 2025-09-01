El América de Cali habría puesto punto final al proceso de Gabriel Raimondi: ya tendría nuevos candidatos para el cargo

La derrota 1-0 del América de Cali ante Alianza FC en la novena fecha de la Liga BetPlay Clausura 2025 agudizó la crisis futbolística que vive el conjunto vallecaucano, que quedó eliminado de la Copa Sudamericana y que actualmente se encuentra entre los últimos de la tabla del rentado local.

Frente a esta situación, finalizado el encuentro ante el equipo de Valledupar, el mismo Gabriel Raimondi, en rueda de prensa, expresó que trata el tema con los directivos de la institución escarlata, todo esto siendo consciente de que los resultados bajo su mando no han sido los esperados.

El técnico expresó: “Este es un club muy grande, no voy a ser una traba para este club, lo hablaré con Marcela tranquilo y por supuesto que mi continuidad está en duda”.

Ante este hecho, horas más tarde el periodista Leonel Cerrudo, por medio de sus redes sociales, informó que Raimondi “dejará la dirección técnica del América”. Asimismo, añadió que por este motivo este lunes 1 de septiembre los Diablos Rojos no tendrán entrenamiento, debido a que las directivas se reunirán con el entrenador argentino para “acordar su salida”.

¿Cómo le fue a Raimondi con el América de Cali?

El entrenador argentino que se unió a las filas del conjunto vallecaucano disputó un total de 14 encuentros entre Copa Sudamericana, Liga BetPlay Clausura y Copa BetPlay 2025, en los cuales sumó cuatro victorias, tres empates y siete derrotas, con un rendimiento de efectividad del 35,71%, uno de los más bajos en los últimos años.

Los entrenadores que tendría el América de Cali en carpeta para reemplazar a Gabriel Raimondi

Todo indica que un viejo conocido y quien ya fue campeón en el pasado con los

Escarlatas sería uno de los principales opcionados para revertir el presente del conjunto vallecaucano.

El elegido para revertir la crisis futbolística que viven los Escarlatas, según el periodista deportivo Pipe Sierra, sería Juan Cruz Real.

“Es el candidato más fuerte en América y el deseo principal de uno de los miembros de la Secretaría Técnica del club”, expresó por medio de sus redes sociales, donde también señaló que ya se adelantan negociaciones con el argentino, quien ya sabe qué es ser campeón con la Mechita (2020).

Asimismo, Sierra afirmó que no es la única opción, pues dentro de la carpeta del América de Cali, también se encuentran otros candidatos, esto teniendo en cuenta que también han sonado nombres como: Alexis García, Alexandre Guimaraes.

Se espera que en las próximas horas el conjunto vallecaucano haga oficial la desvinculación de Gabriel Raimondi como entrenador del equipo y defina quien quedara como entrenador encargado para enfrentar el juego de vuelta por la Copa BetPlay ante Bucaramanga este miércoles 3 de septiembre y la fecha del clásico ante el Deportivo Cali.