NTN24
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Luis Enrique

El PSG pierde a su pieza más fundamental: Luis Enrique fue operado con éxito tras sufrir accidente en bicicleta y estará ausente por un tiempo

septiembre 11, 2025
Por: Diana Pérez
Luis Enrique | Foto: EFE
Luis Enrique | Foto: EFE
Luis Enrique no es el único que estará ausente, ya que el delantero Ousmane Dembélé también será una baja importante para el equipo.

Tras el parón internacional por la doble fecha FIFA por las eliminatorias mundialistas, el París Saint-Germain (PSG) volvió a los entrenamientos, pero tuvo que hacerlo sin su líder, Luis Enrique.

La razón por la que el técnico español no está al frente del conjunto parisino es porque tuvo que ser operado recientemente.

Luis Enrique tuvo que ser operado de la clavícula tras el accidente en bicicleta que tuvo el pasado 5 de septiembre.

El entrenador, de 55 años, se cayó de la bicicleta y tuvo que ser trasladado de urgencias a un centro hospitalario en el que le dijeron que era necesario que ingresara al quirófano para operarle la clavícula.

o

Mientras Luis se recupera, al cargo del equipo estará Rafel Pol, quien ya ha asumido los últimos entrenamientos del PSG.

Este sábado habrá una rueda de prensa en la previa del partido que enfrentará el PSG ante el Lens por la jornada 4 de la Ligue 1 y a la cual se espera que sea Pol quien atienda a esa cita.

Pero Luis Enrique no es el único que estará ausente, ya que el delantero Ousmane Dembélé será una baja importante para el equipo tras lesionarse durante el partido que enfrentó la selección de Francia contra Ucrania.

Dembélé estará fuera de “seis a ocho semanas” tras sufrir una lesión muscular en el partido contra Ucrania de clasificación mundialista.

Otro delantero parisino, Desiré Doué, también tuvo problemas físicos en el mismo partido y por el momento se desconoce si podrá participar este fin de semana con su equipo.

Temas relacionados:

Luis Enrique

PSG

Entrenador

Operación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos hablando de una irrupción deliberada en territorio no solamente polaco, sino que también de la OTAN": expertos sobre la incursión de drones rusos sobre Polonia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo más horrible eran los gritos de las personas que quedaron atrapadas en los ascensores": sobreviviente a ataque a las Torres Gemelas

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

NTN24 tuvo acceso a una de las bases clave en el entrenamiento de los marines en EE. UU., mismos que fueron desplegados cerca de las costas de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Estamos ante un nuevo punto de quiebre entre el gobierno francés y la ciudadanía?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Atentado a las Torres Gemelas - Foto AFP
Torres Gemelas

"Ese estruendo todavía lo recuerdo, todavía lo tengo en mi mente": testimonio de la única costarricense sobreviviente del atentado a las Torres Gemelas

Fotos: AFP
Charlie Kirk

FBI revela fotografía del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide ayuda a la ciudadanía para identificarlo

Tragedia en México por explosión de camión que trasportaba gas - AFP
Explosión

Aumenta a seis el número de muertos por explosión de un camión con gas en México

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello - EFE
Cartel de Los Soles

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Foto: AFP
Charlie Kirk

FBI ofrece nuevos detalles sobre el asesino de Charlie Kirk; hace pocas horas fue encontrada el arma del ataque

Más de Deportes

Ver más
Luis Díaz, jugador colombiao del Bayern Múnich - Foto: AFP
Luis Díaz

Así fue el gol con el que Luis Díaz le dio al triunfo y el primer título de la temporada al Bayern Múnich

Elías Díaz - Foto AFP
Béisbol

⁠Los dos impresionantes jonrones con los que el beisbolista colombo-venezolano Elías Díaz le dio la victoria a su equipo en partido de las Grandes Ligas

La confianza de Vincent Kompany, DT del Bayern, hacia Luis Díaz - Fotos: AFP
Luis Díaz

“La energía que muestra a diario es contagiosa”: expresó Kompany, entrenador del Bayern Múnich, sobre Luis Díaz

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Visa - Foto de referencia Canva
Visado

Potencia mundial creó una categoría especial de visado y sus residentes se quejan por confusión mediática

Aviones militares | Foto Canva
Aviones de combate

Boeing presenta su nuevo avión de combate de sexta generación: ¿superará al F-22 y al F-35?

Nicolás Maduro y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos.
Despliegue militar de Estados Unidos

Contundentes declaraciones de Marco Rubio contra Nicolás Maduro: "No es un gobierno ni es un régimen político; es un narcotraficante y un terrorista"

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., de visita en México - Foto: EFE
Marco Rubio

"México va a seguir buscando mitigar la posibilidad de mayor presión estadounidense": Arturo Sarukhán, exembajador en EE. UU., analiza la visita de Marco Rubio a Claudia Sheinbaum

Times Square de Nueva York - Foto de referencia: EFE
Times Square

Durante varios minutos el concurrido Times Square de Nueva York lució desierto por cuenta de un "paquete sospechoso"

Shakira - EFE
Shakira

En su regreso a Latinoamérica, Shakira sorprendió al volver a interpretar un éxito que no cantaba desde hace 18 años

Petro, Trump, Maduro, Sheinbaum y Lula da Silva - Fotos EFE
Estados Unidos y Venezuela

"Petro, Sheinbaum, Lula da Silva e inclusive el Gobierno de España deben definir de qué lado están": Hugo Acha, experto en seguridad, sobre acciones de EE. UU. hacia el régimen de Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal