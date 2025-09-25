NTN24
Salomón Rondón

"Ni siquiera le sacaron tarjeta amarilla": el escandaloso pisotón que recibió Salomón Rondón contra el Barcelona

septiembre 25, 2025
Por: David Esteban Pinzón
El Real Oviedo recibió este jueves en su casa al Barcelona, que se impuso como visitante tras haber estado en apuros en el primer tiempo.

El futbolista Salomón Rondón recibió un fuerte pisotón en el partido de este jueves en el que su equipo el Real Oviedo recibió al Barcelona por la sexta fecha de LaLiga de España.

La jugada ocurrió en el minuto 63 del partido, que terminó 3 a 1 a favor de los culés, quienes estaban de visita en Oviedo, pese a que el equipo local empezó ganándolo a los 33' con una anotación de larga distancia del español Alberto Reina.

Para el momento en el que el delantero venezolano recibió la infracción, ya en el segundo tiempo, el juego estaba en empate luego de que el defensor Eric García rematara desde muy cerca en una acción proveniente de un tiro de esquina, después del descanso.

La infracción la cometió el central del azulgrana Pau Cubarsí cuando su equipo tenía la posesión y estaba intentando acercarse al área del local, pero en ese momento Rondón bajó desde su posición para contribuir en la marca.

El venezolano logró interceptar un balón que Robert Lewandowski le pasaba a Cubarsí, pero en el intento del español por recibir el pase, pisó el pie derecho de Rondón, que cayó al suelo visiblemente afectado.

Aunque el árbitro encargado, Miguel Ángel Ortiz Arias, marcó la falta, no le mostró tarjeta amarilla a Cubarsí, situación que molestó a los aficionados debido al nivel de la infracción que se vio aún más en la repetición, en la que se evidencia que Cubarsí llegó tarde al balón que ya había anticipado Rondón.

Siete minutos después de esa jugada, cabe resaltar, Lewandowski lograría con un remate de cabeza poner por encima en el marcador a su equipo, que más tarde, faltando dos para el final y con un gol del uruguayo Ronald Araújo también de cabeza, sellaría una valiosa victoria en condición de visitante.

Pese a que el marcador no favoreció al equipo de Rondón, el atacante tuvo una importante actuación en el juego aun cuando no consiguió ninguna anotación que le hubiese sido muy útil a su escuadra para ampliar la ventaja.

Rondón ganó varios duelos contra la defensa catalán y participó en la mayoría de las jugadas de ataque que elaboró su conjunto, que hasta el entretiempo parecía dar la sorpresa contra uno de los rivales más fuertes del torneo español.

El Real Madrid también se impuso como visitante frente a Oviedo el mes pasado, cuando lo goleó 3 a 0 en un duelo en el que Rondón también dejó buenas impresiones.

Los malos resultados ubican al Real Oviedo en la casilla 18, zona de descenso, aunque aún está empezando el campeonato y tienen posibilidades de enderezar el camino para salvar la categoría.

