NTN24
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Selección Colombia

El veterano ‘de mil batallas’ en la selección Colombia que espera ser llamado nuevamente por Néstor Lorenzo e ir al Mundial

septiembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
La Selección Colombia suma 16 puntos en la Eliminatoria - Foto AFP
La Selección Colombia suma 16 puntos en la Eliminatoria - Foto AFP
En una reciente entrevista, el futbolista mencionó que se está preparando en su equipo pensando en ir al mundial de Norteamérica 2026.

La selección Colombia aseguró su cupo al Mundial que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos en 2026, luego de ganar en las dos últimas fechas de la eliminatoria mundialista ante Bolivia y Venezuela, por lo que ahora empieza a preparar su participación en la cita orbital.

Para esto tiene las próximas fechas FIFA antes del Mundial debido a que ya la eliminatoria de Conmebol finalizó, por ello ya están programados dos partidos amistosos para la doble fecha de octubre ante México y Canadá.

o

Se espera que salga la lista de convocados por el técnico Néstor Lorenzo para afrontar esta doble fecha y aunque no se avizoran grandes novedades, se está a la expectativa de si el veterano Dayro Moreno, quien fue la sorpresa en la convocatoria anterior, sea citado nuevamente.

Recientemente se conoció que otro veterano tiene el deseo de ser convocado nuevamente a la selección Colombia y para eso está trabajando en su equipo con el objetivo de ser parte de la lista de jugadores que irá el mundial y es Juan Guillermo Cuadrado.

El ‘panita’ habló con la Gazzetta dello Sport y dejó claras sus intenciones de querer volver a la selección y ser parte de los convocados para ir al Mundial 2026, por este motivo fue que aceptó jugar en el Pisa, equipo recién ascendido en la liga italiana.

“La claridad del proyecto. Dije que sí, en dos días. Mi objetivo es la permanencia y el Mundial con Colombia. Estoy trabajando duro para llegar al 100%, y Gilardino me está ayudando. Será un gran entrenador”, señaló Cuadrado.

o

El jugador antioqueño no juega en la ‘tricolor’ desde septiembre de 2023 cuando Colombia enfrentó a Venezuela en la primera fecha de las eliminatorias mundialistas. Incluso, fue capitán del equipo en aquella oportunidad.

Cuadrado tiene 37 años pero sabe que la edad no es un impedimento para llegar a la selección, pues Dayro Moreno con 40 años tuvo un llamado tras varios años y en el combinado nacional hay otros nombres de experiencia como James Rodríguez, David Ospina y Yerry Mina, entre otros.

Además, el técnico Néstor Lorenzo ha declarado en algunas oportunidades que tiene al ‘panita’ en el radar, por lo que no sería muy lejana una nueva oportunidad en la selección Colombia.

 

Temas relacionados:

Selección Colombia

Juan Guillermo Cuadrado

Néstor Lorenzo

Mundial 2026

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tenemos pruebas; todo lo que tienen que hacer es ver la carga que quedó esparcida por todo el océano": Trump tras hundir segunda narcolancha venezolana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Las protestas en la Vuelta a España fueron un hito justificable o un acto bochornoso sin precedentes?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué efectos tendría para Colombia la descertificación, por parte de Estados Unidos, de la lucha contra las drogas?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Persecución del régimen a familias de opositores
Venezuela

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

Más de Deportes

Ver más
Davinson Sánchez confía en la clasificación al Mundial de 2026 - Foto: AFP
Selección Colombia

"Somos hoy una selección a vencer y fuerte a nivel del mundo". referente de la Selección Colombia confía en la clasificación al Mundial de 2026

Yulimar Rojas, atleta venezolana - Fotos de referencia: EFE / Instagram
Yulimar Rojas

Así reapareció Yulimar Rojas: con este nuevo look y mostrando su entrenamiento, la venezolana se prepara para el Mundial de Atletismo de Tokio

El Arriero en defensa de Dayro Moreno, tras su llamado a selección - Foto: EFE
Dayro Moreno

El indirectazo del técnico Hernán Darío Herrera a jugador de Colombia tras convocatoria de Dayro Moreno

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Karol G encabezará el cartel de Coachella 2026 - Foto: AFP
Festival

Cantante colombiana encabeza junto a la estadounidense Sabrina Carpenter la lista de artistas que harán parte del Coachella 2026

Davinson Sánchez confía en la clasificación al Mundial de 2026 - Foto: AFP
Selección Colombia

"Somos hoy una selección a vencer y fuerte a nivel del mundo". referente de la Selección Colombia confía en la clasificación al Mundial de 2026

Récord de cocina en Nigeria - AFP
Guinness World Records

Así se preparó la porción más grande de arroz del mundo que acaba de batir un récord Guinness: usaron una olla de seis metros

Así se llevó a cabo el primer trasplante de un pulmón de cerdo a un ser humano - Fotos referencia: Canva
Trasplante de órganos

Así se llevó a cabo el trasplante de un pulmón de cerdo a un ser humano por primera vez

Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia- Foto EFE
Colombia

"25 mil soldados colombianos escoltando al Cartel de los Soles es la jugada geopolítica más temeraria y estúpida de la historia": exministro de Defensa de Colombia sobre militarización de zona en frontera con Venezuela

Mono Tití - Foto: Canva
Peligro de extinción

"Los titíes no son mascotas": Rosamira Guillén, directora ejecutiva de la Fundación Proyecto Tití

Homicidio

Venezolana podría enfrentar hasta 20 años de cárcel por homicidio involuntario de una cadete en Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda