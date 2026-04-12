NTN24
Domingo, 12 de abril de 2026
Domingo, 12 de abril de 2026
Copa Libertadores

Una pelea de mujeres quedó registrada en una tribuna durante un partido de Copa Libertadores; se habría originado por un hombre

abril 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Pelea de mujeres en la Copa Libertadores / FOTO: EFE - captura de pantalla
Pelea de mujeres en la Copa Libertadores / FOTO: EFE - captura de pantalla
Los videos captados por otros fanáticos en el estadio muestran cómo la discusión entre estas mujeres escala a los golpes mientras un hombre intenta separarlas.

En la primera jornada de la Copa Libertadores, Cruzeiro de Brasil, dos veces campeón del certamen, pero hundido en el Brasileirão 2026; regresó tras siete años de ausencia con un triunfo de 1-0 sobre Barcelona de Ecuador en Guayaquil.

El centrocampista Matheus Pereira, a los 53 minutos, anotó de cabeza el gol del Raposa.

o

Sin embargo, el resultado pasó a segundo plano en una de las tribunas del Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, pues ocurrió una escena poco habitual en un partido de fútbol: una discusión por una infidelidad.

De acuerdo con los testimonios de los presentes, un hincha de Barcelona fue al partido en compañía de una mujer que, al parecer, sería su amante, pero con lo que no contaba este hombre era con que su esposa llegara a donde él estaba.

El video deja ver como la pareja de este hincha comienza a discutir primero con él y posteriormente con la señalada como la amante, quien parece reírse de ella como en tono burlesco, lo que desató la furia de la oficial, quien le mandó un manotazo por encima del hombre que trató de protegerla.

Los intentos por evitar la pelea fueron en vano y ambas mujeres se fueron a los golpes por la situación, mientras el hombre implicado intentó separarlas.

o

El hecho rápidamente se viralizó en redes sociales y los comentarios no se hicieron esperar: “cuando te toca te toca, pues ese estadio le caben 57.000 personas y la probabilidad de encontrarte con tu esposa es mínima”, “esto es lo bonito del fútbol”, “el público en lugar de calmar la situación está alentando la pelea”, “cualquiera se equivoca”, entre otros.

Así fue la pelea de las dos mujeres por culpa de un hombre durante el partido Barcelona vs. Cruzeiro por Copa Libertadores:

Temas relacionados:

Copa Libertadores

Fútbol

Pelea

Infidelidad

Mujeres

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Personas, que con banderas y carteles querían avanzar, fueron empujados de una manera brutal": activista revela cómo se vivió jornada de protestas en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué viene ahora en la misión espacial tras el regreso exitoso del Artemis II?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así fue el momento del rescate de los cuatro astronautas de la misión Artemis II en el océano Pacífico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Un fuerte movimiento puede cambiar la ruta de esta cápsula": PhD en Astrofísica Lauren Flor sobre el amerizaje de Orión

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní”, advierte experto

Ver más

Videos

Ver más
J. D. Vance y Shehbaz Sharif - Foto AFP
Estados Unidos e Irán

Estados Unidos y el régimen de Irán tendrán nueva ronda negociaciones este domingo mientras crecen amenazas y operaciones militares

Amerizaje de la misión Artemis II / FOTO: NASA
Artemis II

¿Qué viene ahora en la misión espacial tras el regreso exitoso del Artemis II?

Autoridades mexicanas - Foto EFE
Desapariciones forzadas

Periodistas mexicanos advierten "un involucramiento de autoridades que colaboran con el crimen organizado" a propósito del informe de la ONU sobre desapariciones

Petróleo venezolano - Foto EFE
Petróleo en Venezuela

Economista explica de qué dependerá la recuperación petrolera de Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Donald Trump

¿Qué tan viable es activar la enmienda 25 para destituir a Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos?

Más de Deportes

Ver más
Jugadores de la Selección de Venezuela de béisbol y de la Selección de EE. UU. - Fotos: EFE
Clásico Mundial de Béisbol

Así llegan Venezuela y Estados Unidos a la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026: conozca el horario y dónde ver el 'duelo de la gloria'

Jugadores de la selección de Argentina desconvocados para el juego ante Angola - Foto: AFP
Selección Argentina

La selección argentina confirma rival en reemplazo de España antes del Mundial y desata críticas: "Es una vergüenza"

Zinedine Zidane | Foto: EFE
Zinédine Zidane

Zinedine Zidane habría llegado a un acuerdo verbal para dirigir a importante selección luego del Mundial de 2026

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Cómo y porqué se acabó en Venezuela la República?

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso militar de barco chino y el contrataque de Estados Unidos en Latinoamérica

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Aprobada cadena perpetua para menores en El Salvador - Foto referencia: AFP
El Salvador

¿En qué consiste la polémica medida de cadena perpetua para menores de edad aprobada en El Salvador?

Ataques de Israel al régimen de Irán - Foto referencia FDI
Irán

Reportan cortes de electricidad en Teherán y otras partes del país tras ataques de Israel

Vladimir Padrino López - AFP
Vladimir Padrino

Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa del régimen de Venezuela: este es su reemplazo

Jugadores de la Selección de Venezuela de béisbol y de la Selección de EE. UU. - Fotos: EFE
Clásico Mundial de Béisbol

Así llegan Venezuela y Estados Unidos a la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026: conozca el horario y dónde ver el 'duelo de la gloria'

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil - Foto: EFE
Jair Bolsonaro

Expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue hospitalizado y se encuentra en terapia intensiva con bronconeumonía

Puma - Foto Canva
El Puma

Autoridades monitorean presencia de puma concolor en zona rural de Antioquia

Jugadores de la selección de Argentina desconvocados para el juego ante Angola - Foto: AFP
Selección Argentina

La selección argentina confirma rival en reemplazo de España antes del Mundial y desata críticas: "Es una vergüenza"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre