Pibe Valderrama reveló detalles poco conocidos de la vez que René Higuita hizo el mítico escorpión en Wembley

Sin duda alguna, uno de los momentos más recordados del fútbol mundial tiene que ver con la famosa jugada del “escorpión” que realizó el portero colombiano René Higuita durante un partido entre la Selección Colombia e Inglaterra en Londres.

El encuentro tuvo lugar el 6 de septiembre de 1995 cuando la “tricolor” de ese entonces, dirigida por Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, visitó el estadio de Wembley para enfrentarse a su rival inglés en un amistoso que terminó igualado 0-0.

Además de Higuita, el plantel cafetero estuvo integrado por Alexis Mendoza, Jorge Bermúdez, José Santa, Wilson Pérez, Leonel Álvarez, Hárold Lozano, Freddy Rincón, Carlos “El Pibe” Valderrama, Iván René Valenciano y Faustino Asprilla.

Precisamente, El Pibe Valderrama recordó a través de un video publicado en las redes sociales la hazaña de su compañero, justo cuando están por cumplirse 30 años de su ejecución.

El exfutbolista colombiano hizo mención a los momentos posteriores a la jugada, la cual ocurrió en el primer tiempo, según rememoró: “Se acaba el primer tiempo… Y yo, personalmente, decía se va a formar el desorden”, relató en relación al regaño que podría llevarse Higuita por pare de Bolillo.

Posteriormente, aseguró que cuando el técnico entró al camerino reclamó a su compañero con la frase “¿Ajá, Rene? Tú te estás creyendo que esto es una recocha aquí. ¿Qué te pasa a ti? Juega serio”.

Para sorpresa de todos en el lugar, el Pibe reveló un detalle poco conocido y fue la respuesta de Higuita al estratega. “¿Sabes qué le dijo el loco (Higuita)? ‘Hernán, ¿pero me salió bien verdad?’”, recordó entre carcajadas.

La jugada de René Higuita se convirtió en una de las más recordadas en el mundo, ganando aplausos a nivel mundial e inmortalizándose con el pasar de los tiempos.

Durante una entrevista con el programa ‘Yo, José Gabriel’, el arquero relató que se atrevió a realizarla porque había visto al juez de línea levantar el banderín por una posición adelantada. Ante eso, optó por dar el espectáculo a los asistentes en el estadio.

Higuita también señaló que la bandera fue bajada rápidamente, por lo que el juez central no se percató de que la jugada debía ser invalidada y el partido continuó sin interrupciones.