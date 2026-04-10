El fútbol venezolano logró un hecho histórico en el inicio de la Copa Libertadores y Sudamericana: “Maduro era la pava definitivamente”

Comenzaron las fases de grupo de los dos torneos Conmebol: la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana y los representantes por Venezuela en estas competencias lograron algo histórico para el fútbol de ese país.

Y es que nunca en la historia de los torneos Conmebol, los equipos venezolanos habían logrado empezar las competencias sin perder. Entre los cinco equipos se consiguieron tres victorias, dos empates y cero derrotas.

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Deportivo La Guaira recibió al poderoso Fluminense de Brasil en la Copa Libertadores y contra todo pronóstico logró igualar 0-0, mientras que el otro representante venezolano en este torneo, la Universidad Central de Venezuela derrotó como local 3-1 al histórico Libertad de Paraguay.

Por el lado de la Copa Sudamericana, la sorpresa la dio Academia Puerto Cabello que derrotó 2-1 al poderoso Atlético Mineiro. Caracas FC visitó a otro grande del continente, Botafogo, y se trajo un punto tras igualar 1-1 y Carabobo derrotó 1-0 a Bragantino de Brasil.

El hecho no pasó desapercibido por los internautas: “y jugaron contra cuatro brasileros”, “Maduro era la pava definitivamente”, “vamos a ver si logran mantener al menos una buena racha”, “una semana para recordar”, entre otros.

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El hecho de empezar sin derrotas es histórico para el fútbol venezolano que lo más lejos que ha llegado en la Copa Libertadores ha sido a cuartos de final con el Deportivo Táchira en 2004 y el Caracas FC en 2009, y en la Sudamericana solo Deportivo La Guaira ha alcanzado los octavos de final en 2016.

Si bien hasta ahora es el comienzo, cae bien el inicio y más contra grandes del continente como Fluminense, Botafogo, Atlético Mineiro, Libertad y Bragantino.

La próxima fecha Deportivo La Guaira visitará a Bolívar y la Universidad Central de Venezuela irá a Ecuador a enfrentar a Independiente del Valle por la Copa Libertadores, mientras que por la Sudamericana, Caracas recibirá a Independiente Petrolero de Bolivia, Carabobo irá a enfrentar a River Plate en Argentina y Academia Puerto Cabello visitará a Cienciano de Perú.