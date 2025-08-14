NTN24
Jueves, 14 de agosto de 2025
La Vinotinto

"Estamos buscando a los mejores para formar la Selección Venezolana": la FVF lanzó novedosa convocatoria a pocos días de los juegos de Eliminatorias

agosto 14, 2025
Por: Luis Cifuentes
La Vinotinto tras el juego de Eliminatorias ante Bolivia - Foto: EFE
En septiembre, la selección venezolana tendrá que visitar a Argentina y recibir, en Maturín, a Colombia.

La Vinotinto tendrá un jornada histórica en la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, pactada para septiembre, debido a que se jugará la clasificación al Mundial de 2026 por primera vez en su historia.

Cabe recordar que la selección venezolana se ubica parcialmente en el séptimo lugar con 18 puntos y está accediendo al cupo de repechaje para la cita orbital. No obstante, intentará la clasificación directa en la jornada que se disputará entre el 5 y el 9 de septiembre próximo.

En septiembre, la selección venezolana tendrá que visitar a Argentina, en Buenos Aires, y recibir, en Maturín, a Colombia para cerrar las clasificatorias al Mundial de 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

En medio de la expectativa de los aficionados por los cruciales juegos de las Eliminatorias, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) divulgó una convocatoria abierta al público para representar al país en una importante competencia.

Se trata de los ESports, es decir competiciones deportivas de videojuegos, a lo que la FVF le quiere apuntar en el futuro próximo.

Y es que Venezuela quiere tener su propia selección de ESports para una serie de competencias internacionales en los que el país necesitará representación. La convocatoria es para aquellos aficionados al eFootball y al Rocket League, un juego que combina el fútbol con los vehículos.

Estamos buscando a los mejores para formar la Selección Venezolana de ESports en eFootball™ y Rocket League™. Compitan en nuestros eTrophy 2025 y demuestran quienes son los mejores del país”, dice el anuncio divulgado por la FVF.

Demuestra tu nivel. Compite. Gana. Haz historia con Venezuela”, agrega.

La Federación Venezolana de Fútbol ha dispuesto un formulario de inscripción para aquellos interesados en representar al país. La aplicación se hace únicamente de a parejas, según detalló la entidad, y por equipos que competirán en un torneo de videojuegos nacional. De allí, saldrán los representantes del país.

Cabe recordar que los videojuegos han tenido un crecimiento sin precedentes en los últimos años. Tal es así que con el auspicio del Comité Olímpico Internacional (COI), en 2027 se llevarán a cabo los primeros Juegos Olímpicos de videojuegos en Riad, la capital de Arabia Saudita.

Venezuela no se quiere quedar atrás en las competencias en las que tengan actividad sus representantes, es por eso que dicha convocatoria va en concordancia con ello.

