NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Viernes, 08 de agosto de 2025
René Higuita

Pibe Valderrama reveló detalles poco conocidos de la vez que René Higuita hizo el mítico escorpión en Wembley

agosto 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Carlos Valderrama y René Higuita - EFE
Carlos Valderrama y René Higuita - EFE
El futbolista colombiano recordó la jugada cuando están por cumplirse 30 años de su ejecución.

Sin duda alguna, uno de los momentos más recordados del fútbol mundial tiene que ver con la famosa jugada del “escorpión” que realizó el portero colombiano René Higuita durante un partido entre la Selección Colombia e Inglaterra en Londres.

El encuentro tuvo lugar el 6 de septiembre de 1995 cuando la “tricolor” de ese entonces, dirigida por Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, visitó el estadio de Wembley para enfrentarse a su rival inglés en un amistoso que terminó igualado 0-0.

o

Además de Higuita, el plantel cafetero estuvo integrado por Alexis Mendoza, Jorge Bermúdez, José Santa, Wilson Pérez, Leonel Álvarez, Hárold Lozano, Freddy Rincón, Carlos “El Pibe” Valderrama, Iván René Valenciano y Faustino Asprilla.

Precisamente, El Pibe Valderrama recordó a través de un video publicado en las redes sociales la hazaña de su compañero, justo cuando están por cumplirse 30 años de su ejecución.

El exfutbolista colombiano hizo mención a los momentos posteriores a la jugada, la cual ocurrió en el primer tiempo, según rememoró: “Se acaba el primer tiempo… Y yo, personalmente, decía se va a formar el desorden”, relató en relación al regaño que podría llevarse Higuita por pare de Bolillo.

Posteriormente, aseguró que cuando el técnico entró al camerino reclamó a su compañero con la frase “¿Ajá, Rene? Tú te estás creyendo que esto es una recocha aquí. ¿Qué te pasa a ti? Juega serio”.

o

Para sorpresa de todos en el lugar, el Pibe reveló un detalle poco conocido y fue la respuesta de Higuita al estratega. “¿Sabes qué le dijo el loco (Higuita)? ‘Hernán, ¿pero me salió bien verdad?’”, recordó entre carcajadas.

La jugada de René Higuita se convirtió en una de las más recordadas en el mundo, ganando aplausos a nivel mundial e inmortalizándose con el pasar de los tiempos.

Durante una entrevista con el programa ‘Yo, José Gabriel’, el arquero relató que se atrevió a realizarla porque había visto al juez de línea levantar el banderín por una posición adelantada. Ante eso, optó por dar el espectáculo a los asistentes en el estadio.

Higuita también señaló que la bandera fue bajada rápidamente, por lo que el juez central no se percató de que la jugada debía ser invalidada y el partido continuó sin interrupciones.

Temas relacionados:

René Higuita

Carlos Valderrama

Fútbol

Deportes

Partido

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si él se atrinchera y sigue en esa posición intransigente, el costo va a ser mayor": Antonio de la Cruz, analista político, sobre recompensa por Nicolás Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Se acerca el fin del régimen de Nicolás Maduro? Experto analiza los últimos anuncios de EE. UU.

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Recompensa por captura de Nicolás Maduro
La Noche

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Si él se atrinchera y sigue en esa posición intransigente, el costo va a ser mayor": Antonio de la Cruz, analista político, sobre recompensa por Nicolás Maduro

Fernando Villavicencio, excandidato presidencial ecuatoriano (EFE)
Crimen en Ecuador

“Se ve una falta de voluntad política del presidente Noboa de resolver el crimen”: Hija del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado en 2023

Nicolás Maduro - EFE
Recompensa por Maduro

"Es la cabeza de un terrorista y, todo lo que se pueda hacer para su detención, es válido”: Iván Simonovis sobre duplicación de la recompensa por la captura de Maduro

Conferencia de Paz de los Musulmanes Ahmadía en Stuttgart, Alemania, el 01 de septiembre de 2023. - Foto: EFE
Islam

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Más de Deportes

Ver más
Jugadores de la selección venezolana de fútbol - Foto: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

¿Abrió el paraguas antes de tiempo?: "Estamos en repechaje, no le vamos a pelear allá a Argentina, eso es mentira, el partido importante es contra Colombia": referente de la Vinotinto

Jugadoras en partido entre Colombia y Venezuela en la Copa América 2025. (EFE)
Copa América Femenina

Venezuela y Colombia definirían paso a semifinales de la Copa América Femenina por goles: las cuentas que hacen ambos equipos

Cristiano Ronaldo- Selección Colombia en Eliminatorias Sudamericanas - Fotos EFE
Fichaje

Equipo europeo donde jugó Cristiano Ronaldo ficha a dos futbolistas colombianos para la próxima temporada y buscará ir por la Champions

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Políticos de Colombia y el mundo - Fotos EFE
Álvaro Uribe

Políticos de Colombia y el mundo reaccionan a lectura del fallo en primera instancia del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe

WhatsApp - Foto Canva de referencia
Presos políticos en Venezuela

Piden clemencia para joven detenido por tener fotos con María Corina Machado en su WhatsApp

Jugadores de la selección venezolana de fútbol - Foto: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

¿Abrió el paraguas antes de tiempo?: "Estamos en repechaje, no le vamos a pelear allá a Argentina, eso es mentira, el partido importante es contra Colombia": referente de la Vinotinto

Ozzy Osbourne, cantante y músico británico - Foto: EFE
Ozzy Osbourne

Este sería el último video de Ozzy Osbourne con vida: lo grabó su hija

Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena - Foto: EFE
Cartagena

Turista estadounidense destrozó puesto de control migratorio en Cartagena, Colombia: el momento quedó captado en video

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán - EFE
Atentado a Miguel Uribe Turbay

Revelan llamada de dos días después del ataque contra Miguel Uribe en la que quedó en evidencia un posible atentado contra el alcalde de Bogotá

Meteoro a travesó el cielo en Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Las ciudades de Colombia en las que se observó cómo un meteoro ingresó a la atmosfera y se desintegró

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano