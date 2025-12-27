Dos jugadoras de la selección Colombia fueron incluidas dentro del 11 ideal de la categoría Sub-20: son las únicas sudamericanas

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) sigue destacando el trabajo y desempeño de árbitros, entrenadores, jugadoras y jugadores durante este 2025. Dentro de su nueva publicación incluyo a dos futbolistas de la selección Colombia Femenina de la categoría Sub-20.

Entre las dos jugadoras colombianas que fueron destacadas dentro del Equipo Mundial Femenino Juvenil (U20) del año, se encuentran la atacante del Real Madrid, Linda Caicedo, y la guardameta del Deportivo Cali, Luisa Agudelo.

Estas futbolistas fueron incluidas dentro del once ideal del 2025, gracias a su desempeño con sus respectivos clubes como con la selección Colombia, un hecho que también les ha permitido consolidarse dentro de la absoluta.

La portera de Luisa Agudelo, de 18 años, tuvo una gran actuación durante este año; su papel bajo los tres palos del arco fue fundamental durante el desarrollo de la Liga BetPlay Femenina, competencia en la que la escuadra “Azucarera” levantó su tercer título.

Asimismo, la joven guardameta de la “Tricolor” llegó con el conjunto vallecaucano a la gran final de la Copa Libertadores Femenina.

Un hecho que ha llevado a que diferentes clubes del continente demuestren su interés por la portera, que para la temporada 2026 podría emprender un nuevo rumbo en su carrera deportiva.

Por su parte, la atacante Linda Caicedo fue una de las jugadoras fundamentales de la selección Colombia de mayores en el subcampeonato del equipo nacional durante la Copa América Femenina 2025 que se desarrolló en Ecuador.

De igual manera, se ha convertido en una ficha clave del Real Madrid Femenino, gracias a su adaptación y polivalencia para ocupar diferentes posiciones dentro del terreno de juego, cualidades que han sido destacadas por su técnico Pau Quesada.

Junto a las colombianas también se encuentra la delantera mexicana Montserrat Saldivar, siendo las únicas tres jugadoras latinas representantes dentro del Equipo Mundial Femenino Juvenil de la categoría Sub-20.

Dentro de este once ideal, las únicas naciones que cuentan con dos representantes son Colombia, España y Países Bajos.

Este es el equipo ideal femenino Sub-20 del 2025 (IFFHS)