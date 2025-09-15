El veterano ‘de mil batallas’ en la selección Colombia que espera ser llamado nuevamente por Néstor Lorenzo e ir al Mundial

La selección Colombia aseguró su cupo al Mundial que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos en 2026, luego de ganar en las dos últimas fechas de la eliminatoria mundialista ante Bolivia y Venezuela, por lo que ahora empieza a preparar su participación en la cita orbital.

Para esto tiene las próximas fechas FIFA antes del Mundial debido a que ya la eliminatoria de Conmebol finalizó, por ello ya están programados dos partidos amistosos para la doble fecha de octubre ante México y Canadá.

Se espera que salga la lista de convocados por el técnico Néstor Lorenzo para afrontar esta doble fecha y aunque no se avizoran grandes novedades, se está a la expectativa de si el veterano Dayro Moreno, quien fue la sorpresa en la convocatoria anterior, sea citado nuevamente.

Recientemente se conoció que otro veterano tiene el deseo de ser convocado nuevamente a la selección Colombia y para eso está trabajando en su equipo con el objetivo de ser parte de la lista de jugadores que irá el mundial y es Juan Guillermo Cuadrado.

El ‘panita’ habló con la Gazzetta dello Sport y dejó claras sus intenciones de querer volver a la selección y ser parte de los convocados para ir al Mundial 2026, por este motivo fue que aceptó jugar en el Pisa, equipo recién ascendido en la liga italiana.

“La claridad del proyecto. Dije que sí, en dos días. Mi objetivo es la permanencia y el Mundial con Colombia. Estoy trabajando duro para llegar al 100%, y Gilardino me está ayudando. Será un gran entrenador”, señaló Cuadrado.

El jugador antioqueño no juega en la ‘tricolor’ desde septiembre de 2023 cuando Colombia enfrentó a Venezuela en la primera fecha de las eliminatorias mundialistas. Incluso, fue capitán del equipo en aquella oportunidad.

Cuadrado tiene 37 años pero sabe que la edad no es un impedimento para llegar a la selección, pues Dayro Moreno con 40 años tuvo un llamado tras varios años y en el combinado nacional hay otros nombres de experiencia como James Rodríguez, David Ospina y Yerry Mina, entre otros.

Además, el técnico Néstor Lorenzo ha declarado en algunas oportunidades que tiene al ‘panita’ en el radar, por lo que no sería muy lejana una nueva oportunidad en la selección Colombia.