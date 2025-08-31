NTN24
Domingo, 31 de agosto de 2025
Domingo, 31 de agosto de 2025
Copa Mundial del Fútbol

Cuenta oficial del Mundial celebra convocatoria de Dayro Moreno a la selección Colombia y de Salomón Rondón a La Vinotinto

agosto 31, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Salomón Rondón/ Dayro Moreno - Fotos AFP
Salomón Rondón/ Dayro Moreno - Fotos AFP
Por medio de dos posts independientes, la cuenta oficial de la copa del Mundo resaltó el llamado de los goleadores a su selección.

La cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA hizo este fin de semana dos publicaciones en la red social X en las que destacó la convocatoria de Dayro Moreno a la selección Colombia y de Salomón Rondón a La Vinotinto.

El primero de los dos posts que destacan a los goleadores sudamericanos fue el de Salomón Rondón, en el que el perfil de la Copa del Mundo compartió una imagen del delantero Vinotinto celebrando una anotación mientras sostiene el escudo de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) plasmado en su camiseta.

o

"De vuelta en Buenos Aires", escribieron en el post para acompañar la imagen del atacante que, en el primer enfrentamiento contra Argentina en Maturín, logró marcar.

Aquel juego quedó empatado a un gol. Rondón les dio la igualdad a los venezolanos cerca del final luego de que La Albiceleste abriera el marcador desde los primeros minutos del partido, un momento que fue revivido por el PROPIO certamen de fútbol más importante del mundo.

En la noche del sábado la misma cuenta compartió una foto de Dayro Moreno vistiendo la camiseta Tricolor, un día después de que se hiciera oficial el retorno a la selección de quien es el máximo goleador colombiano.

El actual delantero del Once Caldas en la liga colombiana, cabe resaltar, no era convocado desde hace nueve años al combinado de su país, pues su última aparición en La Tricolor fue para jugar la Copa América Centenario en 2016.

La imagen compartida por quienes manejan la cuenta del Mundial, sin embargo, corresponde a un partido de la Copa América de 2011, en la que los colombianos quedaron eliminados tras caer en cuartos de final ante Perú por dos goles a cero.

Junto a la foto de Moreno, la cuenta del Mundial escribió la palabra "regreso", en un concreto mensaje al que se le agregó el emoticono de la bandera colombiana.

Dayro Moreno registra la cifra de 369 anotaciones en toda su carrera y supera en la lista de máximos anotadores colombianos a referentes como Falcao García, que tiene 356, Víctor Aristizabal con 346, Carlos Bacca (345) y Juan Pablo Ángel (291).

Ambos artilleros se verán cara a cara en el último partido de la clasificación regional al Mundial de 2026.

Colombia tiene la posibilidad de llegar con su cupo directo asegurado si vence antes a Bolivia en el penúltimo encuentro.

Venezuela, por su parte, enfrentará a Argentina y debe hacer lo posible por sumar tantos puntos como pueda para conservar el repechaje mundialista con el que actualmente cuenta.

o

Si La Tricolor llega a perder contra 'La Verde' y los venezolanos ganan, los equipos de Dayro Moreno y Salomón Rondón definirán el cupo directo al Mundial en la última jornada que tendrá lugar el martes 2 de septiembre en Maturín.

Temas relacionados:

Copa Mundial del Fútbol

Mundial 2026

Eliminatorias Sudamericanas

Dayro Moreno

Salomón Rondón

Selección Colombia

La Vinotinto

Selección de Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Sectores rechazan la polémica alianza entre el Gobierno Petro y el régimen de Maduro: "Nadie entiende que el presidente de Colombia esté apoyando a un narcotraficante como Maduro"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se corre el riesgo de demonizar a todos los inmigrantes venezolanos": Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, analiza denuncias de presencia del Tren de Aragua en EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Antonio Ledezma asegura que el presidente electo Edmundo González "se está preparando" para regresar a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él": analista político tras negación de la existencia del Cartel de los Soles por parte del presidente colombiano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Antes de viajar a América Latina, Marco Rubio visitará el Comando Sur de EE. UU., donde se coordina el despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Cartel de los Soles: ¿qué implica la declaración de Argentina?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
El USS Sampson en Panamá (AFP)
Despliegue militar

Otro buque de guerra, un destructor, atracó en Panamá tras paso de lanzamisiles en medio de despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Buque de Estados Unidos (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Más de Deportes

Ver más
Juan Fernando Quintero | Foto: EFE
Ángel Di María

Campeón del mundo con Argentina habló de Juan Fernando Quintero al ser cuestionado sobre regresar al fútbol de su país: “Como no me salen a mí, no le salen a él”

Messi tras lesionarse con el Inter de Miami (EFE)
Lionel Messi

¿Llegará para el partido en el que la Vinotinto se juega su clasificación al Mundial? Esto se sabe sobre la lesión de Lionel Messi

El mediocampista James Rodríguez con el club León. (EFE)
James Rodríguez

James Rodríguez pateó uno de los peores penales de su carrera en partido en el que el club León quedó al borde de la eliminación de la Leagues Cup

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Drones

Maduro prohíbe el vuelo de drones en Venezuela en medio de tensiones con Estados Unidos

Juan Fernando Quintero | Foto: EFE
Ángel Di María

Campeón del mundo con Argentina habló de Juan Fernando Quintero al ser cuestionado sobre regresar al fútbol de su país: “Como no me salen a mí, no le salen a él”

John Bolton - AFP
John Bolton

FBI allanó la casa de John Bolton, exasesor de Trump en su primer mandato que hoy es su opositor

USS Lake Erie - Foto AFP/ Foto extraída de MarineTraffic
Despliegue militar de Estados Unidos

El poderoso barco USS Lake Erie ya está en el Caribe para sumarse al despliegue militar de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela

La NASA ha dicho que 3I/ATLAS es un cometa - Fotos Observatorio Internacional Gemini/NASA
Astronomía

Objeto interestelar 3I/ATLAS no es una nave extraterrestre, la NASA explicó que posee un núcleo helado y una coma, lo que lo clasifica como cometa

La canción venezolana que figura entre las mejores canciones de cumpleaños | Foto Canva
Venezuela

La canción venezolana que figura entre las mejores para escuchar en fecha especial según la revista Billboard

Buques de guerra de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Este es el poder real de los ocho buques de guerra desplegados por Estados Unidos en el Mar Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano