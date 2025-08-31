Cuenta oficial del Mundial celebra convocatoria de Dayro Moreno a la selección Colombia y de Salomón Rondón a La Vinotinto

La cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA hizo este fin de semana dos publicaciones en la red social X en las que destacó la convocatoria de Dayro Moreno a la selección Colombia y de Salomón Rondón a La Vinotinto.

El primero de los dos posts que destacan a los goleadores sudamericanos fue el de Salomón Rondón, en el que el perfil de la Copa del Mundo compartió una imagen del delantero Vinotinto celebrando una anotación mientras sostiene el escudo de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) plasmado en su camiseta.

VEA TAMBIÉN Reconocida plataforma filtra aparente camiseta con la que Colombia jugaría el Mundial de clasificarse este jueves en partido por las Eliminatorias o

"De vuelta en Buenos Aires", escribieron en el post para acompañar la imagen del atacante que, en el primer enfrentamiento contra Argentina en Maturín, logró marcar.

Aquel juego quedó empatado a un gol. Rondón les dio la igualdad a los venezolanos cerca del final luego de que La Albiceleste abriera el marcador desde los primeros minutos del partido, un momento que fue revivido por el PROPIO certamen de fútbol más importante del mundo.

En la noche del sábado la misma cuenta compartió una foto de Dayro Moreno vistiendo la camiseta Tricolor, un día después de que se hiciera oficial el retorno a la selección de quien es el máximo goleador colombiano.

El actual delantero del Once Caldas en la liga colombiana, cabe resaltar, no era convocado desde hace nueve años al combinado de su país, pues su última aparición en La Tricolor fue para jugar la Copa América Centenario en 2016.

La imagen compartida por quienes manejan la cuenta del Mundial, sin embargo, corresponde a un partido de la Copa América de 2011, en la que los colombianos quedaron eliminados tras caer en cuartos de final ante Perú por dos goles a cero.

Junto a la foto de Moreno, la cuenta del Mundial escribió la palabra "regreso", en un concreto mensaje al que se le agregó el emoticono de la bandera colombiana.

Dayro Moreno registra la cifra de 369 anotaciones en toda su carrera y supera en la lista de máximos anotadores colombianos a referentes como Falcao García, que tiene 356, Víctor Aristizabal con 346, Carlos Bacca (345) y Juan Pablo Ángel (291).

Ambos artilleros se verán cara a cara en el último partido de la clasificación regional al Mundial de 2026.

Colombia tiene la posibilidad de llegar con su cupo directo asegurado si vence antes a Bolivia en el penúltimo encuentro.

Venezuela, por su parte, enfrentará a Argentina y debe hacer lo posible por sumar tantos puntos como pueda para conservar el repechaje mundialista con el que actualmente cuenta.

VEA TAMBIÉN ¿Ventaja para La Vinotinto contra Colombia? 10 jugadores incluidos Richard Ríos y Jhon Arias podrían quedarse por fuera del juego contra Venezuela o

Si La Tricolor llega a perder contra 'La Verde' y los venezolanos ganan, los equipos de Dayro Moreno y Salomón Rondón definirán el cupo directo al Mundial en la última jornada que tendrá lugar el martes 2 de septiembre en Maturín.