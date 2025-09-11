El PSG pierde a su pieza más fundamental: Luis Enrique fue operado con éxito tras sufrir accidente en bicicleta y estará ausente por un tiempo

Tras el parón internacional por la doble fecha FIFA por las eliminatorias mundialistas, el París Saint-Germain (PSG) volvió a los entrenamientos, pero tuvo que hacerlo sin su líder, Luis Enrique.

La razón por la que el técnico español no está al frente del conjunto parisino es porque tuvo que ser operado recientemente.

Luis Enrique tuvo que ser operado de la clavícula tras el accidente en bicicleta que tuvo el pasado 5 de septiembre.

El entrenador, de 55 años, se cayó de la bicicleta y tuvo que ser trasladado de urgencias a un centro hospitalario en el que le dijeron que era necesario que ingresara al quirófano para operarle la clavícula.

Mientras Luis se recupera, al cargo del equipo estará Rafel Pol, quien ya ha asumido los últimos entrenamientos del PSG.

Este sábado habrá una rueda de prensa en la previa del partido que enfrentará el PSG ante el Lens por la jornada 4 de la Ligue 1 y a la cual se espera que sea Pol quien atienda a esa cita.

Pero Luis Enrique no es el único que estará ausente, ya que el delantero Ousmane Dembélé será una baja importante para el equipo tras lesionarse durante el partido que enfrentó la selección de Francia contra Ucrania.

Dembélé estará fuera de “seis a ocho semanas” tras sufrir una lesión muscular en el partido contra Ucrania de clasificación mundialista.

Otro delantero parisino, Desiré Doué, también tuvo problemas físicos en el mismo partido y por el momento se desconoce si podrá participar este fin de semana con su equipo.