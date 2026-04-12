Una pelea de mujeres quedó registrada en una tribuna durante un partido de Copa Libertadores; se habría originado por un hombre

En la primera jornada de la Copa Libertadores, Cruzeiro de Brasil, dos veces campeón del certamen, pero hundido en el Brasileirão 2026; regresó tras siete años de ausencia con un triunfo de 1-0 sobre Barcelona de Ecuador en Guayaquil.

El centrocampista Matheus Pereira, a los 53 minutos, anotó de cabeza el gol del Raposa.

Sin embargo, el resultado pasó a segundo plano en una de las tribunas del Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, pues ocurrió una escena poco habitual en un partido de fútbol: una discusión por una infidelidad.

De acuerdo con los testimonios de los presentes, un hincha de Barcelona fue al partido en compañía de una mujer que, al parecer, sería su amante, pero con lo que no contaba este hombre era con que su esposa llegara a donde él estaba.

El video deja ver como la pareja de este hincha comienza a discutir primero con él y posteriormente con la señalada como la amante, quien parece reírse de ella como en tono burlesco, lo que desató la furia de la oficial, quien le mandó un manotazo por encima del hombre que trató de protegerla.

Los intentos por evitar la pelea fueron en vano y ambas mujeres se fueron a los golpes por la situación, mientras el hombre implicado intentó separarlas.

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El hecho rápidamente se viralizó en redes sociales y los comentarios no se hicieron esperar: “cuando te toca te toca, pues ese estadio le caben 57.000 personas y la probabilidad de encontrarte con tu esposa es mínima”, “esto es lo bonito del fútbol”, “el público en lugar de calmar la situación está alentando la pelea”, “cualquiera se equivoca”, entre otros.

Así fue la pelea de las dos mujeres por culpa de un hombre durante el partido Barcelona vs. Cruzeiro por Copa Libertadores: