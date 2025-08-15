NTN24
Viernes, 15 de agosto de 2025
James Rodríguez

El colombiano James Rodríguez preocupa a la afición de Club León al hablar sobre su futuro en el equipo a cuatro meses de que acabe su contrato

agosto 15, 2025
Por: Diana Pérez
James Rodríguez | Foto: EFE
Este viernes, Club León se enfrenta a Necaxa por la jornada 5 de la Liga MX en donde se espera que James sea titular.

El mediocampista colombiano James Rodríguez se encuentra siendo el foco de los principales medios en México y Colombia por unas declaraciones que preocupan sobre su futuro.

Rodríguez no jugó el pasado partido que enfrentó Club León ante Rayados de Monterrey, en el encuentro que la ‘fiera’ perdió 3-1.

Minutos antes de que el partido empezara, el colombiano fue desconvocado y el entrenador del equipo afirmó que se debía a que “tenía una dolencia, se sentía incómodo y no pudo empezar el partido”.

Su ausencia en el pasado partido ha preocupado a los aficionados del conjunto mexicano y la continuidad del cafetero en el club.

Sin embargo, las recientes declaraciones que ha dado James tampoco ayudan a la tranquilidad de los aficionados. El colombiano dijo durante una entrevista que: “me quedan cuatro meses y espero poder cumplirlos y luego pensar todo”.

Sus palabras también llegan en un momento en el que las críticas por el mal rendimiento del club lo dejan como principal culpable.

Algo con lo que no está de acuerdo el director deportivo de Club León, Rodrigo Fernández, quien salió en defensa del colombiano.

En declaraciones para Claro Sports México, el directivo de las ‘fieras’ afirmó que el rendimiento no corresponde a un solo jugador.

“Es un tema grupal, los resultados que estamos teniendo no pasan por un solo jugador. James es un crack, por supuesto que ya no es el que estuvo en un equipo top como el Real Madrid, pero sigue siendo un crack que te pone el balón donde él quiere, en la Leagues Cup lo demostró”, empezó diciendo.

“Yo creo que en el funcionamiento hablo en general, no podría decir que James al tener un bajón, sea por él que el equipo lo tiene. Creo que a lo mejor el bajón ha tenido es porque todos los compañeros no han estado en su mejor versión”, añadió.

Vladimir Putin y Donald Trump (AFP)
Alaska

Así será el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Serguéi Lavrov (EFE)
Rusia

Polémica previa a la reunión Putin-Trump: canciller ruso llegó a Alaska con una sudadera de la URSS

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Crystal Palace con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma / FOTO: EFE
Fútbol inglés

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma siguen haciendo historia en Inglaterra: Crystal Palace conquistó por primera vez la Community Shield venciendo la Liverpool

René Higuita, exarquero del Atlético Nacional y la Selección Colombia - Foto de EFE
René Higuita

Leyenda del fútbol italiano visitó a René Higuita y se llevó puesta la camiseta del Atlético Nacional

Duván Zapata | Foto: EFE
Delantero

El duro relato de un delantero colombiano sobre su rehabilitación tras sufrir importante lesión que lo dejó toda una temporada por fuera: “Tuve que aprender a caminar”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

