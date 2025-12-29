La mesurada reacción de Elon Musk al nuevo premio que recibió Cristiano Ronaldo con esplendoroso galardón que se parece a la Copa del Mundo

El reconocido empresario, inversor, activista político conservador y magnate, Elon Musk, reaccionó este domingo de manera mesurada al nuevo premio que recibió la estrella global del fútbol, el portugués Cristiano Ronaldo.

Ronaldo, cabe resaltar, fue nombrado el domingo como Mejor Jugador de Oriente Medio en los Globe Soccer Awards celebrados en Dubái y celebró con un esplendoroso galardón dorado cuyo diseño se asemeja al del icónico trofeo de la Copa del Mundo.

El futbolista del Al-Nassr, muy activo en sus redes sociales —tiene la cuenta más seguida en Instagram con más de 670 millones de seguidores—, publicó varias imágenes de la gala y del momento en el que recibió su premio.

"Un momento especial para cerrar el año. Sigo con la misma pasión, compromiso y ganas de siempre por alcanzar mis metas ¡Gracias a todos los que me han apoyado este año!", escribió Ronaldo para acompañar las imágenes.

El post fue publicado por CR7 también en su cuenta oficial de X, de la que es dueña Musk, quien reaccionó allí con un simple emoticono de un trofeo al mensaje y las imágenes del máximo goleador histórico del fútbol.

Musk, entretanto, ha llamado en otras ocasiones a Ronaldo el mejor de todos los tiempos (GOAT), por sus siglas en inglés, y ha mostrado interés no oficial en adquirir a algunos clubes de la Premier League como el Liverpool o el Manchester United, en las que han sido consideradas bromas.

Ronaldo, por su parte, dijo en la gala que su pasión por el fútbol sigue intacta y que aún está motivado para alcanzar su objetivo de 1.000 goles en su carrera: "La alcanzaré seguro, si no hay lesiones".

El doblete de Ronaldo para el cuadro saudí el sábado elevó su total a 956 goles. El luso también aseveró que, a sus 40 años, está dispuesto a jugar "uno o dos años más".

"Es difícil seguir jugando, pero estoy motivado", expresó tras recibir el premio por segundo año consecutivo. "Mi pasión es grande y quiero seguir así. No importa dónde juegue, ya sea en Oriente Medio o en Europa. Siempre disfruto jugando al fútbol y quiero seguir así", agregó.