NTN24
Jueves, 16 de octubre de 2025
Jueves, 16 de octubre de 2025
Mundial Sub 20

El lamento de ‘El Pibe’ Valderrama tras la eliminación de Colombia en el Mundial Sub-20: "Aquí estoy"

octubre 16, 2025
Por: Saúl Montes
Carlos "Pibe" Valderrama - EFE
Carlos "Pibe" Valderrama - EFE
Mediante un video publicado en sus redes sociales el exjugador, de 64 años, no ocultó su desazón por la eliminación del equipo en la semifinal.

Una de las máximas leyendas del fútbol profesional colombiano y, por ende, destacado jugador de la Selección, Carlos “El Pibe” Valderrama, no dudó en reaccionar a la eliminación del equipo Sub-20 ante Argentina en el Mundial de la categoría.

o

Mediante un video publicado en sus redes sociales el exjugador, de 64 años, no ocultó su desazón, pero mostró su apoyo al combinado “en las buenas y en las malas". "Aquí estoy", mencionó.

“No joda, hombre. Nunca nos va a tocar esa mondá. Estoy… Mejor dicho”, comenzó.

“¿Qué le vamos a hacer? Yo no sé a qué grupo le va a tocar esa vaina. Pero bueno, en las buenas y en las malas aquí estoy. Hay que seguir, hermano. Hay que seguir. Vamos para adelante que ya nos va a tocar. Nos va a tocar la primera. Siempre hay una primera vez. Y nos va a tocar porque esta selección juega bien bacano. Para adelante”, concluyó.

La Selección Colombia Sub 20 se despidió del Mundial de la categoría tras caer 1-0 contra Argentina, el miércoles en la noche, en la semifinal del torneo que actualmente se disputa en Chile.

o

El combinado cafetero se enfrentó a la albiceleste en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en medio de una de sus mejores participaciones en la historia del torneo en esta categoría.

El único gol del encuentro y que acabó con el sueño de los dirigidos por César Torres llegó sobre el minuto 72′ gracias a Mateo Silvetti, quien con su anotación logró llevar a Argentina a la final del torneo.

Colombia llegó hasta esta instancia luego de pasar primera del grupo F con cinco puntos, fase que compartió con las selecciones de Nigeria, Noruega y Arabia Saudita.

En los octavos de final, el seleccionado colombiano eliminó a Sudáfrica con un marcador de 3-1, por lo que avanzó a cuartos de final donde se enfrentó a la Selección de España, eliminándola con el triplete del delantero Néiser Villarreal en un partido que acabó 3-2 y le dio el pase a la semifinal.

Tras quedar eliminada en esta fase, Colombia tendrá que disputar el tercer puesto ante Francia.

Temas relacionados:

Mundial Sub 20

Chile

Selección Colombia sub-20

Eliminación

Carlos Valderrama

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ha asumido la Presidencia un parlamentario de prestigio”: Luis Gonzáles Posada, excanciller peruano sobre José Jerí, nuevo mandatario del país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿La CIA ya está operando en Venezuela? Esto dice experto de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Presión sobre el régimen de Nicolás Maduro ha entrado en una fase más compleja y coordinada; esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Polémica en aeropuertos de EE. UU.: rechazan mensaje político de Kristi Noem sobre el cierre del gobierno

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué se sabe del atentado con carro bomba que aterrorizó a Guayaquil, Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump
Régimen venezolano

¿La CIA ya está operando en Venezuela? Esto dice experto de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Rechazo a propuesta de Petro de enviar oro incautado a narcotraficantes para atención médica en Gaza

Bombardero estadounidense/ Donald Trump - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

"No a los golpes de Estado dados por la CIA, América Latina no los quiere": Maduro se pronuncia tras autorización de Trump al servicio de inteligencia para entrar a Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

Más de Deportes

Ver más
Luca Zidane y Zinedine Zidane/ Zidane campeón del Mundial en 1988 - Fotos EFE
Mundial 2026

Esta es la selección que convocó al hijo de Zinedine Zidane por un cupo en el Mundial: no es Francia

Colombia y Argentina por un cupo a la final del Mundial Sub-20 - Fotos: AFP
Mundial Sub 20

Colombia y Argentina: así está el historial entre estas selecciones en los Mundiales de la categoría Sub-20

LeBron James | Foto: EFE
LeBron James

LeBron James reveló el momento en el que se dio cuenta de su grandeza dentro de la cancha: “estaba haciendo cosas que no había hecho el verano anterior”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

La nobel María Corina

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Embajada de EE. UU. en Colombia - Foto: EFE
Embajada de Estados Unidos

Embajada de Estados Unidos en Colombia hace importante anuncio sobre trámites de visas tras el cierre de gobierno por estancamiento presupuestario

Luca Zidane y Zinedine Zidane/ Zidane campeón del Mundial en 1988 - Fotos EFE
Mundial 2026

Esta es la selección que convocó al hijo de Zinedine Zidane por un cupo en el Mundial: no es Francia

Gustavo Petro | Foto EFE
Colombia

Estados Unidos baja la calificación de Colombia en la lucha contra la trata de personas por primera vez en nueve años

El Helicoide | Foto x:@hcapriles
El Helicoide

Indignación por acto de inicio anticipado de la Navidad con fuegos artificiales desde El Helicoide, el mayor centro de torturas del régimen de Maduro

Voto - Foto de referencia Canva
Latinoamérica

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Colombia y Argentina por un cupo a la final del Mundial Sub-20 - Fotos: AFP
Mundial Sub 20

Colombia y Argentina: así está el historial entre estas selecciones en los Mundiales de la categoría Sub-20

LeBron James | Foto: EFE
LeBron James

LeBron James reveló el momento en el que se dio cuenta de su grandeza dentro de la cancha: “estaba haciendo cosas que no había hecho el verano anterior”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda