El colombiano James Rodríguez preocupa a la afición de Club León al hablar sobre su futuro en el equipo a cuatro meses de que acabe su contrato

El mediocampista colombiano James Rodríguez se encuentra siendo el foco de los principales medios en México y Colombia por unas declaraciones que preocupan sobre su futuro.

Rodríguez no jugó el pasado partido que enfrentó Club León ante Rayados de Monterrey, en el encuentro que la ‘fiera’ perdió 3-1.

Minutos antes de que el partido empezara, el colombiano fue desconvocado y el entrenador del equipo afirmó que se debía a que “tenía una dolencia, se sentía incómodo y no pudo empezar el partido”.

Su ausencia en el pasado partido ha preocupado a los aficionados del conjunto mexicano y la continuidad del cafetero en el club.

Sin embargo, las recientes declaraciones que ha dado James tampoco ayudan a la tranquilidad de los aficionados. El colombiano dijo durante una entrevista que: “me quedan cuatro meses y espero poder cumplirlos y luego pensar todo”.

Sus palabras también llegan en un momento en el que las críticas por el mal rendimiento del club lo dejan como principal culpable.

Algo con lo que no está de acuerdo el director deportivo de Club León, Rodrigo Fernández, quien salió en defensa del colombiano.

En declaraciones para Claro Sports México, el directivo de las ‘fieras’ afirmó que el rendimiento no corresponde a un solo jugador.

“Es un tema grupal, los resultados que estamos teniendo no pasan por un solo jugador. James es un crack, por supuesto que ya no es el que estuvo en un equipo top como el Real Madrid, pero sigue siendo un crack que te pone el balón donde él quiere, en la Leagues Cup lo demostró”, empezó diciendo.

“Yo creo que en el funcionamiento hablo en general, no podría decir que James al tener un bajón, sea por él que el equipo lo tiene. Creo que a lo mejor el bajón ha tenido es porque todos los compañeros no han estado en su mejor versión”, añadió.

Este viernes, Club León se enfrenta a Necaxa por la jornada 5 de la Liga MX en donde se espera que James sea titular.