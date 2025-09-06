NTN24
Sábado, 06 de septiembre de 2025
Sábado, 06 de septiembre de 2025
Deportes

Cristiano Ronaldo, con la mirada puesta a su sexto Mundial: anotó doblete en el partido de Portugal frente a Armenia

septiembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Cristiano Ronaldo - AFP
Cristiano Ronaldo - AFP
Portugal inició la carrera hacia el Mundial y aseguró sus primeros 3 puntos.

Este sábado, Portugal inició de la mejor manera su camino hacia la Copa Mundial 2026. El combinado portugués debutó en la Jornada 5 de los clasificatorios europeos organizados por la UEFA.

Con dobletes Cristiano Ronaldo y Joao Félix, así como con una anotación de Joao Cancelo, Portugal se impuso con una contundente victoria de 5-0 frente a Armenia en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan.

o

Se trató del primer partido desde su título en la Liga de las Naciones y desde la muerte de Diogo Jota, quien fue homenajeado con un minuto de silencio antes del pitazo inicial.

La aplastante victoria de Portugal comenzó en el minuto 10, cuando Joao Félix, compañero de Ronaldo en el Al-Nassr, abrió el marcador de cabeza tras centro de Cancelo desde la derecha.

En el 21, Cristiano dobló la ventaja en un momento cargado de simbolismo, ya que el 21 era el dorsal de Jota quien falleció el 3 de julio en un trágico accidente en España.

o

En el minuto 32 fue turno para Cancelo, que realizaba su regreso a la selección lusa y logró ampliar la ventaja de su equipo como visitante.

CR7 firmó su doblete en el 46 con un gran disparo a la entrada del área, marcando así el gol 140 de su carrera internacional en 222 partidos.

Finalmente, en el 61, Joao Félix cerró la goleada con un nuevo gol que dejó a Portugal bien parada en la carrera europea hacia el Mundial, con sus primeros 3 puntos.

Con el reciente resultado, Cristiano Ronaldo mantiene puesta la mirada en el que sería su sexto Mundial, una cantidad récord para un futbolista profesional.

El delantero de 40 años tendría la última oportunidad para proclamarse campeón del mundo, único gran trofeo que se le escapa y que lo deja detrás de su gran rival Lionel Messi, que en 2022 se llevó el trofeo a casa junto Argentina.

Temas relacionados:

Deportes

Fútbol

Cristiano Ronaldo

Eliminatorias mundialistas

Europa

UEFA

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen": consultor de seguridad y exasesor de la Casa Blanca analizan sobrevuelo de aviones venezolanos a buque estadounidense

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El régimen de Venezuela tiene una estrategia de inmolación, está perdido": Héctor Schamis sobre respuesta de Maduro al despliegue militar estadounidense

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“En Puerto Rico no se veía un ejercicio militar así hace mucho tiempo, es grande”: Eric Bachier Román, alcalde de Arroyo, ante entrenamientos militares de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Esta visita de Marco Rubio demuestra el interés de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico": analistas sobre los acuerdos entre ambos países para combatir a las bandas criminales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Marco Rubio decidió visitar México y Ecuador recientemente?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Argentinos sin visa a Estados Unidos? Siguen las conversaciones entre los gobiernos para el Visa Waiver Program

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicios militares de Estados Unidos en Puerto Rico - Fotos Cortesía
Puerto Rico

“En Puerto Rico no se veía un ejercicio militar así hace mucho tiempo, es grande”: Eric Bachier Román, alcalde de Arroyo, ante entrenamientos militares de EE. UU.

Nicolás Maduro/ Aviones de combate F-35 - Fotos AFP de referencia
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen": consultor de seguridad y exasesor de la Casa Blanca analizan sobrevuelo de aviones venezolanos a buque estadounidense

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Es una señal para Petro si sigue en esa línea de apoyar al Cartel de los Soles”: Antonio de la Cruz sobre advertencia de Trump de “derribar” aviones venezolanos

Ejercicios militares de Estados Unidos en Puerto Rico - Fotos Cortesía
Despliegue militar de Estados Unidos

Tropas de Estados Unidos desplegadas en el Caribe realizan ejercicios de entrenamiento militar en varias zonas de Puerto Rico

TPS | Foto: AFP
TPS

Juez federal de Estados Unidos bloqueó decisión de Trump de poner fin al TPS para migrantes venezolanos y haitianos

Más de Deportes

Ver más
La tenista francesa Caroline García en el US Open. (AFP)
Tenis

Tenista bicampeona de Roland Garros quien ganó su primer título en Bogotá puso fin a su carrera tras perder en ronda inicial del US Open

Juventus - Foto: EFE
Juventus

La moda y el fútbol italiano se unen: Giorgio Armani se encargará de vestir a la Juventus durante dos años

David González - técnico de Millonarios - Foto EFE
Fútbol

Millonarios despidió al último técnico que dirigió a Falcao García: "La situación era insostenible"

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
La tenista francesa Caroline García en el US Open. (AFP)
Tenis

Tenista bicampeona de Roland Garros quien ganó su primer título en Bogotá puso fin a su carrera tras perder en ronda inicial del US Open

Alicia Machado | Foto: EFE
Alicia Machado

La ex miss universo venezolana Alicia Machado se sinceró y habló sobre dos difíciles momentos de su vida y su relación con Ricardo Arjona: "El casado era él"

Foto de referencia de visa (Canva)
Visa

¿Argentinos sin visa a Estados Unidos? Siguen las conversaciones entre los gobiernos para el Visa Waiver Program

Juventus - Foto: EFE
Juventus

La moda y el fútbol italiano se unen: Giorgio Armani se encargará de vestir a la Juventus durante dos años

David González - técnico de Millonarios - Foto EFE
Fútbol

Millonarios despidió al último técnico que dirigió a Falcao García: "La situación era insostenible"

Actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, interpretando el personaje de la 'Chilindrina', del programa 'El Chavo del 8' - Foto: EFE
La Chilindrina

María Antonieta de las Nieves, 'La Chilindrina', fue hospitalizada de emergencia: este es su estado de salud

Lionel Scaloni | Foto: EFE
Lionel Scaloni

Lionel Scaloni explotó contra decisión de último momento antes del Mundial de 2026 que habría tomado la FIFA: “a nosotros como sudamericanos nos ha matado”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano