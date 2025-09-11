Otra selección sudamericana cambiaría de sede para jugar en la altura en busca de clasificar a un nuevo Mundial tras el éxito de Bolivia en El Alto

En los últimos días se conocieron las selecciones clasificadas al Mundial de 2026 que tendrá seis representantes directos de Conmebol.

Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil y Paraguay se clasificaron de manera directa a la cita orbital del próximo año. Además, la selección de Bolivia logró una histórica clasificación al repechaje.

La chance en el repechaje que tendrá la selección boliviana ha generado todo tipo de reacciones y desde ya otra selección sudamericana piensa en lo que será la clasificación para el Mundial de 2030.

El éxito de Bolivia en El Alto, a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, parece haber convencido a una selección que no estará en el próximo Mundial en un cambio de sede.

Se trata de la selección de Perú, que para las próximas Eliminatorias tendría en carpeta la posibilidad de cambiar de sede. Cabe resaltar que históricamente la selección inca ha mantenido su localía en la capital Lima, sin embargo, esto podría cambiar de cara al Mundial de 2030 que se disputará en Arabia Saudita.

Según informó el diario deportivo peruano Libero, la selección inca se trasladaría a Machu Picchu. En ese sentido, los peruanos buscarían volver a un Mundial jugando en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, ubicado a 3399 metros sobre el nivel del mar.

Si bien no se ha hecho oficial la decisión, Perú tendría la intención de inscribir a Cusco como sede y mantener a Lima, por lo que podría alternar entre las dos sedes.

Y es que el éxito de Bolivia alcanzando el repechaje del Mundial de 2026 ha sido ejemplo para otras selecciones como Perú. Cabe recordar que la selección del Altiplano dejó su sede en La Paz, a 3650 metros sobre el nivel del mar, para jugar en el Alto a más de 4.100 metros.

En 2024, la selección boliviana decidió cambiar de sede a El Alto, donde disputó seis partidos y no cayó en ninguna ocasión.