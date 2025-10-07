NTN24
Martes, 07 de octubre de 2025
Rodrygo

Rodrygo reaviva la rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona con picante declaración a pocos días del Clásico

octubre 7, 2025
Por: Diana Pérez
Rodrygo disputando un balón con el jugdor del Barcelona Dani Olmo | Foto: EFE
El artillero de los merengues también habló de otros temas como lo que espera que suceda en 2026 en su carrera profesional.

Pese a que ya empezó el parón por los amistosos que se jugaran en los próximos días, hay jugadores que todavía tienen la mente en sus respectivos clubes.

Uno de ellos es el brasileño Rodrygo quien, aunque está concentrado con la ‘verdeamarela’ recientemente habló de la rivalidad que el Real Madrid sostiene con el Barcelona.

Para el futbolista es importante que el equipo levante cabeza en el Clásico contra los culés debido a que la temporada pasada no dieron su mejor rendimiento.

En entrevista con el diario AS, Rodrygo empezó su análisis diciendo que “De la temporada pasada es mejor olvidarse”.

“Sabemos que no estuvimos a la altura y sobre todo en los Clásicos. No nos encontramos cómodos ante ellos”, añadió.

El brasileño afirmó que “Es verdad que el año anterior fue al revés y les ganamos los cuatros Clásicos, aunque hay que reconocer que ahora están mejor y tienen mejor equipo, con mucha más confianza en ellos”.

Para el delantero de los merengues el Madrid tiene un buen equipo que puede responder ante un reto tan grande y con mucha historia como lo es jugar el Clásico.

“Va a ser un partido duro, pero jugamos en el Bernabéu ante nuestra gente y tenemos que demostrar lo que somos, planear bien todo para ganarles como sea. Estamos en nuestra casa”, señaló.

Y explicó que cuando uno es fichado por el Real siempre “piensa en ganar una Champions y en meter un gol decisivo al Barça. Ojalá”.

E hizo énfasis en que la goleada que sufrieron a manos del Atlético en el derbi de Madrid es algo que no puede volver a suceder: “Hemos perdido 5-2, no soy tonto, no podemos decir nada”.

En medio de la entrevista, el jugador confirmó que es verdad que antes de fichar para el Madrid el Barcelona lo buscó y estuvo a punto de ser culés.

Pero todo cambió porque su padre le aviso que el Madrid los había contactado y que en ese momento no tuvo dudas de en dónde quería jugar.

“Antes de fichar por el Madrid ya estaba todo hecho y fichado por el Barça. Es verdad. Pero mi padre me dijo que el Madrid nos había llamado y que tenía que elegir. Para mí fue muy fácil. Sabía lo que quería y cuál era mi sueño. Ni lo dudé. Y aquí estoy”, reveló.

Rodrygo dijo entre risas que estaba en Santos cuando el Barcelona se fijó en él: “siempre he dicho que es un gran club y que le tengo mucho respeto. Pero el Madrid era mi sueño y mi decisión era fácil de tomar”.

“No podía esperar más al Madrid y cuando llegó el momento lo hicimos como debíamos”, sentenció.

El artillero de los merengues también habló de otros temas como lo que espera que suceda en 2026 en su carrera profesional.

“Quiero ganarlo todo otra vez con el Madrid. Volver a ganar una Champions sería impresionante. Y, por supuesto, sueño con ganar el Mundial con Brasil”, contó.

