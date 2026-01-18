NTN24
La Vinotinto

Jugador de La Vinotinto tuvo un debut para el olvido en el fútbol colombiano: estuvo cinco minutos en el campo y después fue expulsado

enero 18, 2026
Por: Luis Cifuentes
Selección venezolana en la Copa América de 2024 - Foto: EFE
El jugador pidió disculpas por su comportamiento en pleno debut con su nuevo equipo en Colombia.

La Vinotinto tendrá, seguramente, una renovación completa de su equipo de cara al Mundial 2030, después del fracaso en las Eliminatorias camino a la Copa del Mundo que se disputará este año en Estados Unidos, México y Canadá.

En el recuerdo de los aficionados y jugadores sigue viva la dura caída ante la selección colombiana en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas por 6 a 3 que le valió la eliminación de la cita orbital de 2026.

A pocos meses del Mundial y después del fin de las eliminatorias, varios jugadores que hicieron parte del ciclo de La Vinotinto rumbo al Mundial de 2026 tomaron nuevos rumbos.

Este es el caso de un jugador importante de la selección venezolana que tuvo un debut para el olvido con su nuevo equipo en Colombia.

Se trata del extremo Darwin Machís, quien este año fue confirmado como nuevo fichaje del América de Cali de Colombia.

El jugador venezolano tuvo un debut para el olvido tras disputar únicamente cinco minutos en el campo de juego en el comienzo de la Liga BetPlay Dimayor ante Internacional Bogotá.

Machís ingresó a los 73 minutos, cuando su equipo ganaba 3 a 0, pero a los 78 minutos cometió una grave falta que le valió la expulsión directa por parte del árbitro central. El jugador de 32 años llegó tarde en una disputa del balón y terminó impactando con una plancha al jugador rival.

La jugada fue tan clara que ni siquiera el VAR tuvo que intervenir para confirmar la expulsión.

El jugador venezolano se lamentó haber sido expulsado tan temprano y pidió disculpas a la afición mientras se dirigía hacia el camerino.

Cabe recordar que el extremo Vinotinto tiene un recorrido importante en el fútbol europeo, principalmente en equipos españoles como Granada, Cádiz y Valladolid.

