El boxeador Anthony Joshua resultó herido en un accidente de tráfico en Nigeria en el que murieron dos personas

El reconocido boxeador británico Anthony Joshua, resultó "herido leve" en un accidente de tráfico en Nigeria este lunes en un accidente de tráfico.

Según anunció la Policía, en el accidente en el que excampeón del mundo de pesos pesados resultó levemente herido murieron dos personas.

Por medio de un comunicado, el portavoz de la Policía del estado de Ogun al suroeste de Nigeria, el vehículo “que transportaba a Anthony Joshua se vio implicado en un accidente cuyas circunstancias están siendo investigadas”.

Además, el portavoz explicó que el boxeador, de 36 años, viajaba "sentado en la parte trasera del vehículo".

En redes sociales se han vuelto virales las imágenes en las que se ve a Joshua, un ciudadano británico cuyos padres nacieron en Nigeria, sin camiseta y rodeado de lo que parecían ser restos de cristales de una ventanilla rota.

El promotor del boxeador, Eddie Hearn, declaró a Daily Mail Sport que el boxeador estaba de vacaciones con la familia.

"Estamos intentando ponernos en contacto con Anthony y mientras tanto no queremos especular sobre cómo se encuentra, pero afortunadamente parece estar bien por lo que he visto en las imágenes", afirmó en un primer momento.

La Policía informó que el accidente, en el que fallecieron dos personas que iban en el coche de Joshua, ocurrió sobre las 10h00 GMT en la ciudad de Makun, en la autopista entre Lagos e Ibadan.

Las Fuerzas de Seguridad Vial de Nigeria informaron en un comunicado que el Lexus en el que viajaba Joshua "parecía sospechoso de ir superando el límite de velocidad”.

“El vehículo perdió el control durante un adelantamiento y se estrelló contra un camión que estaba aparcado fuera de la carretera”, añade el comunicado.

Un testigo del accidente afirmó a la revista Punch News que Joshua viajaba en un convoy de dos vehículos y estaba sentado detrás del conductor.

"El pasajero que iba junto al conductor y la persona que iba al lado de Joshua murieron en el acto", declaró Adeniyi Orojo a Punch News.

La policía dio la misma versión, indicando que los dos fallecidos eran "pasajeros en el vehículo" que "perdieron la vida en el lugar de los hechos".

La identidad de las víctimas, "dos ciudadanos extranjeros" según un portavoz del gobernador del Estado de Ogun, no fue revelada.