El increíble espectáculo visual en Las Vegas que repasa todos los balones en la historia de todas las copas del mundo y anuncia el del Mundial 2026

La marca deportiva Adidas, patrocinador de la FIFA, presentó la fecha y dio un adelanto del espectacular escenario para el lanzamiento del balón oficial con el que se jugará el torneo.

En el video, Adidas repasó la historia de los balones mundialistas que ha creado a lo largo de los años desde la Telstar usada en México 1970 y Alemania 1974 hasta la Al Rihla, el balón oficial usado en Qatar 2022.

La presentación oficial del balón para la Copa Mundial de la FIFA 2026 está programada para el jueves 2 de octubre de 2025.

Asimismo, se conoció que lanzamiento se llevará a cabo en uno de los escenarios más innovadores del mundo: The Sphere en Las Vegas, Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN La FIFA sanciona por racismo a selección latinoamericana dirigida por un entrenador colombiano que está cerca de participar en el Mundial o

Al final del video, Adidas deja un balón oculto por una manta con un mensaje: 2 de octubre.

“Algo GRANDE está a punto de caer. USMXCA #FIFAWorldCup”, se lee junto a la publicación.

Es de señalar que hace unos días, la FIFA dio a conocer a las tres mascotas que engalanarán el Mundial de 2026 que se disputará por primera vez en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

A través de un video imperdible, el máximo ente del fútbol mundial dio a conocer a los tres animales, uno por cada país organizador, que serán símbolos de la cita orbital del próximo año.

En el corto, que dura un poco más de un minuto, se revelan los animales que serán oficialmente las mascotas de la Copa del Mundo.

Por México será ‘Zayu’, un jaguar con capacidad en el ataque; por Estados Unidos, será ‘Clutch’, un águila designada como la ‘10’ del equipo y, por último, ‘Maple’, en representación de Canadá, es un alce con virtudes en la defensa del arco.

VEA TAMBIÉN Así se ven las tres mascotas del Mundial de 2026: FIFA presentó a los animales en un video imperdible o

En las imágenes se aprecia a cada una de las tres mascotas siendo llamadas para entrar a la cancha en defensa de un mismo equipo.

Se espera que la presentación oficial de las tres mascotas se lleve a cabo en el sorteo que tendrá lugar en Washington el próximo 5 de diciembre.

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará en el Kennedy Center de Washington, donde se conocerá la suerte de los 48 equipos que participarán en la cita orbital, entre ellos, la selección Colombia.

Por Sudamérica, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay y Paraguay completan la lista de selecciones participantes, mientras Bolivia disputará el repechaje por jugarse en marzo del próximo año.