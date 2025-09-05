Lionel Messi igualó un récord de Cristiano Ronaldo tras última jornada de Eliminatorias Sudamericanas

El futbolista argentino Lionel Messi igualó un récord de su colega portugués Cristiano Ronaldo tras la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de 2026 en Norteamérica.

Según la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), el delantero de 38 años empató en el segundo lugar a Ronaldo en la lista de máximos goleadores de todos los tiempos en las eliminatorias de la Copa Mundial, con 36 goles cada uno.

El jugador del Inter Miami superó al exfutbolista iraní Ali Daei, pero es superado junto a CR7 por Carlos Ruiz (39), según precisó la FIFA en su página web.

La selección de Argentina derrotó 3-0 a Venezuela en el Monumental en el desarrollo de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, donde Lionel Messi anotó dos de los goles que le dieron la victoria a la Albiceleste, ya clasificada al Mundial.

“Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé, poder terminar con mi gente. Por muchos años tuve cariño en Barcelona, mi sueño era tenerlo en mi país, con mi gente. Me quedo con todo lo que bueno que hicimos, con el grupo que lo intentó y no consiguió consagrarse y bueno, después se me dio a mí y algunos de la camada anterior. Todo lo que vivimos fue hermoso”, dijo el jugador.

Con el reciente resultado, la selección de Lionel Scaloni sigue liderando la tabla de posiciones de las eliminatorias con 38 puntos y supera por 10 puntos a su más cercano competidor, Brasil, que está de segunda con 28 puntos.

Por su parte, Venezuela deberá esforzarse para superar a Bolivia en la última jornada para asegurar el boleto al torneo clasificatorio de la FIFA en el repechaje.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con un nuevo formato que tendrá en juego a 48 equipos divididos en doce grupos de cuatro.

Esta edición será la más grande jamás vista del evento mundial en la que se disputarán 104 partidos en 16 ciudades anfitrionas de los tres países norteamericanos, durante el 11 de junio de 2026 y el 19 de julio de 2026.