Sábado, 27 de diciembre de 2025
Dibu Martínez

El insólito gol que le marcaron al 'Dibu' Martínez en la Premier League: empujó a uno de sus compañeros de la selección argentina

diciembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Emiliano Martínez, portero del Aston Villa - Foto: EFE
El guardameta no pudo detener el increíble tiro libre de uno de sus compañeros en la selección argentina.

El guardameta argentino del Aston Villa, Emiliano ‘Dibu’ Martínez vio su arco caer vencido este sábado en la jornada 18 de la Premier League en la que el equipo de Birmingham se enfrentó al Chelsea, uno de los encuentros más atractivos del fin de semana.

El equipo londinense se fue al frente en el marcador a los 37 minutos de juego tras un tiro de esquina que confundió a la defensa del equipo ‘villano’ y al mismo Martínez. En medio de la confusión, Enzo Fernández, fue empujado por su compañero, el guardameta argentino en la Selección Albiceleste.

No obstante, el Aston Villa fue de menos a más y terminó ganando por 2-1 como visitante al Chelsea gracias a un doblete de Ollie Watkins, este sábado en el duelo estelar de la decimoctava jornada de la Premier League.

Gracias a esta victoria en Stamford Bridge, los Villanos, terceros de la clasificación, siguen el ritmo de los dos primeros de la tabla, Arsenal (1º) y Manchester City (2º), que habían ganado sus partidos del sábado unas horas antes, por 2-1 ante el Brighton (12º) y en Nottingham (17º), respectivamente.

El Aston Villa, que encadenó un undécimo triunfo consecutivo entre todas las competiciones y el octavo seguido en la Premier League, sigue por lo tanto a un punto del City y a tres del líder Arsenal.

El campeón mundial Chelsea, por contra, abandona el Top 4 y la zona de Liga de Campeones: es ahora quinto a tres puntos del cuarto lugar, al que se encarama el Liverpool, que venció 2-1 al colista Wolverhampton.

El Chelsea solo ganó uno de sus últimos cinco partidos y el revés es doloroso al ser ante un rival directo de la zona alta, en su estadio y después de haberse puesto arriba en el marcador.

Su gol llegó en un saque de esquina lanzado por Reece James y que tocó el brasileño Joao Pedro para enviar al fondo del arco visitante. Fue su sexto tanto liguero esta temporada.

Después de una primera mitad en la que no ofreció nada ofensivamente, el Aston Villa despertó en la segunda mitad.

La entrada al campo de Amadou Onana y de Ollie Watkins revolucionó el partido. Ese último igualó a la hora de juego (63') y decidió finalmente con el tanto de la victoria del Aston Villa, ya en la recta final (84').

