NTN24
Domingo, 07 de septiembre de 2025
Cristiano Ronaldo

El polémico momento en el que Cristiano Ronaldo empuja a fanático que se saltó la seguridad de un hotel para tomarse una fotografía con él

septiembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto: EFE
El incidente ocurrió minutos antes del partido Armenia vs. Portugal por las eliminatorias de la UEFA hacia el Mundial 2026.

A pocas horas del partido Armenia vs. Portugal por las eliminatorias de la UEFA hacia el Mundial 2026, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo protagonizó un polémico momento al empujar a aficionado que intentaba tomarse una fotografía con él.

A través de un video que ronda las redes sociales quedó registrado el momento en el que el joven, decidido a conseguir una fotografía con el astro, se abalanzó sobre él y lo abrazó ligeramente por la espalda.

En ese momento Ronaldo reacciona y lo empuja hacia un lado mientras sigue su camino. En el clip, también se pudo ver como otro aficionado intentó tomarse una foto con el jugador de Al-Nassr, pero fue detenido por los guardias de seguridad.

El video que se viralizó rápidamente ha generado reacciones divididas entre quienes critican su actitud y quienes “consideran que actuó en defensa de su espacio personal”.

“Cristiano está demostrando una vez más porque es el más grande, dejando en claro que en su espacio se le debe de respetar”, “Le falta humildad, que es lo que le sobra a Messi” y “Es difícil saber cuándo y cómo respetar el espacio y tiempo, tanto por parte del fanático como del ídolo”, fueron algunos de los comentarios.

Pese a la polémica, Cristiano Ronaldo anotó un doblete en la victoria de Portugal sobre Armenia en la primera jornada de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026.

En 2022 ocurrió un acontecimiento similar tras un partido del Manchester United contra el Everton.

Cuando abandonaba el terreno de juego, el atacante portugués del United golpeó en la mano de un adolescente cuando salía del campo, haciendo caer al suelo el teléfono móvil del joven hincha.

La madre del joven muchacho de 14 años, enfermo de autismo y dispraxia, indicó a la prensa que su hijo tenía un hematoma en la mano y que el incidente le dejo "en shock".

El adolescente se inclinó hacia el túnel de vestuarios para grabar a Cristiano Ronaldo cuando salía del terreno de juego.

"Ronaldo simplemente pasó y, de muy mal humor, golpeó la mano de mi hijo, haciendo caer su teléfono, y continuó su camino", contó la mujer al Liverpool Echo.

Horas después del incidente, Cristiano Ronaldo se disculpó públicamente a través de Instagram. "Nunca es fácil gestionar tus emociones en momentos difíciles como los que vivimos", escribió CR7.

"Sin embargo, siempre debemos ser respetuosos, tener paciencia y dar ejemplo a los jóvenes que aman este bonito deporte. Querría disculparme por mi momento de enfado y, si es posible, me gustaría invitar a ese aficionado a venir a ver un partido a Old Trafford, como señal de fair-play y espíritu deportivo", añadió.

