El legado continúa: hijo menor de Zlatan Ibrahimovic firmó con filial del AC Milán

El legado del exjugador sueco Zlatan Ibrahimovic seguirá expandiéndose en Italia tras conocerse que uno de sus hijos firmó para un filial del AC Milán.

El hijo menor del exdelantero, Vicent, firmó en las últimas horas con el equipo filial del AC Milán, así lo anunció el club.

El conjunto italiano aseguró por medio de un comunicado que: “El AC Milan anuncia que Vincent Zlatan Seger Ibrahimović ha firmado su primer contrato profesional”.

“El centrocampista, nacido en 2008, formará parte del Milan Future Project, una iniciativa dedicada al crecimiento y desarrollo de jóvenes talentos”, agregó el equipo.

VEA TAMBIÉN "Nuestra actualidad y nuestro momento da para que sea un técnico venezolano": el presidente de la FVF reveló detalles de la elección del próximo DT de La Vinotinto o

El Milan Futuro compite en la Serie D, la cuarta división italiana, y ocupa el cuarto puesto de su grupo.

Tras pasar por los equipos juveniles del Milan, Vincent Ibrahimovic, de nacionalidad sueca como su padre, se reencontrará en este equipo con su hermano mayor, de 19 años.

Su hermano Maximilian fue convocado esta semana por el primer equipo, el cual cayó en semifinales de la Supercopa de Italia por el Nápoles (2-0) el jueves.

Desde que puso fin a su carrera como jugador en 2023, con el AC Milan, Ibrahimovic forma parte del organigrama de los Rossoneri como asesor del propietario estadounidense del club, Gerry Cardinale.

El exdelantero, que también pasó por París SG, Barcelona, Ajax, Juventus o Inter, marcó 93 goles en 163 partidos, en todas las competiciones con el AC Milan, donde jugó de 2010 a 2012 y posteriormente de 2020 a 2023.