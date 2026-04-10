El fútbol venezolano logró un hecho histórico en el inicio de la Copa Libertadores y Sudamericana: “Maduro era la pava definitivamente”
Comenzaron las fases de grupo de los dos torneos Conmebol: la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana y los representantes por Venezuela en estas competencias lograron algo histórico para el fútbol de ese país.
Y es que nunca en la historia de los torneos Conmebol, los equipos venezolanos habían logrado empezar las competencias sin perder. Entre los cinco equipos se consiguieron tres victorias, dos empates y cero derrotas.
Deportivo La Guaira recibió al poderoso Fluminense de Brasil en la Copa Libertadores y contra todo pronóstico logró igualar 0-0, mientras que el otro representante venezolano en este torneo, la Universidad Central de Venezuela derrotó como local 3-1 al histórico Libertad de Paraguay.
Por el lado de la Copa Sudamericana, la sorpresa la dio Academia Puerto Cabello que derrotó 2-1 al poderoso Atlético Mineiro. Caracas FC visitó a otro grande del continente, Botafogo, y se trajo un punto tras igualar 1-1 y Carabobo derrotó 1-0 a Bragantino de Brasil.
El hecho no pasó desapercibido por los internautas: “y jugaron contra cuatro brasileros”, “Maduro era la pava definitivamente”, “vamos a ver si logran mantener al menos una buena racha”, “una semana para recordar”, entre otros.
El hecho de empezar sin derrotas es histórico para el fútbol venezolano que lo más lejos que ha llegado en la Copa Libertadores ha sido a cuartos de final con el Deportivo Táchira en 2004 y el Caracas FC en 2009, y en la Sudamericana solo Deportivo La Guaira ha alcanzado los octavos de final en 2016.
Si bien hasta ahora es el comienzo, cae bien el inicio y más contra grandes del continente como Fluminense, Botafogo, Atlético Mineiro, Libertad y Bragantino.
La próxima fecha Deportivo La Guaira visitará a Bolívar y la Universidad Central de Venezuela irá a Ecuador a enfrentar a Independiente del Valle por la Copa Libertadores, mientras que por la Sudamericana, Caracas recibirá a Independiente Petrolero de Bolivia, Carabobo irá a enfrentar a River Plate en Argentina y Academia Puerto Cabello visitará a Cienciano de Perú.