La FIFA sanciona por racismo a selección latinoamericana dirigida por un entrenador colombiano que está cerca de participar en el Mundial

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) sancionó este lunes por racismo a una selección latinoamericana que está cerca de clasificarse para la Copa Mundial bajo la dirección de un entrenador colombiano.

La medida se habría dado luego de lo que la FIFA denominó comportamiento "racista y discriminatorio" por parte de ciertos aficionados del seleccionado durante un partido disputado a inicios de mes que hizo parte de las Eliminatorias al Mundial.

VEA TAMBIÉN "No creo que sea algo casual": especulaciones sobre recientes lesiones de jugadores de La Vinotinto tras fracaso en Eliminatorias o

La penalidad, compuesta de dos medidas distintas ordenadas por el organismo rector del fútbol, fue informada por la misma Federación nacional del equipo, que instó a su propia afición a "vivir el fútbol de manera positiva".

Se trata de la selección de fútbol de El Salvador, cuya hinchada realizó en el partido de Eliminatorias Concacaf contra Surinam ciertas acciones que fueron sancionadas por la FIFA, según informó la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).

FESFUT contó a la opinión pública por medio de un comunicado que el ente regulador del fútbol impuso una multa de 62.715 dólares, que se invertirán en un plan integral antidiscriminación previamente aprobado.

Además, el próximo partido oficial de la selección salvadoreña deberá disputarse con un cierre mínimo del 15% del aforo autorizado del estadio, particularmente en las gradas detrás de las porterías.

"La FIFA, a través de su Comisión Disciplinaria, notificó la imposición de sanciones a nuestra Federación como consecuencia de los incidentes de racismo y discriminación ocurridos durante el partido entre El Salvador y Surinam", reza el documento emitido por la Federación.

La selección salvadoreña recibió a Surinam en el estadio Cuscatlán exactamente el 8 de septiembre, en un encuentro en el que los aficionados supuestamente gritaron y realizaron gestos racistas y discriminatorios contra jugadores del país sudamericano.

"La FESFUT reitera su firme rechazo a cualquier manifestación de racismo o discriminación, y reafirma su compromiso de trabajar en conjunto con la FIFA, la Concacaf y otros organismos internacionales para garantizar que el fútbol salvadoreño se viva en un ambiente de respeto, igualdad y unidad", agregó.

El combinado salvadoreño es dirigido por el seleccionador colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez y actualmente se ubica segunda en el grupo A de la clasificación con tres puntos, detrás de Surinam, líder con cuatro, y por delante del tercer lugar, Panamá con dos puntos, y Guatemala, con uno.

"Hacemos un llamado enfático a toda la afición salvadoreña: el futuro de nuestro fútbol depende del comportamiento en los estadios. Cada insulto o acto discriminatorio afecta directamente a nuestra Selección Nacional y puede acarrear sanciones más severas, incluso la pérdida de partidos o la exclusión de competencias internacionales", añade el escrito.

El Salvador recibirá a Panamá el 10 de octubre y cuatro días después se medirá con Guatemala para seguir encaminándose a su tercera participación en un Mundial, luego de su presencia en 1970 en México y en 1982 en España.