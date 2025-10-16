El lamento de ‘El Pibe’ Valderrama tras la eliminación de Colombia en el Mundial Sub-20: "Aquí estoy"

Una de las máximas leyendas del fútbol profesional colombiano y, por ende, destacado jugador de la Selección, Carlos “El Pibe” Valderrama, no dudó en reaccionar a la eliminación del equipo Sub-20 ante Argentina en el Mundial de la categoría.

Mediante un video publicado en sus redes sociales el exjugador, de 64 años, no ocultó su desazón, pero mostró su apoyo al combinado “en las buenas y en las malas". "Aquí estoy", mencionó.

“No joda, hombre. Nunca nos va a tocar esa mondá. Estoy… Mejor dicho”, comenzó.

“¿Qué le vamos a hacer? Yo no sé a qué grupo le va a tocar esa vaina. Pero bueno, en las buenas y en las malas aquí estoy. Hay que seguir, hermano. Hay que seguir. Vamos para adelante que ya nos va a tocar. Nos va a tocar la primera. Siempre hay una primera vez. Y nos va a tocar porque esta selección juega bien bacano. Para adelante”, concluyó.

La Selección Colombia Sub 20 se despidió del Mundial de la categoría tras caer 1-0 contra Argentina, el miércoles en la noche, en la semifinal del torneo que actualmente se disputa en Chile.

El combinado cafetero se enfrentó a la albiceleste en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en medio de una de sus mejores participaciones en la historia del torneo en esta categoría.

El único gol del encuentro y que acabó con el sueño de los dirigidos por César Torres llegó sobre el minuto 72′ gracias a Mateo Silvetti, quien con su anotación logró llevar a Argentina a la final del torneo.

Colombia llegó hasta esta instancia luego de pasar primera del grupo F con cinco puntos, fase que compartió con las selecciones de Nigeria, Noruega y Arabia Saudita.

En los octavos de final, el seleccionado colombiano eliminó a Sudáfrica con un marcador de 3-1, por lo que avanzó a cuartos de final donde se enfrentó a la Selección de España, eliminándola con el triplete del delantero Néiser Villarreal en un partido que acabó 3-2 y le dio el pase a la semifinal.

Tras quedar eliminada en esta fase, Colombia tendrá que disputar el tercer puesto ante Francia.