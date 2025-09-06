Cristiano Ronaldo, con la mirada puesta a su sexto Mundial: anotó doblete en el partido de Portugal frente a Armenia

Este sábado, Portugal inició de la mejor manera su camino hacia la Copa Mundial 2026. El combinado portugués debutó en la Jornada 5 de los clasificatorios europeos organizados por la UEFA.

Con dobletes Cristiano Ronaldo y Joao Félix, así como con una anotación de Joao Cancelo, Portugal se impuso con una contundente victoria de 5-0 frente a Armenia en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan.

Se trató del primer partido desde su título en la Liga de las Naciones y desde la muerte de Diogo Jota, quien fue homenajeado con un minuto de silencio antes del pitazo inicial.

La aplastante victoria de Portugal comenzó en el minuto 10, cuando Joao Félix, compañero de Ronaldo en el Al-Nassr, abrió el marcador de cabeza tras centro de Cancelo desde la derecha.

En el 21, Cristiano dobló la ventaja en un momento cargado de simbolismo, ya que el 21 era el dorsal de Jota quien falleció el 3 de julio en un trágico accidente en España.

En el minuto 32 fue turno para Cancelo, que realizaba su regreso a la selección lusa y logró ampliar la ventaja de su equipo como visitante.

CR7 firmó su doblete en el 46 con un gran disparo a la entrada del área, marcando así el gol 140 de su carrera internacional en 222 partidos.

Finalmente, en el 61, Joao Félix cerró la goleada con un nuevo gol que dejó a Portugal bien parada en la carrera europea hacia el Mundial, con sus primeros 3 puntos.

Con el reciente resultado, Cristiano Ronaldo mantiene puesta la mirada en el que sería su sexto Mundial, una cantidad récord para un futbolista profesional.

El delantero de 40 años tendría la última oportunidad para proclamarse campeón del mundo, único gran trofeo que se le escapa y que lo deja detrás de su gran rival Lionel Messi, que en 2022 se llevó el trofeo a casa junto Argentina.