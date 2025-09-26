El doloroso mensaje de Lewis Hamilton sobre el estado de salud de su perro Roscoe: “No sabemos si va a despertar de esto”

El piloto de Ferrari, Lewis Hamilton, se encuentra pasado un duro momento en su vida personal que mantiene en alerta a sus aficionados y seguidores de la Fórmula 1.

El heptacampeón ha informado sobre el estado de salud de su perro, Roscoe, en el que contó que su fiel amigo debido de ser internado.

Según el corredor, de 40 años, su fiel amigo se encuentra en un momento bastante crítico de salud en el que lucha por respirar.

Desde su cuenta de Instagram, Lewis publicó unas fotos en las que se ve a Roscoe internado junto con un desgarrador mensaje en el que pidió oración para que su perro se ponga mejor.

“Por favor, mantén a Roscoe en tus pensamientos. Quiero mantenerlos actualizados. Roscoe contrajo neumonía de nuevo y estaba luchando por respirar”, empezó diciendo.

Hamilton agregó en el texto que el canino fue ingresado “en el hospital y sedado para calmarlo mientras le hacían controles y durante el proceso su corazón se detuvo”.

“Lograron recuperar un latido y ahora está en coma. No sabemos si va a despertar de esto. Mañana trataremos de despertarlo. Estoy a su lado y quiero agradeceros a todos por vuestras oraciones y apoyo”, puntualizó.

El bulldog inglés ha estado al lado del piloto desde 2013, justo antes de que conquistara su segundo título, y desde entonces son inseparables.

A cada Gran Premio era habitual ver a Lewis llegar junto a Roscoe, a quien le abrió una cuenta de Instagram, la cual ya supera los 300 mil seguidores.

La preocupación por el estado de salud del fiel amigo de Lewis empezó en el Gran Premio de Emilia Romagna en mayo, cuando el piloto reveló el momento delicado que estaba atravesando Roscoe.

En ese entonces, el corredor afirmó en Imola que: “tiene 12 años y medio, así que es un niño mayor (…) tuvo neumonía, pero ya está bien, Sin duda, este es un momento en el que cada vez que recibo un mensaje de texto de la señora que lo cuida, se me para el corazón. ¿Saber qué sigue?”.

Desde entonces la presencia del animal, que tiene su acreditación tanto en la FIA como de la FOA, en las carreras de la Fórmula 1 fueron disminuyendo.

La delicada situación de Roscoe hizo que el heptacampeón se perdiera el test de Pirelli de Mugello, por lo que Ferrari se vio obligado a reorganizar el plan de pruebas para completar el programa de desarrollo de los neumáticos de 2026.

Los mensajes para el piloto y su perro no han parado por parte de sus aficionados y seguidores de la F1 desde que compartió su estado de salud.

“Pensamientos y oraciones por Roscoe”, “Orando por ti Roscoe”, “Sigue luchando Roscoe. Todos te apoyamos”, “Estamos contigo”, “Rezando para que Roscoe se mejore rápidamente y despierte pronto”, “Sigue luchando, Roscoe. Pienso en ti, Lewis”, son algunos de los comentarios.