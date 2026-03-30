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Lunes, 30 de marzo de 2026
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Luis Díaz

El mensaje de Luis Díaz a la afición colombiana tras la derrota ante Francia: "no dejen de creer que nosotros damos el 100% para que se sientan contentos"

marzo 30, 2026
Por: Diana Pérez
Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz | Foto: EFE
Su mensaje llega después del descontento que ha mostrado la afición colombiana tras la caída 3-1 ante Francia y 2-1 ante Croacia.

La afición colombiana se quedó con un sabor amargo tras los resultados de los dos recientes partidos amistosos que enfrentó la 'Tricolor' ante Croacia y Francia.

Dos derrotas contra dos grandes selecciones a puertas de que se lleve a cabo la cita mundialista, a la que Colombia regresará tras su ausencia en Qatar 2022, no fueron el resultado esperado por la hinchada cafetera.

Sin embargo, ante la moral baja uno de los grandes referentes del conjunto nacional envió un importante mensaje a la hinchada.

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El extremo Luis Díaz, quien brilla en Alemania con el Bayern Múnich, reconoció la derrota y afirmó que de la situación se pueden sacar aprendizajes que fortalezcan a los subcampeones de América.

En conferencia de prensa postpartido, el guajiro aseguró que del resultado frente a Francia quedan "muchas enseñanzas" y que "hay que tratar de corregir lo no tan bueno y también quedarnos con lo positivo porque de eso se trata. Hemos enfrentado a dos grandes rivales, que la verdad te someten muchísimo por la calidad que tienen, el proceso que llevan y el equipo que son".

'Lucho' hizo énfasis en que "hay que mejorar en los detalles, capaz, ya el profe más adelante va a mirar las jugadas, los videos para así nosotros poder mejorar y mirar el camino hacia adelante que creo que es lo más importante ahora mismo".

Y su mensaje para la hinchada 'tricolor' es que "que no dejen de creer, a la gente, obviamente ellos vienen a los estadios, están viendo en sus casas, quieren vernos ganar siempre, eso sin duda va a pasar siempre, pero que no dejen de creer que nosotros damos el 100% para que ellos como afición se sientan contentos y felices, necesitamos de su confianza, de su apoyo y yo sé que no lo van a perder".

Además, reiteró que los aficionados colombianos siempre los apoyan, algo que lo demuestran constantemente: "en estos dos partidos jugamos de local y yo sé que no van a dejar de creer en nosotros".

Y que su trabajo como grupo y selección es que "más allá de los resultados, aprender demasiado, copiarles cosas a estos grandes rivales, ya nos dejaron estas enseñanzas y nosotros como equipo, como grupo y como familia vamos a corregir, tenemos un cuerpo técnico y un grupo de jugadores increíbles".

Para Díaz todo depende de ellos, de trabajar, de ser constantes y de tener idea clara de "tener esas opciones para concretar en los momentos que se tiene que concretar y corregir como dijo el profe".

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El guajiro del conjunto bávaro afirmó que "tenemos un grupo muy unido, no hemos perdido nada con estas dos derrotas, ahora queda trabajar para encontrar la excelencia que buscamos y seguramente lo vamos a conseguir".

Su mensaje llega después del descontento que ha mostrado la afición colombiana tras la caída 3-1 ante Francia y 2-1 ante Croacia.

Dos derrotas que sirven para evaluar cómo viene el conjunto dirigido por el argentino Néstor Lorenzo y lo que deben mejorar antes de su debut en el Mundial en junio.

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